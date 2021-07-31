【漫畫話經典】《排球少年》：這些青春的瑣碎沒能讓我們登峰造極，卻成了最重要的人生指南

2021年7月24日開始的東奧男排戰是一個遲來的比賽。因為《排球少年》已經等了這場比賽整整一年。由於全球新冠肺炎疫情的關係導致奧運延遲，這也讓作者古館春一的完美計畫沒能實現：在東京奧運排球賽前夕推出奧林匹克篇，與現實合流。儘管現實慢了一年，這個奧林匹克篇終究沒能問世，但這依舊不能減少我對這部漫畫的熱愛。

《週刊少年jump》截圖，集英社發行 2013年《週刊少年jump》上古館春一老師的卷末語：「七年後繪製「排球少年！龍神日本奧林匹克篇（暫定）」。」

真實賽事 vs. 漫畫表現

排球漫畫跟真正的排球賽事轉播有什麼不同呢？一般來說，受限於現場攝影器材的定位，鏡頭往往只能指向數處的特寫（球場、觀眾席、休息區等），或是單純以追球的方式平移鏡頭。漫畫則不受此限，可以從更多角度去看比賽中的每個操作，比賽的瞬間仍可看到角色們的思路、心理側寫等等。

然而，漫畫終究是靜態的畫面，需要更依靠分鏡及視角變換的方式呈現動感，球往哪裡走、球員的跳躍、跑位及輪轉該如何呈現－這些都極端考驗作者的能力。而《排球少年》的分鏡正是最值得稱道的地方，古館老師的分鏡呈現了排球比賽的兩大面向－攔網、扣吊球的「空中戰」，以及接發、接扣吊球、飛撲救球的「地面戰」，這兩者在比賽中同等重要，而且互為表裡。

《排球少年！！》，東立出版社發行 《排球少年！！》第8話「頂端的景色」

光是「扣球」的畫面就有數種表現方式，有時讀者看似在觀眾席上看著這一切；但有時又可代入球場上的球員，看到攻擊手凌空飛起暴扣的畫面；甚至可以看到選手的手掌、手腕觸球的瞬間。這些多重視角豐富了《排球》的表現，讓「接發」到「二傳」再到「扣球」的流程更為豐富。

排球少年對於「狀聲詞」的運用也十分有趣，比如作品中常出現的「咚」（ド），不只是聲音的表現，也作為分鏡中斜格的邊界，更讓人感受到扣球當下的動感，每個人的反應都不同。另外還有將狀聲詞作為球員輪轉、發球得分、助跑的表現方式之一，可說是十分多元。

我們可以從排球少年的各種巧思中，窺見老師如何活用他過往在設計學校及設計師工作中學到的一切（也讓我們想到，故事中烏野的球隊經理－有設計師夢想的谷地仁花為烏野設計海報，籌措經費的橋段），並將之化為漫畫中的各個橋段，甚至影響其構圖。

《排球少年！！》，東立出版社發行 《排球少年！！》第8話「頂端的景色」

例如上圖，讀者可以看出日向與影山第一次展現「怪人快攻」時眾人的反應，更透過狀聲詞「咚」隔開影山、月島及日向扣球的手，之後擊打在球場的「磅」則拉大空間，顯示快攻速度令對手來不及防禦。最後，由於日向完全沒看球，只是全力跳躍揮臂，讀者直到快攻成功才看到他驚訝中帶有困惑的表情。僅僅五格就展現了古館令人驚豔的分鏡技巧與說故事能力。

少年們如何從谷底飛向世界

沒有新血加入，就不可能撐起一個運動的黃金世代。《排球少年》剛開始連載的2012年，日本的男子排球界正陷入低潮：1972年的慕尼黑奧運的金牌榮耀早已褪色，歐洲及拉丁美洲各大強隊互有領先，從小開始打球更是文化之一。反觀日本高中加入排球部的人數不斷下滑，沒有好的指導者，湊不出練習人數，陷入了惡性循環。

NHK紀錄片《我們因漫畫而變強》截圖

古館將排球界的低迷寫入了故事的開端：熱愛排球的少年日向翔陽，始終只能在女排、社區主婦球隊中尋找練習的場域與機會，然後在比賽中找人湊數當隊友，最後被大比分擊敗。

就讀了自己憧憬的烏野高中也被他人評為「折翼烏鴉」，沒落的強豪學校。在這裡日向遇見國中時代的勁敵——北川第一的影山飛雄，他精準的托球與自己快速的跑動及彈跳力結合，重新改造了烏野的進攻，也成了烏野其他球員改變的契機。

《排球少年》的劇情正是一個既回應現實，卻又谷底反彈，蹲得越低、跳得越高的JUMP公式展開。裡面的排球技巧多屬寫實，沒有誇大的招式、不科學的動作。每個play都來自現實的排球賽，球技的進步也沒有偶然，都是艱苦訓練、與隊友逐步磨合而來。

明快的漫畫節奏引動了更多高中生加入排球隊，在漫畫的推波助瀾下，每個排球人幾乎都可以在《排球少年》的群像劇中找到屬於自己的打法、甚至找到與自己感同身受的的角色心境。日本男排選手柳田將洋如此評論《排球少年》：

這個故事有讓我感同身受的地方，又非常激勵人心，感覺吸引人的不只是戰術，也讓我覺得比賽果然要緊緊咬住對手才有趣。會讓人忍不住想去模仿，排球就是一部這麼有趣的作品。

就這樣，日本排球在現實中亦迎來了飛越性成長的瞬間，更多的觀眾買單進場，少年們投入排球運動，學校的球員招募宣傳更是以漫畫作為入坑兼入隊指南，《排球少年》的出現對於排球的推廣可說是功不可沒。

NHK紀錄片《我們因漫畫而變強》截圖 可以明顯看出《排球少年》對於日本高中排球的復興呈現正相關

現實中的日本隊也在這波熱潮中迎來了新一代的怪物。宛如漫畫中牛島與及川的綜合版，發球跟扣球都極具威力的西田有志（去YT搜尋影片就知道他有多誇張），2017年亞錦賽的MVP，被冠有「奧運奪牌最關鍵球員」的石川佑希，另外還有一傳與防守皆十分穩健的19歲少年高橋藍。《排球少年》與真實排球的連動，是漫畫誇大了比賽表現？又或是現實往往比漫畫更加誇張？這些問題都只能在這次的東奧賽事中拭目以待了。

致不打排球的你，《排球少年》仍值得一看

在我的學生時代，特別是高中時，排球就是我生活的全部，但那時我的排球生涯帶著遺憾就結束了，未能燃盡的熱情就一直在我心裡躁動不安。 ——NHK紀錄片《我們因漫畫而變強》中古館春一的紙本問卷訪談

作者古館春一國中、高中時期皆在排球部擔任副攻手。他熱愛排球，但在JUMP的第一部作品卻是靈異推理題材《詭辯學派四谷學長的怪談》。他的編輯本田佑行認為運動漫畫是不好駕馭的題材，希望古館先在JUMP累積連載經驗，從較為常見的題材著手後再挑戰。如同想要扣球，就必須做好一傳、確保助跑距離、才能順利起跳，漫畫之路也需要各種「準備」。

有了上一部漫畫的經驗，《排球少年》顯得更加成熟。為了吸引不懂規則的讀者，古館老師花了許多篇幅描寫排球技術、規則，透過觀眾及旁人對白進一步解析球賽的箇中巧妙，古館老師對於排球的知識來自於他親身的體驗，這使得《排球少年》更顯真實。

但它最感人的地方並非來自於此，而是從排球帶出的人生體悟。那個熱愛排球的「小巨人」最後卻成為漫畫家的宇內天滿、烏野二、三年級生親眼目睹球隊沒落的不甘，因發燒而被迫下場的日向翔陽。愛上一個運動不一定是快樂的，更多的是悔恨、自責、痛苦的時間。

上天是不公平的。即使對排球有著無可自拔的熱愛，《排球少年》中大部分的角色跟我們一樣終未能成為職業選手。只有少數既努力、具備天分、幸運又懂得隨時將自己準備好的人才能成為選手。但那股熱情卻始終在每個打過球賽的人心中。

另一方面，不同於《灌籃高手》那「我只有現在」的說法，《排球少年》始終強調著每個下一步。只有做好準備的人才能一一串連，打出更好的一球、參加更多的比賽。舉凡澤村受傷、翔陽發燒，排球少年脫離了過往日本運動漫畫強調的精神論，而是讓選手下場休息。相較與當下的敗北，更應該放眼未來，以萬全的姿態站在機會的最前線。

《排球少年！！》，東立出版社發行 《排球少年！！》365話「結束與開始・2」

儘管《排球少年》骨子裡仍不脫熱血漫畫的公式，但每次重看，都讓人回想起學生時代的球隊回憶、在反覆訓練中不斷學習駕馭自己的身體、提高每個動作的精準度。那些枯燥的訓練告訴了我們，或許世上根本沒有所謂輕鬆的事情，只有不斷訓練後才能辦得到的事情吧。

這些青春的瑣碎雖然沒能讓我們登峰造極，卻成了我們最重要的人生指南。這又怎能讓人不愛《排球少年》呢？

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航