越南疫情肆虐，越南獨立樂團「荒野鮭魚」勵志獻唱《生命中，你還有多少想做的事情》

越南第四波疫情自2021年4月27日起正式引起全國人民關注，作為政治中心的北越歷時兩個多月終於控制住疫情。反觀作為經濟樞紐的南越，卻在7月起分階段實施社會隔離。如今，越南第四波疫情能否回穩，人人都聚焦在胡志明市的疫情現狀。

在這波疫情浪潮之下，有著一小群來自台灣的外派人。我們外派到越南的這幾年都在為工作汲汲營營、朝九晚五。位於社會隔離政策下的我們，已經好幾天的居家生活。此時的社會隔離政策、工廠停、減工等等，使我們一貫被繁重工作填滿的生活，突然慢了下來。多出了大量的個人時間，原是我們夢寐以求的生活型態，然而外面的世界正在陣痛，而我們也只能奉命原地待在公司，一時間卻令人手足無措。

目前有一部分人正在依循著越南政府發布的「三就地政策」（就地食宿、就地隔離、就地生產），在最嚴峻的環境與巨大壓力下繼續堅守工作崗位。一部分人因為公司條件限制，面臨停工14天，與筆者一樣，待在公司宿舍靜候佳音。

居家生活的前幾天，有人用一整天的時間把這幾年積欠的睡眠債補齊，有人沒日沒夜地瘋打電玩，有人將宿舍配備的電視盒一打開就全天不停機。這些不斷重複的單一行為背後都是對自己離鄉背井、賣命工作的補償心理，而在「激情」過後，才終於打開房門與人再次交談，打開冰箱總算是思考了水餃以外的烹飪料理。打開宿舍窗戶，看了一眼曾經終日不停歇的工廠機器。突然發現，越南的陽光今日照在身上似乎溫暖了一些。

其實，人間不論發生了多少事情、疫情在如何肆虐，我們頭上的太陽永遠都是如此炙熱。不一樣的是，你終於慢慢找回對生活的知覺。

打開YouTube頻道，偶然被大數據推送了這一首來自越南知名獨立樂團「荒野鮭魚（Cá Hồi Hoang）」今年推出的新歌《生命中，你還有多少想做的事情（Cuộc Đời Còn Bao Nhiêu Điều Mình Sẽ Mãi Chưa Làm?）》（註）。

這是一首由荒野鮭魚成員們和眾多粉絲共同完成的歌曲。一句「生命中，你還有多少想做的事情？」讓粉絲們紛紛拿起紙筆與手機，將自己的答案拍攝與錄製給荒野鮭魚的團隊。

節錄自《生命中，你還有多少想做的事情》副歌： Một ngày mà em luôn mong 我夢想著能有一天 Đến nơi nào em luôn muốn 前往我心中嚮往的地方 Hãy nói thật khẽ vào tai 現在，輕聲細語地述說我的願望 Và rồi ta sẽ nhìn lại 慢慢地回憶起來 Cuộc đời còn bao nhiêu điều 生命中， Mình sẽ mãi chưa làm 你還有多少想做的事情

在MV中，有的粉絲用學習的基礎越文、片段英文以及簡易繪圖說明心中的願望，可能是拍照記錄河內各個角落、找到相愛的人、愛自己更多一點，有的則是列出旅遊清單：陌生人一起旅行，或是環遊越南，或許是去紐約、法國留學、去大叻生活；歌曲中也可以看到越南因時代快速變遷，導致的世代差異，一位年輕的孩子就許了一個給爸爸的願望：「教爸爸認字」，希望可以縮短彼此的距離。

在短短4分鐘的歌曲中，不難發現荒野鮭魚的粉絲們都是年輕族群，即使是使用簡易的手機設備、未經雕飾的居家背景，他們所提出的願望與同屬網路世代的我們也非常相似。

Photo Credit: AP / 達志影像 因著疫情，越南宣布從7月24日開始在首都河內進行為期15 天的封鎖

對我而言，眼前的疫情嚴峻，只能先把願望都寫下來，目前最安全的就是好好在宿舍精進個人英文能力、買一台相機開始記錄生活，即便是想睡飽也是一個能大聲說出口的願望！

「生命中，你有什麼想做的事？」在這波疫情當中，造成了許多人的生離死別，也不禁使人活在更加緊繃的情緒中。此時，在眼前的小小住處當中，和越南一起進行社會隔離的我們，卻也意外獲得更多屬於自己的空間。

*翻譯說明：歌名原文為「生命中，你有多少事情還沒做」，因應歌曲意涵譯為「生命中，你還有多少想做的事情」。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒