正式搭檔吳欣盈登記參選正副總統，柯文哲：與國民黨「兄弟登山各自努力」
我們想讓你知道的是
柯文哲最後受訪時也對昨天的會談表達歉意，直言台上的人都有當總統的實力，但昨天的會議卻變成一場鬧劇。柯文哲說，下架民進黨是目標，現在和國民黨是「兄弟登山各自努力」。
藍白合日前因民調爭議陷入僵局，22日競選總幹事黃珊珊先赴中選會領表，昨晚郭柯侯三方會議不歡而散，民眾黨總統參選人柯文哲與副手、民眾黨不分區立委吳欣盈今（24）日上午共同赴中選會登記。柯文哲肯定吳欣盈對公共事務的熱忱以及立委期間的表現，吳欣盈則表示，未來希望藉由他的國際觀跟金融經驗，幫民眾黨茁壯。被媒體問及藍白合作時，柯文哲也表示，下架民進黨是共同目標，現在和國民黨就是「兄弟登山各自努力」。
柯文哲的搭檔人選，從侯友宜、郭台銘、黃珊珊、YAHOO大中華區前總經理鄒開蓮、吳欣盈都曾被傳過；不過黃珊珊已列入不分區立委名單，而鄒開蓮日前就傳出婉拒。
現年45歲的吳欣盈為集團創辦人吳火獅之孫女，吳東進之長女，曾任英國保守黨副黨魁萊利（Peter Lilley）的國會助理，去（2022）年因時任不分區立委蔡壁如請辭而遞補進入國會，今年7月吳欣盈獲歐洲議會邀請出席國際貿易委員會（Committee on International Trade）的公聽會，成為台灣首位出席歐洲議會會議的立委代表。會議中執委會貿易總署主任施卓絲卡（Joanna Szychowska）稱，歐盟可透過定向性措施（targeted measures）深化與台灣的關係，吳欣盈當場回嗆這種做法「非常弱」，並主張應透過政府對政府的協定。
柯文哲今天在中選會前致詞時表示，今天代表民眾黨參選總統，10年前離開工作了30年的台大醫院，直到54歲參政前都擔任外科醫生，2014年在大家不看好的狀況下當選台北市長，2018年在藍綠夾殺下成功連任，2019年成立民眾黨後成為藍綠以外第三大政黨。10年大家對他的期望越來越高，感受到的責任越來越重，今年520宣布參選後傾聽民眾的聲音，他也感受到「柯文哲要當台灣的柯文哲」。
柯文哲批評，民進黨政策沒有長期的規劃，政治不應該只有張燈結綵，而不是處理真正的問題。自己應該一無反顧拚一次，基本工作就是守護民主，解決問題。他從沒想到自己會站在民進黨的對立面，但為了這個國家，自己必須挺身而出，他要團結一切可團結的力量，因此邀請吳欣盈一起拚一次。
柯文哲表示，吳欣盈是民眾黨現任立委，念美、英的名校，對公共事務很有熱情，在立委期間的努力也是有目共睹，他相信吳欣盈將是堅定夥伴。他強調，未來會有理性、務實、科學帶領台灣脫離藍綠意識形態，面對問題、解決問題，創造社會和諧，為人民服務。
吳欣盈則表示，未來希望藉由他的國際觀跟金融經驗，幫民眾黨茁壯。他3年前參選立委，一直到去年才遞補進國會，進入立法院後每天都1天當成3天用，現在距離大選剩下50天左右，他會「1天當5天用」來拼這場選戰。
柯文哲最後受訪時也對昨天的會談表達歉意，直言台上的人都有當總統的實力，但昨天的會議卻變成一場鬧劇。柯文哲說，下架民進黨是目標，現在和國民黨是「兄弟登山各自努力」。
「柯吳配」將迎戰民進黨的的「賴蕭配」，以及國民黨的「侯趙配」，至於郭台銘目前仍未前往登記。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-11-24 正式搭檔吳欣盈登記參選正副總統，柯文哲：與國民黨「兄弟登山各自努力」
- 2023-11-24 國民黨稱「備受屈辱換不回真心」，侯友宜宣布搭檔趙少康登記參選正、副總統
- 2023-11-23 君悅五方談話宛如鴻門宴？國民黨：確實受到公開屈辱，但願等到最後一刻，明天下午中常會決議最終總統人選
Tags：
今年最受矚目的雲端盛會！Google Cloud Summit Taipei 產業上雲策略結合技術方案洞悉 AI 趨勢
我們想讓你知道的是
INSIDE 團隊摘錄本次 Google Cloud Summit 重要技術趨勢及 AI 產業應用，Let's start from HERE to NEXT！
雲端與 AI 將成為企業轉型的下個決勝點，今年度 Google Cloud Summit 重磅回歸，提供 4 場大會主題演講、6 大精選技術分場專題、還有多家企業分享第一手應用心法，以期帶給台灣市場第一手的 AI 技術分享，協助企業在雲端環境使用 AI 來加速商業效率。INSIDE 團隊摘錄本次活動重要技術趨勢及 AI 產業應用，探索雲端與生程式 AI 的最前沿。
Google Cloud 雲端區域落地台灣十周年之際，回溯過往里程也展望未來佈局
今年不僅是 Google Cloud 雲端區域在台灣營運十周年，也是 Google 創立 25 周年、Google 在台灣設立辦公室的第 17 年。
Google Cloud 北亞區董事總經理李孔源首先指出，經過 1/4 世紀的發展，Google 已成為搜尋的代名詞，旗下 6 種產品擁有超過 20 億使用者。走過 Web2.0、行動裝置時代，如今來到 AI 關鍵路口，Google 會持續以 AI 為本，運用 AI 技術解決個人、企業及社會各種棘手問題。
接著 Google 台灣總經理林雅芳盤點，過去十多年 Google 在台灣布局的多項里程碑。Google 總是在第一時間把最先進的產品與服務帶到台灣，不僅協助台灣產業生態，擁有穩固的基礎建設，也讓產品、服務、人才、內容躍上國際舞台。
Google Data Center Operations Site Manager 董育成，提到 Google 持續在台灣的資料中心擴充硬體設施、提升節能與運算效率，以及加強安全防護，種種努力讓台灣成為 Google 網路基礎建設佈局當中的戰略樞紐。
Google Cloud 助產業轉型突圍，多家企業第一手分享戰略心法
因應近年前瞻技術飛速進展，Google Cloud 北亞區解決方案總經理孫素梅提到，Google Cloud 為了協助企業客戶落實數位化及 AI 轉型，提供包含 Data and AI Cloud、Modern Infrastructure Cloud、Collaboration Cloud 以及 Security Cloud 等多元解決方案，從多個面向賦能企業，更敏捷、韌性面對未來的挑戰。
企業若想克服挑戰，該怎麼善用 AI 工具？Google Cloud 台灣客戶解決方案副總經理林書平解釋，企業發展 AI 模型需特別重視四大元素，分別是：模型算法、資料分析、平台算力、以及資料安全。Google Cloud 的 AI 戰略就是要幫助企業，創造「優化顧客體驗、提高生產力、商業顯著轉型」等三個關鍵價值。
以提升客戶體驗、賦能數據價值為例，中華電信指出與 Google Cloud 的合作，不僅讓中華電信能夠提升自身數位轉型能力，也能藉由內部導入經驗，協助企業客戶實現數位轉型。「我們運用了一站式的 Data Cloud 解決方案，將智慧電信的概念應用於業務中，通過在雲端環境中部署 BigQuery、Cloud Storage、Cloud SQL 等應用，並結合人工智慧和機器學習技術來輔助分析電信資料，資料分析速度提升57%。這項改進不僅改善了通訊品質，還加速了訊號監控的成效。」
對於經營超過一甲子，同時又併購海外公司的遠東集團，遠資信息技術總經理易換棣坦言，集團 IT 架構相當複雜，而且面臨資料存取安全、硬體基礎設施效能、網路穩定等實際痛點。評估後開始導入 Google Cloud 一系列搬遷方案，像是運用 Google Cloud Vmware Engine 的可擴展運算資源，並且搭配 Google Cloud 旗下的 Actifio、Veeam 搬遷工具，有效把資料和應用程式移轉到雲端，最終幫助遠東打造新一代安全、自動化、智慧化跨境維運，並符合遠東新 ESG 目標的 IT 架構。
隨著營運數據翻倍成長，加上 IT 架構多元化，資訊安全也成為棘手課題。Mandiant North Asia General Manager Michael Chue 提到，截至到今年 9 月，全球發生的 zero-day 威脅（一種利用沒有修復方案的安全性漏洞攻擊）多達 72 件，預計比 2022 年將多一倍成長。
對於橫跨資本及貨幣市場唯一後台法定特許事業的臺灣集中保管結算所，總稽核張紫薇在 Google Cloud Summit 上有提及，集保數據牽涉大量有價證券機敏資料，他們在 2019 年就透過與白帽駭客合作，進行紅隊演練模擬國際駭客密集攻擊，藉此強化人力與系統反應速度，強化資安韌性、嚴謹落實風險控管。
企業御風 AI，Google Cloud 教你把想像化為實際創意的作法
既然現在是放眼 AI 的關鍵時機，Google Cloud 全球 AI 業務董事總經理 Caroline Yap 建議企業應該意識到 AI for growth、AI for efficiencies、AI for the future，善用 AI 可以降低使用複雜數據的障礙，又或是把 AI 工具導入對話式商務、聊天機器人和虛擬代理，藉此提升企業的生產力。
「一項研究發現，使用 AI 的企業之中，有 66% 看到營運效率提高，57% 改善客戶體驗、49% 加速創新，48% 提高員工生產力；更重要的是，有 90% 的消費者表示，他們願意多付費來獲得更好的體驗，」Caroline 表示。
為了幫助機器學習工程師或開發者可以快速上手，打造生成式 AI 應用程式，Google Cloud 台灣 AI 與機器學習架構師沈昇廷解釋 Vertex Gen AI Studio 有哪些資源可以善用。第一，簡潔 UI 介面可進行模型的指令（prompt）設計、實驗及調整，並且在生產環境中應用 REST API、Python API。第二，為了讓企業快速創新，使用 Vertex Conversation 建立具有流程處理能力的聊天和語音機器人，搭配 Workflow generator 生程自動化流程動作，讓 AI 對話體驗有溫度又符合業務邏輯。第三，運用 Vertex Search，基於資料回答複雜查詢的即時個性化搜尋，從各種資料來源，包含企業網站資訊、結構化/非結構化資料，擷取知識並支援多輪搜尋。經過測試後，Vertex AI Search 有助於減少導入 RAG（檢索增強一代）架構成本。
旅遊電商平台 KKday Data Architecture Team Lead 郭羿辰提到，KKday 客服單位原本需要從多個知識庫搜索，才有辦法查找到顧客問題的答案，但現在我們透 Google Cloud 環境上的生成式 AI 服務打造出一個內部系統，來幫助客服能夠更迅速的獲得完整且高品質的回覆給消費者。對於 KKday 而言 AI 的存在不是為了吸引目光，而是圍繞著提升各種情境下的用戶體驗服務。
除了程式開發，企業現在也很重視 AI/ML 的管理機制。Google Cloud 台灣客戶解決方案架構師蔡坤達說明，Vertex AI 賦能新世代管理需求，可避免重工、資料孤島，乃至於持續優化特徵工程（feature engineering）控管機制，在眾多資料海找到重要資料。蔡坤達接著介紹 Vertex AI 的第二代 Feature Store 有幾項更新，包含建立在 BigQuery 強化資料管理能力、Ultra 低延遲可達到低於 2 秒的速度、以及有 Gen AI 輔助讓資料回答更精準。
對於特徵工程的管理情況，17LIVE 資深機器學習工程師(Sr. Machine Learning Engineer)林奇煒及劉謹瑋，探討直播平台為了讓直播主知道何時開播的效益最好，以及找出哪些觀眾最可能貢獻「打賞」。另外，針對直播串流穩定度提升，17LIVE 將串流資料結合 Vertex AI，開發一項 High Latency Prediction 模型，把資料庫的歷史資料丟到 BigQuery 及 Cloud Storage，根據指令訓練模型，預測每次時間點發生的風險係數。經過壓測，發現這個模型的效能能幫助工程師的回覆時間，從 40 分鐘縮短到 20 分鐘。
放眼未來，既然 AI 不會停下腳步，Google Cloud 的解決方案當然也不會停止迭代。Google Cloud 台灣客戶解決方案副總經理林書平說， Vertex AI 基礎模型包含 PaLM、Cody、Imagen、Embeddings 已推出新版本，表現效能皆有所提升。技術面之外，Google Cloud 也希望能持續協助企業發掘與打造內部的生程式 AI 場景。
擁抱未來的不確定性、與因應快速更迭的市場脈動與需求，Google Cloud 期待成為企業轉型路上的夥伴，幫助更多人從 AI 時代受惠，以及在商業賽道上取得優勢。