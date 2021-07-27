東奧賽場上選手們的人生故事：九度參賽老將、12歲桌球小將、四個孫兒的外婆、同日摘金的兄妹檔

編譯：王國仲

今（2021）年7月23日，來自世界各地206個不同國家／地區，多達1萬1326位運動員，齊聚體育界的最高殿堂。其中有首次登場的選手，也有即將達成第九度出賽的選手；職業生涯56年的老將，比賽經驗僅有兩年的新秀；有四個孫兒的外婆，還有今年剛滿12歲的小朋友。

懷抱著不同的人生經驗，他們踏上各自的旅途，今日在東京奧運會上聚首。現在就讓我們一起來看看這些選手們的特別故事。

九度參賽、年齡差距三倍、13歲即奪牌……奧運賽場上的時空交錯

對多數運動員來說，一生能踏入一次奧運殿堂，就已經是值得再三回味、向兒孫多次講述的無比成就。但對喬治亞射擊選手薩盧克瓦澤（Nino Salukvadze）而言，本屆已是她第九度叩關奧運賽場，寫下女子選手新猷（加拿大馬術選手米勒〔Ian Millar〕的10度出賽至今無人能敵）。

薩盧克瓦澤從19歲起開始參加奧運，曾先後代表蘇聯、獨立國協、喬治亞出賽，生涯恰好累計金、銀、銅牌各一面。2016年里約奧運，她更和兒子馬查華利安尼（Tsotne Machavariani）同場競技，寫下奧運史上首度母子共同參賽的特殊紀錄。

不過，薩盧克瓦澤生涯最令人印象深刻的，或許是她在2008年北京奧運的頒獎台上，教導我們什麼是真正的運動家精神。當時正值俄喬戰爭，俄羅斯與喬治亞關係降至冰點。代表喬治亞的薩盧克瓦澤奪得銅牌後，主動走向銀牌得主，俄羅斯選手帕潔莉娜（Natalia Paderina），兩人握手、擁抱並親吻致意。

「體育不該受政治影響，」現年52歲的老將薩盧克瓦澤表示：「運動教我們如何去愛，而不是如何去恨。」

年僅12歲的敘利亞桌球女將薩莎｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

談到年紀，年僅12歲、敘利亞桌球女將薩莎（Hend Zaza），5歲時便追隨哥哥的腳步，和桌球結下不解之緣。在成為敘利亞全國冠軍（不分年齡）、贏得奧運西亞區資格賽後，她成為本屆（也是1968年以來）最年輕的奧運選手，還擔任開幕式敘利亞掌旗官。

儘管在首輪碰上年齡三倍以上的資深奧地利選手、不幸落敗，她仍希望藉由自己勇敢逐夢的故事，帶給世人正能量：「希望大家都能不畏困難、努力為夢想而戰，終將達成目標。」

不過，另一場年齡差距懸殊的桌球比賽結果就恰好相反。年僅17歲的韓國小將申裕斌力克比自己年長41歲，58歲的盧森堡選手倪夏蓮（中國人，婚後定居盧森堡），順利挺進第三輪賽事。老當益壯的倪夏蓮在16歲時便嶄露頭角、入選中國國家隊，生涯最佳排名為世界第六。

畫面一轉，代表地主隊的西矢椛選手，稍早以13歲又330天之齡在滑板項目奪下金牌，是史上第三年輕的金牌得主。而史上最年輕的金牌得主，則是1936年柏林奧運的美國跳水選手葛斯特（Marjorie Gestring），以13歲又268天年齡奪牌。

來自澳洲的馬術好手漢娜（Mary Hanna，66歲）是本屆賽事最資深的選手。即將喜迎第四個孫兒誕生的她，是第六度代表澳洲出賽。不過，史上最年長奧運參賽者的頭銜還是由瑞典射手斯旺（Oscar Swahn）保有。他參加1920年安特衛普奧運時已經高齡72歲，更在男子團體射擊項目中勇奪銀牌。

澳洲馬術選手漢娜｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

以難民身分出征、業餘車手奪金、兄妹同創歷史……選手各具特色的人生故事

難民代表團（Refugee Olympic Team）在2016年里約奧運時設立，根據奧委會資訊，其目的是「向遭受國際難民危機影響的潛在菁英運動員提供協助。」本屆奧運共有29位來自13個不同國家的難民選手，將在12個運動項目中為自己發聲。

伊朗出身，後流亡至德國的跆拳道選手阿里扎德（Kimia Alizadeh）本次以難民代表團一員身分出賽。她在16強賽中擊敗兩屆金牌得主，英國頂尖選手瓊斯（Jade Jones）而聲名大噪。

「我是伊朗境內遭受壓迫、戲耍的數百萬女人之一。」阿里扎德在社群網站上描述了離開伊朗、尋求難民身分的原因。雖然在銅牌戰中敗陣，無緣為難民代表團踢下首面獎牌，她確實讓世界各地的人們聽見了受壓迫者的聲音。

難民代表團跆拳道選手阿里扎德｜Photo Credit: AP / 達志影像

在自由車女子個人公路賽中，奧地利數學博士基森霍芙（Anna Kiesenhofer）大爆冷門，以3小時52分45秒完賽，將荷蘭前世界冠軍范福洛騰（Annemiek van Vleuten）等多位好手遠遠甩在後頭。基森霍芙領先第二名的范福洛騰多達1分15秒——范福洛騰衝線後，還誤以為是自己奪下金牌。這是125年來，奧地利車手第一次贏得奧運自由車獎牌。

當然，基森霍芙絕非省油的燈。她是奧地利全國計時賽冠軍、前鐵人雙項／三項選手，2014年後才因傷轉入自由車領域。她還擁有劍橋畢業證書、數學碩士學位，目前在洛桑大學任教。更有趣的是，她並未聘請教練或加入任何職業團隊，訓練全靠自己。當被問到會給年輕選手什麼樣的建議，她表示：「不一定要相信你的教練。」

鏡頭轉回日本國內，日本柔道代表隊的兄妹檔——阿部一二三和阿部詩，在同一天分別奪下男子66公斤級與女子52公斤級金牌，創下奧運史上首次兄妹同時奪下金牌紀錄。

這並非阿部兄妹首次在國際賽場上奪金。一二三在2017年首度奪得金牌，妹妹也在一年後成功將帶回家中第二面金牌。東京是兩人的奧會初登板，便捧回絕佳成績。一二三表示：「我想，我們已經把名字都寫入史冊，我們有能力改變歷史。」

日本柔道選手阿部一二三｜Photo Credit: AP / 達志影像

身為柔道界菁英級選手，曾創下對非日本選手48連勝的可怕宰制紀錄，阿部詩表示哥哥在她的職業生涯扮演至關重要角色：「如果沒有哥哥，我走不了這麼遠。如果沒有他，我甚至不會開始學柔道。」

東京奧運會期17天，包括33項競技、共339種賽事。儘管不幸遭遇全球新冠疫情而被迫推遲486日，選手們對於各項競技的求勝心、付出與努力並不會因此消退。我們不妨把握機會、為選手喝采，共同分享他們精彩且獨特的生命故事。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航