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2023/11/24,
政治

國民黨稱「備受屈辱換不回真心」，侯友宜宣布搭擋趙少康登記參選正、副總統

國民黨稱「備受屈辱換不回真心」，侯友宜宣布搭擋趙少康登記參選正、副總統
photo credit:國民黨提供

我們想讓你知道的是

朱立倫於中常會上發出全黨動員令，表示國民黨秉持最大的誠心、耐心、同理心，堅定地認為合作不到最後一刻絕不輕言放棄。然而備受屈辱，喚不回真心，堅守誠信卻得不到真正的合作。

國民黨今（24）日上午召開中常會，總統參選人侯友宜宣布副手搭檔為中廣董事長趙少康，會後2人將前往中央選舉委員會，登記參選2024年正、副總統。國民黨主席朱立倫表示，對於藍白合他們秉持最大的誠心、耐心、同理心堅持到最後，然而備受屈辱，喚不回真心，堅守誠信卻得不到真正的合作。接下來將正式發出動員令團結全黨、取得勝選。

侯友宜昨天與鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲會面，討論整合，但沒達成任何共識。侯友宜今天在記者會上表示，到剛剛要進門前，還是有打電話但沒通，「我還是一句話，等到最後一刻，但現在時間已經到了，我們要選出副總統參選人，跟我們並肩作戰。這個人就是我們最熟悉、最有戰力，帶領國民黨民意代表作戰的趙少康副總統參選人。」兩人並在中常會上互相擁抱打氣。

朱立倫今日於中常會上發出全黨動員令，表示在這一段期間以來，國民黨秉持最大的誠心、最多的耐心、同理心，堅定地認為合作不到最後一刻，絕不輕言放棄。然而侯友宜和他都備受屈辱，喚不回真心，堅守誠信卻得不到真正的合作。因此在此最後關鍵時刻，全黨必須精誠團結，為了中華民國與台灣人民而奮戰到底，共同支持侯友宜勝選。

朱立倫也表示，不管15位縣市長、立法委員、民意代表、同志必須團結一致，不分彼此，拚盡所有力氣，一定要勝選。包括曾銘宗、謝衣鳳、黃健庭等人也牽手喊口號提振士氣。

柯文哲也在今天早上正式宣佈，和民眾黨不分區立委吳欣盈搭擋參選總統，兩人一起前往中選會登記。藍白合正式破局。

現年73歲的趙少康過去曾任2屆台北市議員、3屆立委及環保署署長，由於在立委選舉時曾創下高票紀錄，被譽為「政治金童」，1993年曾創建新黨，從行政官員卸任後，他投入媒體業，自己也成為政治名嘴，現為中廣董事長，他主持政論節目《少康戰情室》。2021年9月趙少康成立「戰鬥藍」，有72名藍營民代加入。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


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