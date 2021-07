零碳奧運會？號稱「史上最綠」的東奧，專家仍有一些環保疑慮

環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;林大利 審校

今年奧運主辦城市東京,曾說要讓東奧成為有史以來最環保的奧運會,口號「為了地球和人類,一起更好」(Be better, together — For the planet and the people)也主打氣候友善。

主辦單位表示,依照奧運會的永續發展計畫,他們從體育場到住宿都盡可能使用永續材料,獎牌是從廢手機等「城市礦場」中取得的原材料製成,頒獎台使用回收塑膠製成。運動員將睡在紙板床上,活動結束後會回收再利用,床墊也是完全可回收。奧運聖火燃燒的是不排放二氧化碳的氫氣。

但英國獨立報報導,研究人員和社運人士認為有些承諾可能流於「洗綠」,有些永續性措施做得不夠。

奧運研究指出 永續性評級自1992年開始下降

洛桑大學城市地理學講師沃爾夫(Sven Daniel Wolfe)告訴獨立報:「雖然主辦單位的努力值得稱許,但許多方面還有待加強,確保言行更加一致。」

沃爾夫是第一個奧運會永續性長期分析研究的共同作者。該研究得出的結論是,以經濟效率、生態影響和社會正義為指標的永續性評級,自1992年以來有所下降。

他說,大多數大型活動開始時都做出了重大的永續發展承諾,但這些承諾往往被要創造難忘奇觀的巨大壓力給掩蓋。

不過沃爾夫也認為,東京奧運主辦單位對永續性和供應鏈透明度的重視應該獲得掌聲。

體育館木材涉及印尼雨林砍伐

環團表示,東奧採購永續材料方面有重大問題。

熱帶雨林行動網(Rainforest Action Network,RAN)稱,東奧主要木材供應商之一科林多集團(Korindo)砍伐印尼熱帶雨林,並涉嫌從當地社區非法竊取土地。11萬7000張科林多木材被用來建造東京的新奧林匹克體育場。

根據RAN奧運零砍伐運動的資料,「體育場犧牲了猩猩和其他嚴重瀕危物種(critically endangered species)的棲息地,涉及大規模侵犯人權和勞權。」

RAN森林經理萊利(Emma Rae Lierley)告訴獨立報:「科林多提供給東奧的大部分木材都與雨林砍伐有關,包括極度瀕危猩猩棲息地和泥炭地,而且科林多有大量的違法記錄。」

萊利說,RAN已經向主辦單位、當地政府和日本體育委員會提報了六項關於科林多木材環境問題,但都被駁回了。

RAN稱,奧會主要贊助商,包括泡麵巨頭日清和日本大型銀行SMBC,也在助長森林砍伐和氣候危機。

Photo Credit: AP / 達志影像 根據RAN,東京的新奧林匹克體育場使用涉及毀林的木材

奧運主委承諾零排放,加入電動車、碳抵消計畫

主辦單位承諾奧運會將實現淨零碳排放。東奧永續發展總監Yuki Arata在聲明中表示:「這場重大的全球盛會,奧會有責任減少排放並成為永續發展的催化劑。」

主辦單位表示,東京奧運的碳排放量將大大低於倫敦奧運和里約奧運的碳足跡。東京奧運的二氧化碳排放量將不超過273萬噸,而倫敦奧會的二氧化碳排放量為330萬噸,里約奧運的二氧化碳排放量為450萬噸。這是在海外觀眾因疫情而被禁止參加奧運會之前計算的,因此最終的碳足跡將會更低。

整個奧運會期間將使用零排放交通工具,包括燃料電池電動巴士、電池班車和氫動力卡車。

「這是第一個零碳奧運會,主辦單位盡可能使用節能措施,並使用100%再生能源來營運奧運活動,同時在委員會制定的嚴格環境準則下使用碳抵消,」世界自然基金會日本氣候專案負責人、東京奧運會永續發展委員會成員小西雅子(Masako Konishi)說。

無法使用再生能源時,碳排放將透過專門的計畫來抵消,可透過資助減碳計畫來補償碳排放,如植樹和能源效率措施。但社運人士表示,在許多情況下,碳抵消並不會讓總體排放量減少,也無法阻止碳排放。

小西雅子告訴獨立報,奧運會的碳抵消計畫是在嚴格的環境準則下制定的,由獨立審計機構驗證並避免重複計算。她說,奧會已經收集了150%的碳信用額度,使其成為有史以來第一次零碳奧運會。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

奧運新模式?學者:永續性仍未實現

沃爾夫說,今年奧運會沒有海外觀眾將大大減少賽事的碳足跡,這可以為新的奧會模式,「減少體育場的數量,也許可以成為幫助生態永續性向前發展的一種方式。」

根據6月份的一項民意調查,62%的日本人反對今年夏天舉行的東京奧運會。

「如果主人不想開派對,客人何必堅持要來?」沃爾夫說,「沒有人想從此和奧運會說再見,但我們希望看到對每個人、對主辦單位、城市、居民和環境都沒有傷害而且歡樂的賽事,」

「在我們找出這些活動的潛在商業模式之前,真正的永續性仍只是一個夢想。」他說。

