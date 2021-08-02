《源來如此》：從神話與民間傳說等四篇故事，看韓民族的文化特性

文：鄭潤道（中國文化大學韓國語文學系教授）

從神話看韓民族的文化特性

一個民族固有的神話乃是代表該民族文化整體性的重要指標。基於此一觀點，本文將介紹巫俗敘事神話〈鉢里公主〉、天地創造神話〈雪門台奶奶〉以及民間傳說故事〈鬼怪的棒子與榛果〉與〈學人說話的鬼怪〉四篇故事，並從中分析韓民族固有的文化特性。

1. 神話的特性與類型

「神話」最普遍的定義，即是「神話比任何東西更能告訴我們宇宙與萬物之源」，因此也被稱為「創世神話」。就創世神話的內容，可再細分成說明天地生成由來的「宇宙起源神話」、具有超自然神力的「人類起源神話」、特定文明與制度由來的「文化起源神話」三種，都以文獻或口傳方式流傳下來。神話的主角是基於創世的主體，因此以創世祖、造物母以及創造巨人三種最為常見。

神話的內容與構成形式是記錄主角在創世過程中，發生的一連串事件與神奇能力，而與創世祖相關的神話類型，大致可分成身為民族始祖或國祖的「世界父母型」，創造天地的「宇宙巨人型」以及「死而復生的創世」三種類型出現最廣。

2. 韓民族固有神話的類型與特性

接下來我們來探究韓民族固有神話的特性。首先是敘述「古朝鮮」建國的〈檀君神話〉，代表人類起源神話的「世界父母型」。還有就是本書介紹的〈鉢里公主〉是「文化起源神話」，記錄主角因為孝心而被賦予「使亡者死而復生的神力」，進而成為掌管陰間的巫俗神的故事；而〈雪門台奶奶〉則是敘述濟州島漢拏山形成原因的故事，是屬於「女神」、「巨人」造物母的「宇宙起源神話」。

韓國的創世神話隨著傳播地區的不同，大致可以分成本土神話與濟州島神話兩大類。流傳在韓國全境的本土神話，即便存在很強的佛教色彩，由於還受到從中國傳入的儒、道影響，因此呈現儒、佛、道交錯出現的樣貌。不過仔細查看內容，會發現韓國神話的特色，乃是以徹底融合儒、佛、道後所產生的哲學思維為基礎，進而形成一種神格滑稽美，且淨化作用的要素相當突出。在此所介紹的〈鉢里公主〉是本土神話，而〈雪門台奶奶〉則是濟州島神話，兩者均具有滑稽美與淨化作用的神格。

3. 韓國固有神話是擅於融合哲學思考的韓民族思維產物

本土神話〈鉢里公主〉雖然受到外來儒、佛、道的影響，卻傳達出不侷限於某一個宗教思想的自由奔放感，且保存了具韓國固有神話哲學思維的脈絡。〈鉢里公主〉又以〈棄兒鉢里〉、〈巫祖傳說〉、〈七公主〉等多樣化的名稱流傳各地，直至今日，韓國在進行撫慰死靈並引導其入黃泉的巫俗儀式中，以口傳的方式流傳下來的約有20餘篇，根據內容可概略分成首爾、京畿等中部地方及東海岸地區、湖南地區、咸鏡道地區等版本，內容略有些差異。

〈鉢里公主〉一名是取韓文拋棄（버리다）之音，加上接詞데기而來，暗指鉢里公主雖貴為公主卻慘遭拋棄的不幸。前面提及的首爾地區的版本，是現今最具代表性的傳承版本，其內容為「在古代海東不落國被拋棄的第七個公主，得天助遇到比里孔德老夫婦，順利長大成人後，以愛原諒了拋棄自己的父親五求大王，因為前往陰間取得生命水與生命之花來救活父親的孝心，以及安撫陷落在黃泉的死靈、助其極樂往生的功德，而被任命為掌管陰間的神。」

故事中的「不落國」、「西天西域」、「高僧」、「陰間路」、「黃泉」、「釋迦摩尼佛」、「地藏菩薩」、「東大山守士」，以及扶養鉢里公主的孔德夫妻之「功德」（韓文中孔德與功德同音，均為공덕）、原諒父親、幫助黃泉的死靈極樂往生的「慈悲」、死而復生及「輪迴」等元素都是佛教的。反過來說，尊崇男尊女卑、孝道、救國王而救國的「忠」，這些與社會倫理道德相關的元素則是儒教的。

此外，「龍的胎夢」、「藥草與生命水」、「玉皇大帝」等則是道教的元素。因此，巫俗神話〈鉢里公主〉雖然就表面來看，受佛教影響最鉅，然而內容並不侷限於佛教，而是呈現韓民族在融合佛、道、儒後的思維體系，藉由神話的形式得以保存下來。

4. 韓國固有神話不是過去，是現在乃至於未來指向的故事

吳世晶（2005）認為，神話是「人類在生活過程中，以自身的經驗為基礎來認知並形成的價值產物，同時也是（人類）希望回歸的本質性生活的根源。」巫俗神的角色與靈驗能以藥草與藥水讓病者痊癒，使亡者好好地前往陰間，甚至還能祈願死而復生。受到佛教影響頗深的〈鉢里公主〉神話中出現的西天西域國，就是取得生命之花與生命水之地，它同時也是韓國固有巫俗神話中象徵著陰間的極樂世界、西天西域與地獄三個地方的中間界。這與一般大眾只要說到陰間就會想到有閻羅王的地獄不同。

故事中的西天西域國也並不是指印度，而是鉢里公主克服苦難前往陰間，需抵達位於極樂與地獄間的西天西域此一中間界，經過「通過儀式」才能取得能死而復生的藥草與藥花。同時，需再次度過黃泉才能回到位於陽間的不落國。也因為鉢里公主願意為父親捨棄生命的孝心，拋棄女兒的五求大王才得以死而復生，重新成為不落國的國王。鉢里公主為了「正義」不懼死亡，甚至還要承受死亡的犧牲，是基於僅有韓國人才有的思維下產生，此一思維即是強烈的未來導向型生存意識。為了得到死而復生的花朵與生命水，即使是需前往陰間也不畏懼的韓民族的悖論，構成了韓國神話的滑稽美。

5. 精通戲謔與淨化作用的韓民族的智慧

反之，諸如〈雪門台奶奶〉這樣的濟州島創制神話，神話的哲學思維因地域特性而顯得單純。因為濟州島是遠離陸地的島，較不容易接觸外來文化，也因此〈雪門台奶奶〉的故事雖然是以悲劇收場，反而能誘發讀者的想像力與趣味，就像有趣的傳說故事一般，帶有戲謔的滑稽美。

韓文「할망」（音譯halmang）是濟州島方言中，奶奶的意思，在神話中有「女神」之意。而〈雪門台奶奶〉是濟州島的造物母雪門台奶奶的故事。根據傳說，雪門台奶奶原本是玉皇大帝的女兒，因為將原本相連的天地一分為二，被放逐到位於茫茫大海中的濟州島，在那兒度過一生的悲劇故事。這個故事訴說著住在這個被大海包圍，與陸地阻絕的小島上的居民們，他們忍受孤獨與物資匱乏的宿命悲哀，哪怕雪門台奶奶貴為女神也是如此。儘管如此，巨人故事總是能刺激我們的想像力，像是奶奶以漢拏山為枕頭，還有奶奶小便的地方變成了白鹿潭。

今日被稱為韓國的夏威夷的渡假勝地濟州島，竟然是這麼簡單地被造成的？還有身為女神的雪門台奶奶，竟然連一件合身的衣服也沒有，她最大的願望竟然只是一件衣服，最後願望無法實現，奶奶生氣地回到漢拏山，光是想到這個場面，我就忍不住笑出來。濟州島的〈雪門台奶奶〉的故事也在巫俗儀式的現場被採錄，雖然它的結局並不圓滿，場面也不壯烈，不過給人感覺像是戲謔的民間傳說一般，既親近又純樸。我相信對濟州島的人們來說，雪門台奶奶的故事不是神秘神話中的巨人故事，而是不以威權攝人，慈祥且願意幫助人們的濟州島創世祖，這純樸的鄰家奶奶的形象，將會永遠存留在濟州島這片天地。

6. 「金子出來吧！」韓國固有的鬼怪特色

鬼怪（音譯dokkaebi，韓文도깨비）故事是韓國固有的傳說故事中，最頻繁登場的角色。所謂的鬼怪，不是神也不是人死後變成的鬼魂，是個既無法預測又令人畏懼的存在。在韓國傳說故事中，鬼怪模樣多變，是人們幻想中的存在。也有人認為鬼怪是人的氣很虛弱時看錯的形體，因此又被稱為「虛氣鬼怪」（허깨비），不過一般鬼怪故事中所描寫的鬼怪皆是體型壯碩的男子。

將韓國固有的鬼怪形象，與中國的魍魎或日本的鬼（おに）、西洋的妖精或精靈等相比的話，共通點是具有人類所沒有的超能力，而最大的不同即是相當親近人，喜歡做一些沒有惡意的搗蛋或與人打賭。也因此，在韓國，鬼怪經常與「無法理解或不安定的狀態」的詞彙連結，像是形容以奇怪的方式成為富翁的「鬼怪富翁」，令人難懂的玩笑與笑點稱為「鬼怪玩笑」，而最近也有一個新造語，稱令鬼怪也驚訝的美酒為「鬼怪酒」等，同時也會稱呼說話與行動相當奇特或神奇的人「像鬼怪一般」。

查探韓國民間傳說故事中登場的鬼怪，都與我們生活中緊密相關的天氣、生活道具與財物等息息相關，是人們渴望橫財的表徵。不過想要得到這筆橫財需是正直且具智慧的人，愚蠢且貪心的人反而會受到鬼怪的教訓。前面提及的〈鬼怪的棒子與榛果〉也是透過遊手好閒且貪心的哥哥與勤勉努力且善良的弟弟的故事，來告訴我們，善良的弟弟得到鬼怪棒子而成為富翁，是勸善懲惡的故事。

韓國固有民間故事中登場的鬼怪都與人相當親近。雖然鬼怪擁有人類無法擁有的超能力，且近似於神靈一般的存在，不過他們以在人間與人們一同生活為樂。他們會像小孩一般對人們開些無傷大雅的玩笑，也會與人們打賭等具有這些充滿人性化的面向，〈學人說話的鬼怪〉裡出現的鬼怪正是這種類型。也因為鬼怪們人性化的這一面，若犯了錯，會向人們認錯，也懂得反省，在人們的心中就像是朋友般能與之和平相處，並受到人們喜愛。

7. 韓國人的吉數「3」

每個民族喜歡的數字不盡相同，而韓國人喜歡的數字是「3」。「3」像徵天、地、人的宇宙基本構成要素，被認為是陰陽相合創造天地的吉數。韓國最早的國家古朝鮮的創建年代也是西元前2333年。從〈檀君神話〉來看，天帝的兒子桓雄帶領風、雲、雨三師與三千名士兵從天上下來。此外，韓國人為了子女的榮華富貴，也崇尚「正月生男」，如果要在正月一舉得子，就必須十個月前，也就是前一年的三月選擇合房吉日。也因此民間也有「三月三日到處串門的丫頭片子」（삼짇날밤마실다닐계집），意即是農曆三月初三夜晚，女子會賣弄風騷這樣的話。「3」亦能祈願事情的成功與繁榮，因此日據時期，韓國的抗日運動在3月1日舉事，而民族的代表人數也訂為33，不是嗎？

〈鉢里公主〉神話中也能窺見韓民族對數字「3」的偏愛。當鉢里公主被丟棄到河中時，有繡有名字的衣帶、衣服、盒子三件物品；前往陰間接受考驗的事情亦有「幫老人耕田、幫奶奶洗衣、與東守士結婚」三項考驗。陰間的概念亦有「極樂、西天西域、地獄」三個空間；玉皇大帝對東守士的懲罰亦是「生下三個孩子」才得以回歸天界，因此鉢里公主為東守士生下三個孩子。還有能死而復生的藥花也是三色藥花，鉢里公主的父親五求大王是在死後三年復生，最後鉢里公主的三個孩子都成為地下世界的神等。與「3」相關的內容相當多。

甚至，韓國人在遇到非常難的事情時，也會覺得至少要嘗試「不多不少就三次！」才能算是努力過了，也因此還有了「三次才是王道」（삼세번에득한다）這樣的話。比賽或是打賭也都不是一次決勝負，而是要三次才覺得公平。小孩子玩剪刀石頭布時，如果沒有結論，也會進行三次；甚至是添飯時，也要以飯杓挖三次的量，才能填飽肚子。還有以前的農夫在種植豆子時，一次都會種三顆。明明只要種一顆就可以了，為什麼非得要種三顆呢？去了解後才知道「三顆中一顆是要奉獻給天上的鳥，一顆是要給地上的蟲，而剩下的一顆才是人們的糧食。」從這些例子都能看出韓民族認為自己是天地的一部分，是個能與自然共享並存，充滿餘裕與智慧的民族。

書籍介紹

本文摘錄自《源來如此：形塑韓國文化DNA的經典傳說》，凌宇出版

作者：師大韓語學程團隊（金恩美、李正珉、金佳圓、鄭潤道、崔世勳）

譯者：張鈺琦、林文玉

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本書特色

第一， 本書所記載的傳說故事，是記載於韓國的小學課本，所以只要是韓國人，沒有人不知道這些故事。而透過這些故事，可以理解韓國的社會文化、風俗民情與韓國人的精神象徵。

第二， 本書以韓文故事與中文翻譯雙語方式刊行，對韓語學習者可學習到講故事的語體、詞彙與句型。

第三， 本書按故事類型分為五個主題：神靈、儒學倫理、由來、慾望及愛，並由韓語文教學、韓國研究專家撰寫五個主題的「解說與評論」，深入介紹韓國經典傳說故事的形成背景、背後意涵、並說明現在在韓國如何應用等。

Photo Credit: 凌宇出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航