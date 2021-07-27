2021/07/27,
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奪菲律賓史上首枚金牌，狄亞茲破舉重55公斤級項目奧運紀錄

奪菲律賓史上首枚金牌，狄亞茲破舉重55公斤級項目奧運紀錄
Photo Credit: AP / 達志影像

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2016年的里約奧運，迪亞茲奪得女子53公斤級銀牌，終結了菲律賓20年在奧運獎牌掛零的紀錄，今年東京奧運，她又為菲律賓取得首枚奧運金牌，而總舉重224公斤的成績，還破了55公斤級的奧運紀錄

26日菲律賓選手狄亞茲（Hidilyn Diaz）以總舉重224公斤的成績，贏得東京奧運女子舉重55公斤級項目的金牌，為菲律賓拿下史上第一枚奧運金牌，而中國選手廖秋雲未能追平自己227公斤的世界紀錄，以223公斤成績獲得銀牌，哈薩克選手Zulfiya Chinshanlo則以213公斤獲銅牌。

今年30歲的狄亞茲，首次參加奧運是在2008年的北京奧運，是當時女子舉重58公斤級項目中最年輕的選手，她在2007年泰國東南亞運動會獲得銅牌、2006年亞運會53公斤級比賽中排名第10，另外也曾以三寶顏大學（Universidad de Zamboanga）代表選手，2019年在南韓全州舉行的亞洲青年/青少年舉重錦標賽中贏得兩金一銀。值得一提的是，2013 迪亞茲還通過菲律賓的直接入伍計劃，加入菲律賓空軍，2019年晉升為空軍中士。

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Photo Credit：AP／達志影像

狄亞茲在2016年里約奧運獲得女子舉重53公斤級銀牌，金牌是由台灣選手許淑淨獲得。

2016年的里約奧運，迪亞茲奪得女子53公斤級銀牌，終結了菲律賓20年在奧運獎牌掛零的紀錄，今年東京奧運，她又為菲律賓取得首枚奧運金牌，而總舉重224公斤的成績，還破了55公斤級的奧運紀錄，不只菲律賓體委會在官方推特發文祝賀這歷史上的一刻，菲律賓總統的發言人Harry Roque也發聲明表示這消息為菲律賓帶來自豪和榮耀，在個人官方臉書也說到：「恭喜你Hidilyn，整個菲律賓都為你感到驕傲。」

狄亞茲在家中六個孩子中排行老五，父親是一名三輪車司機，也曾務農和捕魚。從小她原本想從事銀行業，但也嘗試籃球、排球等運動，最早是跟表哥學習舉重。《NPR》報導，狄亞茲起初是用塑膠管和水泥來練習舉重，其奧運簡歷上也描述她在11歲時因贏得一項比賽終於獲得一個槓鈴，卻因非常勤奮練習而把長槓給用壞，後來有更多人注意到這位女孩的表現，捐助給她更多長槓，讓狄亞茲成了舉重比賽的常客。

狄亞茲原先在三寶顏大學就讀在資訊工程學系，後來暫緩學業專心練舉重，在2016年奧運奪牌後，2017年1月獲得德拉薩爾大學聖貝尼爾德學院（College of Saint Benilde）的獎學金。

迪亞茲共參加過四屆奧運會，在2016年里約奧運獲得銀牌，她也是2012年倫敦奧運進場的掌旗手。

《路透社》報導，狄亞茲在賽後採訪表示：「我已30歲了，原以為我的表現可能會走下坡，因此我非常驚訝我能夠成功。」她也表示，她的目標是參加下屆2024年巴黎奧運會

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狄亞茲7 月 26 日東京奧運會上贏得女子55公斤級舉重項目金牌。
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東京奧運女子舉重55公斤項目，中為金牌得主狄亞茲，左為銀牌得主廖秋雲，右為銅牌得主Zulfiya Chinshanlo。

《ESPN》報導，狄亞茲的奪牌，結束了菲律賓97年的奧運金牌荒。菲律賓於1924年首次參加奧運會，當時選手David Nepomuceno代表參加巴黎奧運的100公尺和200公尺短跑項目，四年後，選手Teofilo Yldefonso在阿姆斯特丹奧運獲得男子200公尺蛙式項目的銅牌，也是菲律賓奧運史上第一枚獎牌，而菲國首枚銀牌是由Anthony Villanueva在1964年東京奧運男子輕量級拳擊賽中獲得。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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