「以天為幕、以地為蓆」，兼具生態科學與智慧巧思的蒙古包為何冬暖夏涼？

為維護全球文化多樣性與持續保障人類創造力，公元2003年「聯合國教科文組織」（UNESCO）通過所謂的《保護無形文化遺產公約》（Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage），開始著手將人類各民族的非物質文化列為「無形文化遺產」。

UNESCO經過十餘年的篩選與努力，截至2020年為止，全球共有584個項目被審定為「非遺」保護，其中蒙古國的「傳統蒙古包工藝及相關習俗」（Traditional craftsmanship of the Mongol Ger and its associated customs）亦於2013年入選「人類非物質文化遺產代表作名錄」。

「楊『老板』，來蒙古的第一個『白月節』有何安排？」駐蒙古代表處內的蒙籍司機Muugii親切地問我，「已經來蒙古兩個半月了，每天只能透著窗，遠眺四周遍佈的蒙古包，真想找個機會進去瞧瞧。」我用一種好奇口吻回覆。

「下週『白月節』，我想邀請『老板』來家中做客？」Muugii誠懇邀請我，「你家也是住蒙古包嗎？」我充滿好奇地詢問，「是啊，我們全都住在蒙古包裡呀。」他則非常疑惑地回答。（前情概要，請參閱〈當年被派駐蒙古國，我成為「秋海棠」變「老母雞」後的第一位受害者〉乙文）。

天似穹廬，籠罩四野

「天似穹廬，籠罩四野，天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊。」——這首樂府的情境塑造了我對蒙古的最初想像，而這種情境也完美地烘托出蒙古包的原始美感，因為穹廬下和原野上，正有了蒙古包的點綴，才能呈現出你我想像中的蒙古豪情——那種「天蒼蒼」與「野茫茫」的曠野美感。

「蒙古包」的居住概念，巧妙地呈現出「天」、「地」、「人」三者的緊密連結關係，但其實「氈帳」的建築風格並非屬蒙古族的原創專利，而是包括匈奴、突厥、回紇及其他北方遊牧等民族的共同居住模式。

事實上，「氈帳」的出現遠早於成吉思汗的年代，其存在歷史距今已超過千年以上，後來藉由「大蒙古國」的強盛與擴張，因此這種搭拆快速且搬連容易，並且適合遊牧生活與兼具戰鬥功能的「氈帳」發揚光大，日後世人便將這種居住形態稱之為「蒙古包」。

對於蒙古人而言，這個稱為「Ger」 （蒙語「家」之意）的「蒙古包」，不僅具有遮風避雨的家居功能外，更重要的是其內蘊的遊牧精神，因為成吉思汗曾經訓示蒙古族人稱：「當我的後世子民住進泥造房屋，而放棄自遊自在的遊牧生活時，那便是蒙古民族的末日了。」

不過蒙古前總統恩和巴雅爾（N.Enkhbayar），卻曾大力呼籲蒙古人民應該要放棄傳統的遊牧生活，以便學習進入21世紀的資本生活模式。恩和巴雅爾總統這般語重心長的呼籲，也許是忤逆成吉思汗的「聖意」，但是識時務者為俊傑，或許那種曾經締造13世紀蒙古帝國光榮歷史的遊牧生活方式，如今是否還能套用在21世紀高度全球化的資本主義世界？其答案應該顯而易見吧？

搭拆簡便，冬暖夏涼

第一次走進蒙古包的感覺是新奇的，包體結構和陳設擺飾都深深吸引住我的目光，踏入蒙古包的瞬間，彷彿進入了一個「小世界」的感覺。

因為頭頂著帶有圓形天窗的傘狀穹蒼，腳踩在舖有防潮地毯的原野大地，雖然內部空間侷促有限，但是家具的陳列卻井然有序，並以天窗正下方的「爐灶」為中心，所有家當均沿著木質圓形「牆面」依序擺放，且以「男左女右」的原則來擺設男女主人的「行頭」，例如：馬鞍、馬鞭、轡頭等馬具及男主人的單人床均放置在入門的左手邊，而鍋、碗、瓢、盆等廚具與女主人的床舖則擺放在右手邊。

同時，以入門正對面的空間為包內最尊貴的位置，該處通常會擺放一座小佛龕，其上則貢奉密宗菩薩像、達賴喇嘛像、哈達、燈油、法器與經書等藏傳佛教聖物，或是全家人的甜蜜合照與一些紀念勳章或榮譽獎狀等物件。

古代蒙古包並無設置木門，而是使用厚重的毛氈來遮蓋出入口處，因此倘若進、出蒙古包的方向沒有固定的情況之下，當在暗夜無光或倉忙急促之際，則易發生相互碰撞的危險情事，所以蒙古人出入包體時，必須以面對門口的左側為行進方向，避免發生進出碰撞的情事。

順便一提，蒙人進入佛寺也是從左側入口步入，並且採順時針方向繞行後，從右側出口步出，這種行進路線與順時針繞行「敖包」的方向相同，但卻與台灣人右進左出廟堂的方向相反，值得注意。

Photo Credit: 楊俊業博士 提供

生態科學，智慧巧思

事實上，蒙古包的搭建兼具生態科學與智慧巧思，是一種非常適宜漠北高原氣候條件——寒冷乾燥少雨的居住形式，因為蒙古包運用三層材料進行包覆搭蓋：第一層是蓋有保暖功能的羊毛氈，第二層再披上防水作用的塑膠布，而最外層則是覆蓋具有防風效果的白厚布。

此外，蒙古包中央的爐灶亦兼具廚灶與暖爐的雙重功用，因為當包中爐灶升火後的數分鐘內，整個包內溫暖便會立刻上升，甚至會有悶熱窒息之感。

蒙古包除了圓形的「天窗」之外，並沒有其他的窗戶構造，因此蒙人在夏天高溫之際，雖然沒有使用電風扇或冷氣機等降溫設備，但是待在蒙古包內的感覺卻異常涼爽，主要的原因是蒙古包的搭建方式，充份利用熱空氣上升與冷空氣對流的科學原理，夏季時節將包體圓周下緣的包覆材料往上掀開，讓冷空氣自然從周圍流入包體內部，而熱空氣便會對流上昇經「天窗」排出，如此便可產生「冷涼卡好」的涼爽效果。

包體大小，隨意調整

蒙古包的網狀牆面及傘狀屋樑是決定包體面積的構成關鍵，因若使用的木條牆面片數愈多，自然需要數量愈多的屋樑支持，蒙古包的圓周體積自然相對擴大，而包體內的網狀牆面與傘狀屋樑等構件，便順勢成為收納家居物品的最佳設計，舉凡：賽馬獲頒的獎章，切肉使用的刀具，馴馬必備的馬鞭以及洗完待乾的衣褲等等，林林總總的各式物品，皆或掛或繫於上，充份利用蒙古包內的有限空間。

蒙古包的「地基」是由幾塊木板拼湊組合而成，其實嚴格來說，搭建蒙古包是不需要任何的「地基」構造，除了在遼闊的大草原和具機動力的大型牛（馬）車上，甚至連市區內的廣場水泥地、公園草坪、人行道地磚、柏油馬路或排水溝渠旁等任何地形處，皆能直接進行蒙古包的組搭作業，並就地紮根落腳生活。

正因成吉思汗大軍善用蒙古包的「機動性」和「便捷性」，因此能夠乘著「蒙古包戰車」，率領十萬蒙古騎兵征戰沙場，橫掃歐亞大陸，縱橫近半個地球。

隨著時代變遷，現代蒙古包均有舖設所謂的「地基」用以阻隔地氣，而通常的「地基」就是三層舖墊：最低層先用木板舖上一層防潮塑膠布，其上再舖有保暖地毯，但若牧民無力購買木板、地毯，甚或塑膠布的狀況下，也會直接將蒙古包架設在原野草原與大地無縫連接；而傳統蒙古包內的空間有限，僅夠擺放二張單人床供長輩使用，其餘家庭成員就必須每日以地為床，真正實現所謂「以天為幕、以地為蓆」的天、地、人三者合一的至高境界。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航