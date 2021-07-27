對比捐贈到立陶宛的善款，「懷孕移工媽媽援助計劃」顯然是台灣民眾的照妖鏡

文：Linda Hsieh（前危機懷孕中心主任，曾從事危機懷孕婦女救援工作長達五年）

近日有一則新聞顯示了台灣人慷慨的愛心：為了報答立陶宛捐助台灣疫苗的恩情，立陶宛高風險懷孕中心至6月30日止，短短一週內收到來自台灣近2千筆總計高達13萬5000美元（相當於台幣近370萬元）的善款，支持立陶宛對高風險懷孕的婦女兒童進行人道救助。

但對比另一則國內時事，就顯得冷清，桃園市群眾服務協會7月20日發動「懷孕移工媽媽援助計劃」，主要援助懷孕和已身為媽媽的移工們，目前在台移工媽媽累計有6萬人，而她們主要面臨的困境，包括工作機會被剝奪、醫病溝通隔閡和沒有法律保障。截至今日為止捐助的善款也是13萬元左右，不過是台幣，總共400多人捐助。

同樣是救助危機懷孕婦女，為何勸募善款兩樣情？

如果去看呼籲幫助東南亞移工媽媽相關臉書貼文留言區，內容簡直不堪入目，比起台灣對於立陶宛的感恩回饋，捐助東南亞移工媽媽的留言區，內容極盡顯示台灣對東南亞的歧視，以及對人權、勞權的無知。有人會留言說「移工的契約本來就不能懷孕」（哈囉，《勞基法》呢？）甚至有人會留言說「移工故意來台灣生小孩」、「怎麼不墮胎」、「雇主很困擾」、再再顯示大部分台灣人對新南向國家充滿歧視又無知自大的心態。

法律到底怎麼說？

首先，勞動部早已講過：

基於母性保護及國際人權規範，外籍勞工在臺工作期間懷孕產子不應影響其工作權益，雇主依法不得以外籍勞工懷孕產子為由，予以歧視或任意解僱，而外籍勞工於入國前後如已懷孕，建議應明確告知雇主，以免發生危險或衍生勞資爭議。

根據過去的法令，女性移工一旦在台懷孕，就必須立刻遣返；政府在移工入境前除要求需提出未懷孕體檢證明外，入境後每半年還要驗一次孕，一旦被驗出懷孕，就立刻解僱遣返。

後來《兩性工作平等法》於2003年修訂為來台工作後每滿六個月之健康檢查得以免驗，從2004年起，移工在法律上就享有懷孕不需被遣返的待遇。細看相關法規，根據《聘僱外國人管理辦法》規定，移工可以懷孕；《兩性平等工作法》也寫道：不得因懷孕終止契約。

適用《勞基法》行業的移工懷孕後，還可以向雇主要求申請改調較輕易工作，如果在台分娩，雇主還要給付八周（即兩個月）有薪產假，若是三個月以上的流產，還可要求停止工作，休四周（一個月）的有薪產假，雇主不能不給工資等。另外，勞工保險條例也規定，被保險人只要參加保險滿84天以上，無論是流產或早產，都可領到一個月投保薪資的生育津貼。

綜合以上法規，移工如果懷孕、流產、生子、產假等等，雇主都不能不給假或將其解僱遣返，否則就會觸法，吃上官司。

圖為在台印尼移工工作情形。｜Photo Credit: 中央社

實務上懷孕移工在台境遇到底如何？

根據內政部勞動力發展署統計，截至2019年2月，印尼籍女性移工人數已超過20萬人。此外，印尼有86%的人民信奉伊斯蘭教，其信仰深植當地文化，影響人民的生活；其中，禁止墮胎的教義，更顯現在印尼的《墮胎法》，導致許多印尼籍移工來台意外懷孕後，大多會選擇生下來。

礙於身分及工作壓力，許多移工媽媽只有在生產時會到醫療機構，但因缺乏先前應有的產檢程序，導致生產困難，嚴重更可能胎死腹中。因為生計負擔重，經常生產完就需立馬復工，尤其是養小孩的費用高，現實不允許她們停下腳步。

據內政部移民署統計，自2010年至2019年3月31日止，生母為非本國籍新生兒通報人數共5萬7496人，並不包括未通報的黑數。其中少數無國籍寶寶，在被認定父母均不詳後便可取得台灣國籍，但更多無國籍寶寶，因為母親確定為行蹤不明的外籍人士而淪為黑戶。

這些移工的收入多在2萬元以下，扣掉仲介費、其餘額外費用，移工真正能獲得的錢不多，若要聘請保姆，一個月至少要1萬5000元以上，根本負擔不起。

這群移工媽媽，許多人來台一待就是五年、十年起跳，懷孕可能性增高，如果沒能賺到足夠的錢，移工媽媽們只好選擇繼續留台工作，但這段時間內其醫療照護及小孩安養的需求，仍需政府協助解決。

危機懷孕是道德問題嗎？

「懷孕移工媽媽援助計劃」顯然是台灣民眾價值觀的照妖鏡，某些網友留言「他們懷孕與我何干」？筆者於台灣的危機懷孕中心工作長達五年以上，長期協助危機懷孕婦女的安置以及合法出養程序，早已經體會過許多人情冷暖。

許多社會公益議題，台灣民眾都樂意熱心參與救助。唯獨在協助危機懷孕婦女時，無論是貧窮的、未成年的意外懷孕，卻用道德框架譴責，將危機懷孕認為是婦女個人的問題。就算是本地的未成年少女、弱勢婦女懷孕，同樣也有人會認為是婦女個人操守問題，而非貧窮或人權問題。

實務上，懷孕移工拿的是工作居留證，保障比外籍配偶還要差，沒有健保，生產都要自費，產檢掛號一次就要5、600元，產檢加上生產費用，就要兩萬多元，移工媽媽經常負擔不起，更增添醫療上的危機。例如某間關懷機構，長期收容愛滋病患孕婦的寶寶，以及移工生的黑戶棄嬰，就發生過移工流產，一邊流血，一邊逃去機構的門口敲門求助，才被送去醫院，差點死掉的慘劇。

移工懷孕一定是因為她們「下班跑去談戀愛」嗎？如果是本勞，雇主跟你簽的勞動契約禁止戀愛懷孕結婚，你也會覺得不合理吧？而且這樣的契約是違法的。事實上移工懷孕的原因，除了自由戀愛，也有各種悲慘理由。

例如移工被性侵害、或是被中介騙到色情場所、或是被僱主虐待逃跑，淪落色情產業，客人沒有避孕，產生了這些黑戶棄嬰，媽媽跟寶寶都無法獲得任何保障與幫助。如果沒有公開援助移工婦女的管道能夠求助，介入的將是非法的人口販運。一昧排斥反對援助危機懷孕婦女，或是以保守道德觀汙名化她們，也同樣會讓其他台灣女性暴露在危險之中。

圖為在台印尼移工工作情形｜Photo Credit: 中央社

為何必須幫助懷孕移工？

說穿了今天如果在台灣工作的是技術白領外國人，而且是白人，她懷孕了，台灣人根本就不會是這種反應，完全就反映了歧視與勞權落後的民風。諷刺的是本地台灣人卻擔憂生育率不足的問題、勞權的問題，但對於援助弱勢婦女的風氣卻如此低落。當我們自稱受雇主壓迫，卻又在體制上壓迫比我們更弱勢的人，豈不是價值認同上的一種偽善？

比起立陶宛援助我國兩萬劑疫苗，東南亞移工對台灣的經濟價值貢獻更勝於此，台灣從1989年引進第一批東南亞外勞，30年後的今天，在台移工已經突破71萬人，男性多數在工地、工廠和漁船上工，女性則進入家庭或機構，成了看護或幫傭。

根據勞動部統計，其中產業移工高達45萬人，多來自越南、泰國等，這些東南亞移工多從事製造業、營造業及漁業等3K（骯髒、辛苦、危險）產業；另外，台灣高鐵、雪山隧道、台北捷運等重大交通建設，移工也參與其中。

對少子化又高齡化的台灣而言，是這些大量的移工補足了工程建設以及家庭長照的需求，好讓社會運作不至於崩潰，比起移工對於台灣的貢獻與產值，我國對於6萬個懷孕移工婦女進行的人道救助，根本不成比例。

1979年聯合國大會通過《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW），並在1981年正式生效，其內容闡明男女平等享有一切經濟、社會、文化、公民和政治權利，締約國應採取立法及一切適當措施，消除對婦女之歧視，確保男女在教育、就業、保健、家庭、政治、法律、社會、經濟等各方面享有平等權利。

此一公約可稱之為「婦女人權法典」，開放給所有國家（state）簽署加入，不限於聯合國會員國，全世界已有189個國家簽署加入。台灣當然也在此列。

另外，1989年11月20日，聯合國大會通過了《兒童權利公約》（以下簡稱CRC），而台灣在2014年也11月20日立法施行《兒童權利公約施行法》，決心國際兒權保障規範為標竿，全方位構築守護兒童身心健康發展的環境。就算台灣不是聯合國的成員國，這些東南亞移工的母國卻是聯合國成員，同樣受到這些國際公約的保障。

東南亞移工早已是撐起台灣社會經濟勞動力不可或缺的重要角色，我們必須以人權角度，協助這些在台灣為我們長期撐起長照人力的移工婦女。今年懷孕的移工滯留台灣無法回國，某部分也是因為武漢肺炎疫情肆虐全球的緣故，既然台灣自詡為民主人權自由的盟友，自然也要對新南向盟友伸出援手。幫助他們撐過這段困難的時光，也能破除台灣是東南亞移工「奴役之島」的刻板印象。

按此支持懷孕移工媽媽援助計劃

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航