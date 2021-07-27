外送員該不該優先打疫苗？我們不能既依賴他們，又指責他們是防疫破口

提升至三級警戒後快兩個月，每天奔波在餐廳百貨和消費者之間、接觸頻次和染疫風險極高的雙北外送員，終於在7月初打到疫苗。行政院 6 月 22 日將外送、物流、計程車產業從業人員納入優先施打順序，截至 7 月 5 日止，北北基桃平台外送員、貨運司機、計程車司機疫苗施打率已經達86.2%，有9039人接種完畢。

這不是忽然間一步到位的事，這段時間發生了外送員和消費者為了防疫送餐諜對諜、外送員寫給政府的一封信廣被轉傳，以及官方民間不斷溝通調整，才讓疫情期間在第一線打拼的外送員獲得更完整的健康保護。

客人取貨不戴口罩、被狂噴酒精、躲在機車邊吃飯......大家都怕外送員

如果搜尋全國三級警戒這段期間相關新聞，不難發現本來就層出不窮的外送奇葩事，隨著疫情升溫、民眾的恐懼擴散變得更荒唐。

曾有女性外送員在外送員的奇聞怪事臉書社團發文：「我可以忍你沒有防疫觀念，硬要我送上樓在不通風的梯間交餐，了不起我下樓自己全身噴酒精消毒但！但！但！你開門取餐不戴口罩就算了，還不穿衣服『全裸』取餐！」光是一週內，她就遇上兩個不戴口罩又全裸的消費者。

也有外送員接受媒體採訪時表示，他能理解大家的小心為上，但不管是被要求閉著眼睛、從頭到腳噴過一輪酒精；或是三級警戒初期、大家還在兵荒馬亂時，被要求送餐到住客房門口，才發現是居家隔離者的訂單，似乎對外送員心理來說，都太過掙扎了。

而外送員要填飽肚子跟補充水分，幾乎得躲在巷子或找遮蔽物遮擋，就怕被人拍照檢舉，只能在避開人群後，才敢脫口罩。Instagram上頭戴安全帽的外送員蹲在路邊、躲在機車旁偷偷吃飯；也有媒體報導，外送員趁等餐點好的空檔，蹲在附近的公園涼亭，隱蔽迅速地解決他的早餐。

疫情期間我們享受在家就能得到美食、生鮮、百貨的便利，只是每一筆訂單堆加在第一線工作者染疫的風險上，消費者怕，外送員更怕，如何減輕彼此不可承受之重？

Photo Credit: 中央社

外送員打疫苗，大家才敢放心叫外送

本次協會和有四年外送經驗的L聊了這題。平時管理200多人的外送員群組，L是個關注外送員權益，也擅長對外溝通的角色。

「整體來說，列入優先施打順序是好的，客人也會比較安心，對產業也比較好。」L強調外送員是組成背景多元的群體，各行各業都有機會轉職或兼職著做，也因此很難有群體共識，到現在也還是有些人表示不想打疫苗。

每個外送員的衛生習慣不同、足跡複雜、伴隨的風險有大有小，即便真的不幸有外送員確診，在這行普遍都打完疫苗的前提下，民眾也不至於對外送失去信心，平台、餐廳和外送員也才有辦法撐過疫情。

「一直到造冊前大家都很焦慮、怕被遺忘，還有人緊張到打給平台在馬來西亞的客服問台灣打疫苗的狀況。等平台發通知後有比較安心，至少我們跑外送的心理壓力沒那麼大了。」

圍堵疫情，數位經濟產業的關鍵作用

早在6月初，協會便多次呼籲，美國加州、新加坡都將外送和物流產業視為「必要服務工作者」、納入優先施打疫苗的順位，有國外案例可循、陳時中指揮官也肯定外送和物流產業的必要性，台灣社會更該重視相關從業者的健康，和對疫苗需求的燃眉之急。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

圍堵病毒需要靠各界一起努力，維繫社會需求的每一條供應鏈都得顧好，協會感謝政府積極快速的回應，和對外送／物流產業鏈的支持肯定，也感謝這段期間一起為外送／物流產業請命的政府及民間單位。

我們期盼疫苗數量充足時，將把其他縣市的從業人員一併納入優先施打名單，協會也會持續擔任平台、第一線產業人員和政府的溝通橋樑，讓台灣的外送網路更加完整、一同把防疫牆修築得更安全堅實。

「如果沒有政府救助，一整個世代的初創企業可能會被消滅。」（Generation of start-ups could be "wiped out" without government bailout.） 引用自2020年英國七大科技產業遊說團體之媒體投書內容

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航