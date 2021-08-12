在傳統中醫藥學當中，老虎作為一種藥材，其身體各部位有藥用價值的地方不少。李時珍《本草綱目》獸部卷五十一記載，虎骨能「止驚悸，治惡瘡鼠瘻」、「治筋骨毒風攣急、屈伸不得、走注疼痛；治尸疰（肺結核）、腹痛，傷寒溫氣、溫瘧，殺（減弱）犬咬毒」、「追風、定痛、健骨，止久痢脫肛、獸骨骾咽」。

李時珍紀錄下的幾種虎骨藥方分別可以治療「健忘驚悸」、「臂脛疼痛」、「腰脚不隨」、「白虎風痛」、「歷節痛風」、「歷節走痛」、「筋骨急痛」、「休息痢疾」、「痔漏脫肛」、「肛門凸出」、「獸骨骾咽」、「狂犬咬傷」、「湯火傷灼」、「月蝕疳瘡」、「小兒白禿」、「足瘡嵌甲」、「臁脛爛瘡」等等毛病。

虎骨之外，藥用價值頗重要的還有虎睛，其藥方能治「癲疾」、「瘧病」、「小兒熱疾、驚啼、驚悸客忤」、「疳氣」等，有「鎮心安神」、「明目去翳」的效果。

虎骨、虎睛之外，其他部位也有療效，如虎肉主治「惡心欲嘔，益氣力，止多唾」，虎膏則可治「狗嚙瘡」，虎血能夠「壯神強志」，虎肚能夠平撫「反胃吐食」，虎腎治「瘰癧（頸淋巴結結核）」。

虎膽治「小兒驚癇」，虎鼻能治「癲疾、小兒驚癇」，虎牙能治「丈夫陰瘡及疽瘻」、「殺勞蟲，治猘犬傷、發狂」，虎皮能治「瘧疾」、「辟邪魅」，虎鬚能治「齒痛」，虎屎能治「惡瘡」，甚至老虎的「屎中骨」都有「治火瘡」、「破傷風」、「斷（戒）酒」的功效。

虎骨、虎睛既然有如此藥效，有買賣就有獵殺，李時珍不時提點購買須知事項，「凡虎身數物，俱用雄虎者勝。藥箭射殺者不可入藥，其毒浸潰骨血間，能傷人也」（註一）。虎睛尤其金貴，李時珍寫道「凡使虎睛，須問獵人，有雌有雄，有老有嫩，有殺得者。惟中毒、自死者勿用之，能傷人」、「虎睛多偽，須自獲者乃真」。

將老虎身軀臟器作藥需要先盤問獵人，以免受騙；尋常獵戶射殺猛獸用的窩弓藥箭也能殺虎，但如此射來的老虎作藥有連毒吃下去的危險；甚至自然死亡的虎屍吃下去也有中傷之虞，也不能入藥。這就意謂著捉藥用老虎如果不用藥，就得靠專業本事。王稚登《虎苑》卷下〈搏射第十〉紀錄了一位補虎專業戶的故事：

山西有人善搏虎，蓄一弓極勁，出必自隨。一日官命捕虎山中，使其侶將弓以從。道語間，虎出於薄，亟呼弓來，其侶倉皇悞以他弓與之，而將弓者逋矣，柔不堪用，應手摺。其人以手把虎足，虎人立而吼，虎頷骨極堅，抵擊不已，賴有鐵幘可禦，不然碎首矣。 日且黑，道無一人，其人恐更有他虎，當不可禦，遽伸臂與虎一咥，而虎死焉。蓋虎性甚耿，有不如意即憤極，須齧人乃死，其人識虎性，故假手殺之。吾吳中人，官山西親見之，召至，啟其臂，傷痕尚新也。

這位打虎英雄平日打虎靠的是一張弓，雖然沒明說為的是什麼，然而從上頭《本草綱目》的引文已知藥弩打來老虎不能入藥，大概以勁弓射來的老虎才有高價，山西老兄才有辦法靠這行吃飯。儘管高利潤通常夾帶著高風險，不免身陷險境被獵物反咬一口。

Photo Credit: 趙汝殷《風林群虎圖卷》，國立故宮博物院 明代人趙汝殷的《風林群虎圖卷》（局部）中的吊睛白額大蟲。趙汝殷善畫虎，以此成名

這位老兄打的是新鮮的死虎，然而明代的其他史料則說明更鮮活的活虎也是有人捕獵的。謝肇淛《五雜組》卷九寫了戚繼光養老虎的故事：

戚大將軍繼光鎮閩日，嘗獵得一生虎，縶以鐵紀，內檻中，日令屠者飼肉十斤。屠苦之，賂一醫者為告免辦，醫諾之。無何，戚有目疾，召醫，醫言：「惟生虎目可療。」遂殺虎取目。後戚目疾雖瘳，而不虞醫之詐也。

其實中醫本來就認為虎睛有療目的功效，故事中的醫生算不上使詐。雖然最後也入了藥，然而戚繼光眼睛出毛病還是後話，養虎一開始該不是為的保存生鮮藥材，而是作寵物養。陳發曾《榕城紀聞》也記錄了明清之際出任總督的李率泰好養毒蛇猛獸，其弟李四爺還養老虎，有另類的為虎作倀率獸食人之風：

李四爺運一虎過山，用抬鐵櫥夫一百六十名，每日用豬二隻。飼虎者名守虎官，強悍異常，因取豬稍遲，打斃建寧府書役。先是部院李率泰與弟李四爺好畜怪禽異獸、蛇、虎之類，各處取蟲物飼之。於浙運四鹿，每一鹿用夫十名，雇倩用銀五六兩。

權貴養老虎，在明代大概不算太新鮮的故事，畢竟上行下效，皇帝宮中向來就養著各類珍禽異獸，老虎自然不缺，其下則不免風行草偃，如有條件便該逮隻老虎養養。關於宮中虎豹，謝肇淛《五雜組》卷九寫道：

禁苑中四方鳥獸畢備，其不可馴者，盛以樊籠。有鷙鳥高六、七尺，諸禽獸皆畏之，不知其何名。獨無虎、豹、獅子之屬。相傳先朝皆蓄，以備遊翫；至今上（萬曆）中年，尚有虎數隻。一夕，上夢虎齧左足，覺而腓痛，疑其崇，令司苑者勿與食，餓殺之。內一虎甚大，長丈許，餓至二十四日方死，呼聲動地。至是不復畜焉。

謝肇淛寫這篇文字的同時萬曆已把養的老虎都給餓死，然而從更晚期的紀錄可知，禁城當中養虎之風並未因此禁絕。明末宋起鳳《稗說》卷四有一條〈虎豹城〉，描述的是崇禎時期養虎的地點設施，可見崇禎也還是養了隻老虎：

虎城、豹城在禁苑之西北，雉堞歷歷，居然一城也。廣可數十畝，設一門，門以鐵襲之，關鍵甚固。門以內，籍草為窩穴狀，便獸之臥處也。虎、豹不同處，各踞一城。兩城相埒如環，登者可折旋左右。 顧虎城只餘一雄，下瞰其狀，大如衛（圍），垂首曳尾，踉蹌甚。達城址巡行不已，高足闊步，其搏搏之力，儼然可畏耳。有時作吼，聲震城垣，轟轟然疑欲下墮，足（卒）不能久。登者常挾雞與豚肩，垂索誘引之。 獸見物則躍躍，爪牙怒張，遍身皮骨具（俱）騰起，與前另一觀。其勢矯健又倍于常，自地上撲，約丈許，拽食索。故遲不與啖，獸則伏地大吼，兩爪入土寸餘，飛塵上撲面，乃姑聽其攫奪。 獸得雞，以口承之，旋即噴出毛羽如飛雪，俄頃下咽，無咀嚼態。啖豚肩如啖菽粒耳。想在山林中，當惡劣更倍，宜莫與攫也。

Photo Credit: 〈元人畫虎〉軸，國立故宮博物院 台北故宮博物院所藏〈元人畫虎〉軸。過去斷定此軸為元代人所作，然而據其畫風來推斷，圖或許出自明代宮廷畫家之手

雖說權貴養老虎不算太出格，然而究竟養老虎耗費多少，權貴得有多權多貴才養得起呢？似乎不能一概而論。王稚登《虎苑》卷下〈豢擾第九〉寫得是御史夫人養的小老虎，描述起來如養貓似的，「江口孫御史夫人養一乳虎，甚馴，著牀屏間，玩弄如意」。

不過一般來說，雄虎在4－5歲時（註二）就已達到生育年齡性成熟，乳虎變成虎，「後虎漸大，夫人歸甯，扃虎室中，五日方還，虎枵甚，見夫人便作搏噬狀，夫人大驚，命格殺之」，大了還養就有危險了。謝肇淛《五雜組》卷九也講了一個養乳虎的故事：

長興人得一虎子，其鄰家有犬，最警猛，初見亦怖溺；少選復來窺，又走；如此數四，至暮則徑往咋殺之矣。

這故事中的小老虎雖然小時就有虎威，卻被鄰家看門狗看破手腳，別說被犬欺，連長大的機會都沒了。諸如此類的幼虎大概養育成本並不高，養的不是大戶人家，否則不至於就讓鄰家警犬闖入行兇。

成虎的養育成本則高得多，如前引戚繼光養的老虎，一天要餵肉十斤；李率泰養的老虎（應該不只一隻）一天更要豬兩隻。王世貞《弇州史料》後集卷三十一有一條記〈弘治鳥獸供應〉，其中寫道「虎三隻，日支羊肉十八斤」，每天每隻要耗費羊肉六斤。

現代的研究表明，一隻123公斤重的成年母老虎每天消耗5170大卡熱量，而160公斤重的公虎則要消耗6300大卡，相當於每天要餵食母虎肉食3.1公斤、公虎餵肉4.1公斤（註三）。這與弘治時期宮中餵虎的肉量相當（羊肉六斤，即3.6公斤），而戚繼光養的老虎食量更大（6公斤肉），體型該大得多。明末每斤肉售價銀一錢五分（註四），六斤肉就要0.9兩白銀，老虎一天的食量耗費就幾乎相當於晚明士兵一個月的薪餉。

這似乎意謂著活老虎的買賣雖然有市場，但有價無市，真出得錢養得起的權貴還是少數。實際上，老虎通常是因為為患鄉里被捕，或者如宋起鳳《稗說》卷一〈獸食虎〉一條所說「牧放營馬山下，虎時就群中殘囓去」，因為虎患殘害畜群人群，才須除之而後快，活虎死虎倒是次要，只是副產品。

Photo Credit: 明代洪應明《仙佛奇蹤》 明代洪應明《仙佛奇蹤》當中描繪的各路真人禪師，其中與虎有淵源的就與大貓同框出鏡，表現戲劇性的瞬間。比如說卷六智威禪師的故事，說那「時縣令張遜詣山謁師，問師曰：『徒從幾何？』師曰：『二三人。』遜曰：『何在？』師以梆子擊禪床三聲，二虎咆哮而出，遜作驚怖狀，師逐指之，便去。」

活老虎要真成為一項好買賣，還得先把高昂的養護成本降下來才行。這就得提一提湯顯祖《玉茗堂賦集》卷之二〈嗤彪賦〉序文中所寫的故事：

予郡巴丘南百拆山中，有道士善檻虎。兩函桁之以鐵，中不通也。左關羊，而開右以入虎，懸機下焉。餓之，抽其桁，出其爪牙，楔而鍖之，緪其舌。已，重餓之，飼以十銖之肉而已。久則羸然弭然，始飼以飯一杯，菜一盂，未嘗不食也，亦不復有一銖之肉矣，以至童子皆得飼之。 已而出諸囚，都無雄心，道士時與樸跌為戲，因而賣與人守門，以為常。率虎千錢，大者千五百錢。初猶驚動馬牛，後反見犬牛而驚矣。或時伸腰振首，輒受呵叱，已不復爾。常置庭中以娛賓。月須請道士診其口爪，鐫剔擾洗各有期。道士死，其業廢。

故事中的道士不但能捕虎，而且能馴虎，不但把老虎爪牙都除去，連粗糙生滿倒刺能把肉骨頭舔乾淨的舌頭舌面都給刨平了，「捩權牙於巨斧，摩刺舌以疏巾」，強迫老虎改吃素不說，還每個月都檢查口腔虎掌剉磨修剪。

這樣養起來的老虎沒了爪牙，不用肉食也降低了飼養的門檻，賣得很便宜──「牽以售而論斤」，一隻不過千錢，大點的一千五百錢，不過一兩銀多，幾乎與正常狀態下每天肉食錢相當。

這樣養出來的老虎也少了虎威，「遇夫人之下視，即弭耳而意親」；雖然還賣給人看門，「借虛名而守閽，既爪牙之久折，亦何威而見奔？」這樣看來謝肇淛故事中的乳虎不敵看門犬也在情理之中，假如他也是透過道人買得馴化後的老虎。去老虎爪牙也不能說是這老道的發明，明初已有前例：

宣德間，程雲南為尚寶。一日，被召至虎城傍，門啟，虎突出，程驚呼不已。上大笑，葢虎去爪牙，上特用戲之耳。 王稚登《虎苑》卷下〈襍志第十四〉

皇帝既然有財力贍養老虎，拔去爪牙只為了戲弄臣下，沒有更多用意；道士挫牙剪爪則既有其經濟考量，也有其宗教淵源──正所謂「仙釋可以馴虎」（註五），釋家道教中的仙佛、真人、聖僧往往有降龍伏虎的傳說，老道老衲自神其術，正可以藉養虎一事顯示其功德修為。

這方面道士還是比較占便宜的，畢竟不用茹素可以葷食，養虎不戒殺生。湯顯祖故事中的道人雖然賣虎給人看門，其最初的客戶或許不是俗人，而是有「馴虎」需要的僧道。

註釋

註一：關於殺虎毒藥，屈大均《廣東新語》卷二十五〈藥樹〉有如下記載：「化州石城之間有藥樹，狀似木棉，青精液色白，見風則黑，是名藥脂。土人以濡箭鏃為瞑藥，以射虎，虎三躍死矣。或有人誤食之而不死者，以其五臟無損血，與藥脂不相遇也。或有手足微破，藥脂沾之立死者，以其血與藥脂相遇，血為逆流，直強毒入於心髓也」。可見這種毒藥見血封喉，不見血的話倒也有誤食而不死的。

註二：AZA Tiger Species Survival Plan《Tiger Care Manual》（Silver Spring, Association of Zoos and Aquariums, 2016），p. 6.

註三：AZA Tiger Species Survival Plan《Tiger Care Manual》，p. 33.

註四：彭信威《中國貨幣史》，頁764。

註五：陳繼儒《虎薈》〈序〉。

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