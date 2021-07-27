杜特蒂任內最後國情咨文史上最長，稱南海爭議「無仲裁」

（中央社）菲律賓總統杜特蒂26日發表任內最後一次，創紀錄長達2小時45分的國情咨文。杜特蒂細數5年政績，並強調由於中國未參與其中，南海爭議「其實沒有仲裁」。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）26日大談5年來政績，為政策辯護，反駁政敵和異議人士抨擊，並請求國會在他執政最後一年通過多項重大法案，超越前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）的2小時15分，創下菲國總統最長國情咨文紀錄。

除了回顧任內執政表現，杜特蒂在國情咨文中，再度反駁艾奎諾任內擔任外長的羅沙里歐（Albert del Rosario）指中國高層官員曾誇口北京影響2016年菲國總統大選，使杜特蒂順利當選的說法。

杜特蒂表示：「有人說中國幫我當選總統，真是白痴。我永遠永遠不會那麼做。」

（國情咨文約從影片2小時26分處開始）

杜特蒂說，菲律賓華人社群支持他，但「中國不曾幫助我（當選）」。「選後到現在，我跟習主席（中國國家主席習近平）成為好友」。

杜特蒂也再次對北京提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗表示感激。

Photo Credit: AP/ 達志影像 今年2月28日，中國軍機載送科興疫苗抵達菲律賓，當時菲律賓總統杜特蒂和中國駐菲律賓大使黃希連合影。

他表示：「疫情來襲時，我第一個求助的國家是中國。」

杜特蒂說，他告訴習近平，菲國沒有COVID-19疫苗可以接種。習近平回答：「沒關係，我們送去給你。」

杜特蒂表示：「如果我欠你人情，你可以確定我將是你真正的朋友，可以為你送命。」

他也在國情咨文提到海牙常設仲裁法院2016年的南海裁決。

杜特蒂說：「美國和有些菲律賓人－我會說是聰明的菲律賓人－一直對某些事推波助瀾。」他表示，他曾在聯合國大會就菲國政府立場發言，指南海裁決已是國際法的一部分，不能妥協，「你們還要些什麼？」

杜特蒂表示：「因為他們（北京當局）從未參與仲裁案，針對一份對中國沒有約束力的文件，我要做些什麼？其實根本沒有仲裁，因為只聽到菲律賓方面（的說法）。」

Photo Credit: AP / 達志影像 菲律賓總統杜特蒂26日發表任內最後一次國情咨文演講後，四周圍繞著保安人員。

南海裁決中，海牙常設仲裁法院指北京「對南海水域資源無歷史性權利」，並表示「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，中國侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

杜特蒂說，針對南海裁決，「我不想侮辱這些人，他們逼我做些超出我能力範圍的事」。這些人要他「做些什麼」，「要做什麼？你們想對中國開戰嗎？」

Photo Credit：中央社 菲律賓總統杜特蒂26日發表任內最後一次國情咨文。數十個菲國民間團體號召數千名支持者示威，民眾手持標語諷刺杜特蒂對中國國家主席習近平言聽計從。

杜特蒂重申在南海議題上，不願與北京兵戎相見。

他表示：「即使在巴拉旺省（Palawan）海岸的沙灘上，在你（軍機）起飛前，中國飛彈大約5到10分鐘內就到了。如果我現在引發戰爭，會是一場屠殺。我們還不是有能力與對方抗衡的敵人。」

依循往例，杜特蒂發表國情咨文當天，數十個菲國民間團體也號召數千名支持者示威，對當局表達不滿。

Photo Credit：中央社 菲律賓總統杜特蒂26日發表任內最後一次國情咨文。數十個菲國民間團體號召數千名支持者示威，對當局表達不滿。

左翼組織「新愛國聯盟」（Bayan）祕書長雷耶斯（Renato Reyes Jr.）告訴中央社記者，雖受疫情影響，示威民眾訴求的仍是人權、南海主權、經濟等議題，尤其是政府抗疫表現，「這些是我們覺得不應再讓杜特蒂掌權6年的原因。我們真的非常非常憂心，這是這個國家現在面臨最嚴重的威脅」。

菲律賓憲法規定總統任期6年，不得連任，但杜特蒂近來多次表態，有意參選下屆副總統。外界預期，杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）若與父親搭檔參選下屆正副總統，勝選機會不小，杜特蒂可能藉此延續政治影響力。

Photo Credit：中央社 菲律賓總統杜特蒂26日發表任內最後一次國情咨文。數十個菲國民間團體號召數千名支持者示威，醫護團體也抨擊馬尼拉當局抗疫表現。

延伸閱讀：

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒