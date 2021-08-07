從這三點判斷女生到底是只想做朋友，還是真的喜歡你

文：智遠老師

Hey～大家好，最近有個男生跟我說：

我跟一個女生曖昧了大概三個月，每天也都會聊天，感覺特別好。但是現在好像過了曖昧期之後，就沒什麼好聊的了，關係好像也變得冷淡了，現在有點不知所措。

她是不是，現在已經不喜歡我了？

其實曖昧和喜歡，是可以存在於同一鏈條中的，從對一個人產生好感，到和她進入戀愛關係的這些過程，中間勢必會經歷一段曖昧期。但是曖昧和喜歡又有著本質上的不同，並不能劃上等號。

生活中，我們每個人一定都會有幾個異性朋友，有的時候，一個女生跟你聊多了，你可能也會有點想法：「她是不是對我有意思啊？要不然怎麼會那麼頻繁找我聊天？ 」一個女生會這麼經常找你聊天，是不是有喜歡你的信號存在呢？ 答案是：「沒錯。」

哎～哎～先別那麼著急高興。因為 一個女生確實如果經常找你聊天來瞭解你，那首先可以肯定，她一定是「喜歡」你的。但是這種喜歡，有可能究竟是對朋友的欣賞，還是對異性的那種喜歡呢？這還有待進一步考證。因為有太多的男生，總是在時候解讀錯誤，就直接盲然的跟女生告白了，但是這種作風最後的下場都不是太好。

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所以今天我們就來說說，怎麼通過她的種種表現，判斷她到底是跟你曖昧，還是真的喜歡你。可以從下面這三點入手，進行驗證一下，也跟自己的實際情況對比一下吧：

一、聊天語言是否曖昧

曖昧在友情中是不可能存在的，但是在戀情中，是必不可少的催化劑。所以，她到底是想當情侶、還是做朋友？聊天中的語言你得學會拿捏。但是有人肯定又要問了，我怎麼會知道什麼樣的才叫曖昧？

廢話不多說，我知道，要舉個例子你們才能懂。那就簡單示範一下，正常朋友之間的對話一般都是這樣的：

男：這週有空嗎？有沒有時間吃個飯？ 女：有空啊！正好有個新電影還挺想去看一下，要不然你請我吃飯，我請你看電影。 男：妳們女生都喜歡什麼樣的男生類型啊？ 女：嗯⋯⋯有顏質、有生活目標、有理財能力的吧，哈哈哈 。

但是如果一個女生對你有意思的話，你們的聊天就可能變成這樣了：

男：這週有空嗎？有沒有時間吃個飯？ 女：好啊！剛好有個新電影上映，正好想讓你陪我看。 男：妳們女生都喜歡什麼樣的男生啊？ 女：幹嘛？你是有喜歡的女生了嗎？誰啊？

雖然和女生做朋友，跟當兄弟之間的相處還是有一點區別，但是真正把對方當朋友的話，其實交流起來，也根本不會考慮太多的性別差異，也基本不會把話題引導到對方身上。 可是如果有一方不甘心只做朋友，情況就不一樣了。

就像我上面舉的例子，如果女生總是把話題跟你關聯起來，而且話裡話外總透漏著「我覺得你很好」「我想要你陪我」「我就喜歡你這樣的」的意思，說明她不止把你當朋友看喔。這部份當然也有牽扯到女生的暗示，你也要學會解讀喔。

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二、聊到情感問題時她的態度

平常可能跟她聊些五四三的東西，沒什麼感覺，但是一旦涉及到情感的問題，事情可就變得有意思了。每一句話裡都可能暗藏玄機，你們聽得懂嗎？

比如，在你聊起前任的時候，她的態度是不是有明顯的轉變，是不是變低落了？是不是聽著聽著就急著想轉移話題了？那為什麼她不想聽？她為什麼著急換話題？

因為她吃醋了呀，她喜歡你。

所以聽你回憶和其他女生的往事，心裡感覺不舒服。換位思考一下，要是自己在聽自己喜歡的女生在說跟前任的愛情回憶故事，你肯定是很悶。但是，如果她今天一點都不在乎你講這些事情的時候，那說明她就是在聽你講故事而已。

可是當她會刨根問底，然後再一番追問：「你最難忘的是哪一任啊？為什麼？她哪裡吸引你？你現在還喜歡這樣的女生嗎？」，如果被問到這些，各們就要警惕了，她很明顯是奔著當你女朋友的位子去的。

奇怪的是，她對你的過去無比關心、好奇，對自己的過去卻隻字不提，為什麼呢？還不是怕暴露一點點蛛絲馬跡，讓你誤會她還念著前任，這不是給自己挖坑嗎？

女生可不會給你留下這種機會，她們聰明的很。但如果她特別坦然地跟你聊前任，聽你說你的過去，她也毫無波瀾，甚至有點想笑，那基本上可以肯定，她只是把你當朋友看待。

三、主動聊起擇偶標準

女生主動跟男生聊起情感話題，本身就是容易產生曖昧的。如果她還很主動向你透漏自己的擇偶標準，或者詢問你的擇偶標準，那你們可以把握一下，不妨看看她的擇偶標準是不是跟自己有點接近。

比如說：「哎，你現在單身，那你的擇偶標準是什麼樣的呀？」、「你想找個什麼樣的女朋友呀？說說看，說不定我可以幫你介紹一下。」但是也沒見她真的給你介紹，這種光問不行動的就是「我的要求也不高，找個知根知底，可以聊得來的，身高胖瘦跟你差不多就行。」

如果一個女生只是把你當成普通朋友，你的擇偶標準她根本不會太關心，她的擇偶標準也跟你無關，甚至情感問題都很少聊。即便是聊起來了，也都是直來直去，不是假裝損你，就是真心為你出謀劃策的那種。

比如：「就你這樣，整天窩在家裡不出門，你就是宅男。這樣你什麼時候才能找到對象啊？」或者是「你到底想找個什麼樣的女生？我看看我身邊有沒有符合你要求的。」她真的會幫你介紹：「這週末我朋友組織了一個聚會，好像女生還挺多的，你跟我一起去吧，早點把你嫁出去，我也就放心了。」

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總結

異性交往，很多男生和女生彼此擁有好感到一定程度，就是不會適當升級曖昧關係，好像分不清楚東南西北，該怎麼表達出來不會被拒絕千里之外。處於在友達之上，戀人未滿，這是最讓人難以啟齒的關係。但也是，發展成為情侶必經之路，就是要怎樣和女生曖昧。

要想最大成功率，讓她願意跟你曖昧互動、拉近距離，那你就需要先確保自己的各方面優點都讓她了解清楚。比如你生活品質是什麼樣的，你是專一、上進心、勤奮的，以及是否受異性歡迎程度等等。

這些都是可以讓女生跟你曖昧聊天的賣點。你的賣點越是高於女生的其他追求者，那跟女生發展到曖昧關係的成功率就會越高。

畢竟在女生的思維習慣下，一般都是會習慣直接表達自己的感受。所以要是她真的把你當朋友來看，會經常來跟你吐槽這個，傾訴那個，基本你們也不會主動扯出更多的話題，更不可能發展當曖昧關係。

甚至很多男生與異性朋友之間，有事就說事，沒事平常也都是不怎麼聯繫的。但是如果有一個女生經常關注你的動態，總是第一時間衝出來來安慰你的失意，說明她對你的感情是高於朋友的。

所以，妳們好好可以想想，在你的異性好友列表中，有沒有這樣的女生存在。會經常給你發的文點讚，你有什麼事情她第一時間就會出現。如果你也喜歡她，千萬不要讓人家再苦苦等待了喔。

追求女生，這是一個膽大心細的活，想要讓關係更上一層樓，當然就要get到曖昧絕招點。

今天的分享就到這裡啦，大家如果有什麼想法的話，都可以留言告訴我哦。

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本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航