正式搭檔吳欣盈登記參選正副總統，柯文哲：與國民黨「兄弟登山各自努力」

藍白合日前因民調爭議陷入僵局，22日競選總幹事黃珊珊先赴中選會領表，昨晚郭柯侯三方會議不歡而散，民眾黨總統參選人柯文哲與副手、民眾黨不分區立委吳欣盈今（24）日上午共同赴中選會登記。柯文哲肯定吳欣盈對公共事務的熱忱以及立委期間的表現，吳欣盈則表示，未來希望藉由他的國際觀跟金融經驗，幫民眾黨茁壯。被媒體問及藍白合作時，柯文哲也表示，下架民進黨是共同目標，現在和國民黨就是「兄弟登山各自努力」。

柯文哲的搭檔人選，從侯友宜、郭台銘、黃珊珊、YAHOO大中華區前總經理鄒開蓮、吳欣盈都曾被傳過；不過黃珊珊已列入不分區立委名單，而鄒開蓮日前就傳出婉拒。

現年45歲的吳欣盈為集團創辦人吳火獅之孫女，吳東進之長女，曾任英國保守黨副黨魁萊利（Peter Lilley）的國會助理，去（2022）年因時任不分區立委蔡壁如請辭而遞補進入國會，今年7月吳欣盈獲歐洲議會邀請出席國際貿易委員會（Committee on International Trade）的公聽會，成為台灣首位出席歐洲議會會議的立委代表。會議中執委會貿易總署主任施卓絲卡（Joanna Szychowska）稱，歐盟可透過定向性措施（targeted measures）深化與台灣的關係，吳欣盈當場回嗆這種做法「非常弱」，並主張應透過政府對政府的協定。

柯文哲今天在中選會前致詞時表示，今天代表民眾黨參選總統，10年前離開工作了30年的台大醫院，直到54歲參政前都擔任外科醫生，2014年在大家不看好的狀況下當選台北市長，2018年在藍綠夾殺下成功連任，2019年成立民眾黨後成為藍綠以外第三大政黨。10年大家對他的期望越來越高，感受到的責任越來越重，今年520宣布參選後傾聽民眾的聲音，他也感受到「柯文哲要當台灣的柯文哲」。

柯文哲批評，民進黨政策沒有長期的規劃，政治不應該只有張燈結綵，而不是處理真正的問題。自己應該一無反顧拚一次，基本工作就是守護民主，解決問題。他從沒想到自己會站在民進黨的對立面，但為了這個國家，自己必須挺身而出，他要團結一切可團結的力量，因此邀請吳欣盈一起拚一次。

柯文哲表示，吳欣盈是民眾黨現任立委，念美、英的名校，對公共事務很有熱情，在立委期間的努力也是有目共睹，他相信吳欣盈將是堅定夥伴。他強調，未來會有理性、務實、科學帶領台灣脫離藍綠意識形態，面對問題、解決問題，創造社會和諧，為人民服務。

吳欣盈則表示，未來希望藉由他的國際觀跟金融經驗，幫民眾黨茁壯。他3年前參選立委，一直到去年才遞補進國會，進入立法院後每天都1天當成3天用，現在距離大選剩下50天左右，他會「1天當5天用」來拼這場選戰。

柯文哲最後受訪時也對昨天的會談表達歉意，直言台上的人都有當總統的實力，但昨天的會議卻變成一場鬧劇。柯文哲說，下架民進黨是目標，現在和國民黨是「兄弟登山各自努力」。

「柯吳配」將迎戰民進黨的的「賴蕭配」，以及國民黨的「侯趙配」，至於郭台銘目前仍未前往登記。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航