《熱什哈爾》書評：晶瑩露珠反射的中國西北穆斯林多元樣貌

文：趙秋蒂（政治大學民族學系兼任助理教授）

一粒沙一世界：晶瑩露珠反射的中國西北穆斯林多元樣貌

《熱什哈爾》在台灣出版，這顆晶瑩的露珠在台灣文壇閃耀。作者關裡爺用阿拉伯文Rashhatu ‘Ayni-l-Hayaati作為書名，那是「生命之泉的露珠」，也是「生命之眼的淚珠」，無比珍貴又何其悽苦，是怎樣的際遇孕育出這部磅礡的民間史書？又是怎樣的悲情世界讓穆斯林心中澎湃的感受，必須藉由只有穆斯林才能理解的機密文字——阿文、波斯文與小兒錦傾洩訴說？展開書頁的同時，且讓我們一起踏上黃土高原，體會中國西北穆斯林庶民生活的容貌。

一、踏上黃土高原親炙熱什哈爾

2008年秋末，黃土高原正值洋芋收成季節，貧瘠土地的洋芋田裡，婦女俯身收穫的身影彷彿米勒的畫作。踏進哲赫忍耶沙溝派在西寧的鴻樂府道堂，剛好遇著伊斯蘭經學院的滿拉們，在晡禮結束後徒步經過院落，他們看到我這個台灣來的訪客，紛紛道著as-Salaam ‘alaikum，同時順勢拱起雙手由下往上抬到胸前作揖，戴著「六角帽」被陽光曬成古銅的年輕臉龐和善又充滿好奇。這是我第一次造訪寧夏西海固地區，親自體會《熱什哈爾》字裡行間的溫度。

Photo Credit: 大塊文化／趙秋蒂提供 伊斯蘭經學院頭戴六角帽的滿拉。照片原刊於《臨夏宗派——中國穆斯林的宗教民族學》（趙秋蒂著，政大出版社，2012，頁127）

與伊學院師生進行訪談，我的提問遠不及他們對我的詢問來得多，除了想知道台灣的伊斯蘭發展，其中一位滿拉還問了「妳讀了張承志先生的《心靈史》嗎？」

是的，我讀了。閱讀《心靈史》讓我認識到哲赫忍耶自馬明心創教以來血淚交織的歷史，今日更因張先生熱心召喚穆斯林知識份子埋首翻譯《熱什哈爾》一書，讓我們可以經由熟知的中文直接與馬明心相處共話。張先生在鴻樂府深耕多年，敞開心胸與底層穆斯林交心，更以生動的文筆為他們發聲。

此行我還順道造訪了馬志文先生，他為張先生提供了一間清靜書屋作為落腳之處，並和張先生結為莫逆，是張先生筆下「且將此生付譽毀，寂寞深山有兄弟」的摯友，也是從《熱什哈爾》史詩中走出來，生活清貧卻心靈富足的當代哲赫忍耶實踐者。

Photo Credit: 大塊文化／趙秋蒂提供 馬志文先生（右立者）。

Photo Credit: 大塊文化／趙秋蒂提供 張承志先生寫作書房（馬志文府）。

二、 哲赫忍耶何以遭受殘酷鎮壓——新老教爭

哲赫忍耶音譯自阿拉伯文Jaahiriyyah，即高聲讚唸「齊克爾」（Dhikr），是中國穆斯林門宦當中人數最多的體系。馬明心1744年從葉門返國傳教時，蘇非已在中國西北穆斯林地區廣為流傳，穆夫提、畢家場等所謂「七門八宦」當時在甘肅、青海各自擁有信眾，相互爭雄，虎夫耶（Khufiyyah，低聲念齊克爾）華寺門宦在馬來遲、馬國寶父子的積極經營下，氣勢尤盛。在《熱什哈爾》書中多處提到與馬來遲之間的較勁，馬明心簡化拜功、反對門宦聚斂財富、反對清真寺奢華的裝飾、以及主張教門傳賢不傳子等似乎都是針對華寺而來的種種改革，贏得許多穆斯林包括原屬華寺門宦信徒的認同，追隨者眾多，因此也激起與華寺門宦之間的新、老教爭。

這樣的爭端，即是《熱什哈爾》的緣起，爭端引來官府鎮壓，受難民眾的抵抗以及因無力抵抗而滿腹辛酸，艱苦決絕的心靈伴隨滿腔熱情，遂寄情於一幕幕驚奇篇章，合譜了這部《熱什哈爾》巨著。

但是讀者不禁要問，同為穆斯林，何以區分你我？又何以因區分而爭得你死我活？

中國穆斯林自稱為遜尼派的哈乃非（Hanafi），伊斯蘭教自7世紀中葉傳入至17世紀蘇非乃格什阪丁（Naqashibandyyah）教團進入中國，千年來未曾出現不同「宗派」（denomination），蘇非傳入中國後，逐漸與儒道思想結合，在西北地區形成了「門宦」，使得中國伊斯蘭內部出現很大的變化。

Photo Credit: 大塊文化／趙秋蒂提供 寧夏鴻樂府哲赫忍耶沙溝門宦。楹聯上書：道通性命能知化；學究天人在體真。橫批：道備三乘。所謂三乘是指「舍勒爾提」（Sharii’at，教乘）、「妥勒蓋提」（Tariiqat，道乘）、「哈給蓋提」（Haqiiqat，真乘）。照片原刊於《臨夏宗派——中國穆斯林的宗教民族學》頁127

穆斯林圍寺而居，以清真寺為中心形成各個教坊（哲瑪提Jamaa 'at），門宦的領袖擁有聖人後裔或是後裔嫡傳弟子的身份，能解釋幽玄命理，顯現「克拉麥提」（Karamaat，神蹟）救苦救難，對一般庶民有著如磁石般的吸引力，再加上在宗教活動的操持上賦予許多便民利民的措施，加入新的團體一起實踐宗教功課，便是順理成章的事了。我們可以想像，新的且非常有系統的宗教團體介入教坊的生活圈，帶走原本該教坊的信眾，同時也帶走附隨的政治、經濟與社會資源，原來（老）的寺坊必然感受到威脅，進而產生相互敵對的情勢，爭執、械鬥時起，嚴重時引來官家的鎮壓，於是苦難臨頭。

爭執、械鬥、鎮壓，一波又一波的出現，乾隆（1736-1795）以後數起穆斯林起事中，伊斯蘭內部新、老宗派的區分與敵對態勢，始終是事變的根本原因，哲赫忍耶所處之時空背景以及該派的宗教理念，成為當時受壓迫最為嚴重的宗派。

教爭引來官府鎮壓，乾隆46年（1781）馬明心被狡殺於蘭州城上，起義軍退守華林山，後全數犧牲；乾隆49年，為馬明心復仇的新老教爭演變成以哲赫忍耶為主導的抗清事變，哲赫忍耶死傷慘重。這過程血淚交織，心中的悲憤澎湃洶湧卻只能往肚裡吞，多虧足智多才的關裡爺，用唯有穆斯林才能瞭解的「經字」寫下了壯麗悲絕的扉頁，低調地在受難者之間傳閱，撫慰些許傷痛。

悲情歲月中哲赫忍耶的傳系沒有中斷，共傳了二姓、三家、四分支、八代，傳系終止以後不再有傳教人，迄今只有守拱北者，而信眾更為眾多。珍貴的露珠依然閃耀。

Photo Credit: 大塊文化／趙秋蒂提供 蘭州東川大拱北，馬明心及他的女弟子賽利麥太太葬於此。賽利麥曾在馬明心被清廷處死後，帶著女性教眾與清軍對抗不幸陣亡。

三、 宗派分合歲月流淌；露珠滋潤生命歸屬

中國西北穆斯林新教、老教之名稱不是固定的，新、老之別是一個刻畫在歷史時間軸上的相對概念。

當虎夫耶的華寺門宦在河州發展之後，引起了當地信眾的首次對峙，為了區分兩造，加入門宦者為「新教」；留在原教坊者為「老教」，或是用阿拉伯文譯音「格底木」（Qadiim）稱之，並以「新、老教爭」（乾隆13年，1748）稱此爭端。但是當馬明心所傳入的哲赫忍耶出現，相較之下，虎夫耶道統的華寺先來，便被稱為「老教」；「哲赫忍耶」後到，則被稱為「新教」，前述乾隆46年與49年的爭端也被稱為「新、老教爭」。

新教、老教的區辨到了19世紀末20世紀初，又因為「伊赫瓦尼」（Ikhwaani）的出現再做挪移，即以「新教」稱「伊赫瓦尼」，格底木和各個門宦一起列為「老教」，待20世紀30年代，「賽萊非耶」（Salafiyyah）自「伊赫瓦尼」分支而出，新興宗派又開啟新頁。新教、老教的概念如下列圖說：

Photo Credit: 大塊文化／趙秋蒂提供

今日中國西北穆斯林社會中，上述各宗派並存，信徒知悉彼此的差異，生活上偶而發生摩擦，即使歸責於宗派理念，但已放下過往的實際敵對抗爭，堪稱和平共處，更不再出現新、老教爭。

各個宗派以不同的實踐方式演繹伊斯蘭的核心價值，主導所有宗教相關活動。大抵而言，格底木謹守五功六信；各門宦在開齋與宰牲節之外，特別注重各輩教主的忌日「爾麥里」（‘Amal，宗教活動）；伊赫瓦尼主張「尊經革俗」向伊斯蘭中土——阿拉伯世界靠攏；賽萊非耶的教義解釋與教儀實踐則完全以沙烏地阿拉伯為依歸。放眼西北地區穆斯林的庶民生活，生老病死與歲時祭儀都依循宗派的指導在哲瑪提中進行，因此宗派對於追隨者的整體生活發揮著領航作用。

黃土高原上穆斯林集中之地，各宗派所屬寺坊的分布地圖像是用各色彩線相互交織起來的畫作，厚實完整且色彩斑斕，二百多年前哲赫忍耶為求生存所經歷的艱辛與苦難，是西北穆斯林宗派歷史上一個裂解（sectarianism）與紛爭的印記。即使苦路難行，哲赫忍耶命脈不曾間斷，信眾身家貧困卻心靈富足，謹遵宗派指引，謹守教門，認真認命，六角帽與問安作揖的外部特徵，圍起了自己人的圈圈，圓圈核心有珍貴的露珠滋潤。

繁體字的《熱什哈爾》在台灣問世，是「前定」？是「克拉麥提」？更是作者關裡爺、民間珍藏者、埋首翻譯者、監譯者張承志先生以及出版社共同的努力，何其珍貴。我們閱讀生動的故事之餘，當時的宗派糾葛與社會脈動也躍然眼前。一粒沙一世界，經由《熱什哈爾》的導引，台灣讀者得以跨越時空認識哲赫忍耶，進一步探索，也讓我們看見了今日中國西北地區穆斯林社會的多元樣貌。

書籍介紹

本文摘錄自《熱什哈爾：珍貴的露珠（完整典藏甘肅版——原始手稿刊布．新譯．註釋．校勘）：穆斯林族群的壯麗與悲絕》，網路與書出版

作者：關裡爺

譯者：馬學華、張承志

momo網路書店

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

中國回民第一書！穆斯林的艱辛與渴盼！

底層民眾的表述

文明內部的發言

晶瑩珍稀的露珠

中國回族形成一千四百多年來

唯一一部古典歷史文獻

完整典藏甘肅版——

原始手稿刊布．新譯．註釋．校勘

「當上層萎縮和喪滅的時刻到了，底層人民便登臺表演。」

「知識的終點惟主能知，伊斯蘭的終點無計無力。」

「中國回民第一書」《熱什哈爾》記述了乾隆年間被清政府兩次鎮壓的回民哲赫忍耶派，以及他們的蘇非導師的故事。它是非官方的、被禁絕的、底層民眾的歷史文獻。當年的殘酷迫害，使一身襤褸、滿心悲憤的回民們選擇了拒否，這種拒否在文史上的表現形式就是：不使人讀。

《熱什哈爾》一書主要以阿拉伯文寫成，寫成後從未刻版，僅僅在哲赫忍耶派回民的一些大學者間傳抄。而作者為了進一步守密，書的後半部又改用波斯文，抄本亦極少。

它是一些片段的標記，一道道只對有心人示現意義的腳跡，更是真理海洋中珍貴的露珠，如機密的洩漏。它見證了底層民眾的歷史，乘載神祕的宗教體驗，行文間的筆觸之美，素樸卻鮮烈。民眾與國家、現世與理想、迫害與追求、慰藉與神祕、真實與淡漠、作品與信仰，一切在書中若隱若現，於沉默中始終堅守，於傾訴中藏著節制。

這部書首先是一部受難民眾的抵抗史，毋寧說它也是一部社會史，抑或是農民認識論的闡述。回教社會的內部結構方式、封建地緣社會的依附關係、生命百態圖景與糾葛，全都藏在密語般的蝌蚪文裡。

露珠渺小微弱，但它不是稀釋的水，它是兩百年來為了心靈純淨而前仆後繼犧牲之人的鮮血。

血乾了，凝結成更厚的黃土，深埋了這本奇書。

由當代知名作家張承志監修、回族學者馬學華重新編譯的「完整典藏甘肅版」（原始手稿影像刊布、新譯、註釋、校勘）共收錄：阿拉伯文與波斯文逐字謄繕對照的新版翻譯、與寧夏舊版的對校勘誤表，以及語言與歷史要點的簡單註釋與題解等權威內容。在世紀疫情影深未散的此刻，我們解開了這道天鎖。曾經流遍大地的血痕汗跡，終成可供讀解的文字潤珠。它是時代暗角中「珍貴的露珠」！

「熱什哈爾」

一個基於阿拉伯語動詞Rashaha，意為「流汗」、「滲水」的詞，

引申為「生命泉之滴、生命之泉的露珠」，本書書題意即「珍貴的露珠」。

本書特色

成書於清末，伊斯蘭「哲赫忍耶」教派蘇非導師馬明心宣教奇蹟血淚實錄！

世間僅餘三十套左右抄本，中國回族一千四百多年來唯一一部古典歷史文獻！

標識了十九世紀至今回教知識分子對歷史、世界、苦難所展現的哲學與文學水準。堪稱「中國回民第一書」！

全書以奇蹟見證的「類經文」形式，生動勾勒黃土高原風沙揚塵中的眾生相。中國大西北底層教眾人盡皆知的傳說典籍！

貌似意在宗教，摹寫的卻是社會——「窮人宗教」使命悲願之作！

當代知名作家張承志監修、回族學者馬學華團隊時代心血！

2021完整典藏甘肅版——原始手稿刊布．新譯．註釋．校勘

原件刊布：原文影像手抄掃描學術珍藏版 全新翻譯：阿拉伯文、波斯文逐字謄繕旁譯與全譯對照 與寧夏版的對校勘誤表 語言與歷史要點的簡單註釋與題解

Photo Credit: 網路與書出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九