外送員該不該優先打疫苗？我們不能既依賴他們，又指責他們是防疫破口

提升至三級警戒後快兩個月,每天奔波在餐廳百貨和消費者之間、接觸頻次和染疫風險極高的雙北外送員,終於在7月初打到疫苗。行政院 6 月 22 日將外送、物流、計程車產業從業人員納入優先施打順序,截至 7 月 5 日止,北北基桃平台外送員、貨運司機、計程車司機疫苗施打率已經達86.2%,有9039人接種完畢。

這不是忽然間一步到位的事,這段時間發生了外送員和消費者為了防疫送餐諜對諜、外送員寫給政府的一封信廣被轉傳,以及官方民間不斷溝通調整,才讓疫情期間在第一線打拼的外送員獲得更完整的健康保護。

如果搜尋全國三級警戒這段期間相關新聞,不難發現本來就層出不窮的外送奇葩事,隨著疫情升溫、民眾的恐懼擴散變得更荒唐。

曾有女性外送員在外送員的奇聞怪事臉書社團發文:「我可以忍你沒有防疫觀念,硬要我送上樓在不通風的梯間交餐,了不起我下樓自己全身噴酒精消毒但!但!但!你開門取餐不戴口罩就算了,還不穿衣服『全裸』取餐!」光是一週內,她就遇上兩個不戴口罩又全裸的消費者。

也有外送員接受媒體採訪時表示,他能理解大家的小心為上,但不管是被要求閉著眼睛、從頭到腳噴過一輪酒精;或是三級警戒初期、大家還在兵荒馬亂時,被要求送餐到住客房門口,才發現是居家隔離者的訂單,似乎對外送員心理來說,都太過掙扎了。

而外送員要填飽肚子跟補充水分,幾乎得躲在巷子或找遮蔽物遮擋,就怕被人拍照檢舉,只能在避開人群後,才敢脫口罩。Instagram上頭戴安全帽的外送員蹲在路邊、躲在機車旁偷偷吃飯;也有媒體報導,外送員趁等餐點好的空檔,蹲在附近的公園涼亭,隱蔽迅速地解決他的早餐。

疫情期間我們享受在家就能得到美食、生鮮、百貨的便利,只是每一筆訂單堆加在第一線工作者染疫的風險上,消費者怕,外送員更怕,如何減輕彼此不可承受之重?

本次協會和有四年外送經驗的L聊了這題。平時管理200多人的外送員群組,L是個關注外送員權益,也擅長對外溝通的角色。

「整體來說,列入優先施打順序是好的,客人也會比較安心,對產業也比較好。」L強調外送員是組成背景多元的群體,各行各業都有機會轉職或兼職著做,也因此很難有群體共識,到現在也還是有些人表示不想打疫苗。

每個外送員的衛生習慣不同、足跡複雜、伴隨的風險有大有小,即便真的不幸有外送員確診,在這行普遍都打完疫苗的前提下,民眾也不至於對外送失去信心,平台、餐廳和外送員也才有辦法撐過疫情。

「一直到造冊前大家都很焦慮、怕被遺忘,還有人緊張到打給平台在馬來西亞的客服問台灣打疫苗的狀況。等平台發通知後有比較安心,至少我們跑外送的心理壓力沒那麼大了。」

早在6月初,協會便多次呼籲,美國加州、新加坡都將外送和物流產業視為「必要服務工作者」、納入優先施打疫苗的順位,有國外案例可循、陳時中指揮官也肯定外送和物流產業的必要性,台灣社會更該重視相關從業者的健康,和對疫苗需求的燃眉之急。

圍堵病毒需要靠各界一起努力,維繫社會需求的每一條供應鏈都得顧好,協會感謝政府積極快速的回應,和對外送/物流產業鏈的支持肯定,也感謝這段期間一起為外送/物流產業請命的政府及民間單位。

我們期盼疫苗數量充足時,將把其他縣市的從業人員一併納入優先施打名單,協會也會持續擔任平台、第一線產業人員和政府的溝通橋樑,讓台灣的外送網路更加完整、一同把防疫牆修築得更安全堅實。

