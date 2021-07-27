鍾孟宏《瀑布》聚焦賈靜雯、王淨；蔡明亮《良夜不能留》緬懷香港，雙雙風光入選威尼斯影展

2021年坎城影展才於7月中風光落幕，同為歐洲三大影展之一的威尼斯影展緊接著於昨（26）日公布今年片單。除了影迷們關注的主競賽單元之外，台灣名導鍾孟宏執導的第6部劇情長片《瀑布》，也順利入圍威尼斯影展「地平線」單元。

「地平線」單元是次於主競賽的官方平行單元，以鼓勵創新、具實驗精神的作品為旨，《瀑布》的入選則代表繼2012年蔡明亮的《金剛經》之後，再度有台灣電影入圍此單元。這同時也是鍾孟宏第一部劇情長片《停車》入圍坎城影展「一種注目」單元之後，再度重回歐洲三大影展競賽。

《瀑布》由本地風光、氧氣電影、鏡文學、三皇生技、百聿數碼、華映娛樂聯合出品，由創作出《惡作劇之吻》、《我可能不會愛你》等熱門偶像劇的瞿友寧擔任監製，至於編劇則是鍾孟宏與張耀升繼《陽光普照》之後再度合作執筆。

值得一提的是，在《瀑布》中，鍾孟宏不再以「中島長雄」的身份出任攝影師，更宣告「以後的作品都不再有中島長雄」，引發影迷熱議，鍾孟宏也表示《瀑布》和以前的作品很不一樣。

Photo Credit: 中央社 鍾孟宏

《瀑布》為鍾孟宏首部執導的女性電影，從這點來看就已經和過往鍾孟宏以「男性」為主軸的主題大相徑庭。至於《瀑布》主演為賈靜雯、王淨。這是賈靜雯繼2017年的《有完沒完》後，相隔4年再度演出電影作品。

雖然賈靜雯這幾年沒有演出電影作品，但在小螢幕上皆有交出作品，包含口碑、收視皆大獲成功的《我們與惡的距離》，以痛失愛子的「宋喬安」一角，拿下第54屆金鐘獎戲劇節目女主角獎。之後則演出Netflix投資的台劇《罪夢者》，屢屢在小螢幕中有亮眼表現。

Photo Credit: 本地風光提供 賈靜雯，《瀑布》劇照。

王淨則是台灣備受矚目的新生代演員，從連奕琦導演的《痴情男子漢》展露頭角，而後演出大賣2.6億台幣的恐怖話題電影《返校》，以「學姐」方芮欣一角走紅，更在2020年台北電影獎中，擊敗強敵呂雪鳳等人，獲得最佳女主角獎。

之後王淨則演出蕭力修的《複身犯》，而今年除了《瀑布》之外，王淨也參與了九把刀的人氣改編電影《月老》，將與柯震東共同亮相。

Photo Credit: 本地風光提供 王淨，《瀑布》劇照。

《瀑布》其餘卡司包含金曲歌后魏如萱、金馬影帝陳以文、金馬男配角劉冠廷與李李仁等人。對於《瀑布》入圍了威尼斯影展的「地平線」單元，根據發行商華映娛樂表示，鍾孟宏簡單有力地回覆：「謝謝大家，期待台灣觀眾會喜歡這部電影。」

賈靜雯則說：「透過《瀑布》，希望大家看見許許多多心靈上缺少的人，需要被關愛與呵護，那個傷很深，唯有愛能修復那過往的傷。」

王淨更謝謝導演鍾孟宏、劇組夥伴及在表演上給予她很多幫助的賈靜雯，她表示：「恭喜大家，希望觀眾在《瀑布》不僅只有看到劇情的巨大衝擊，同時也能看到生活裡我們不常發現的角落裡，其實也有滿滿的愛。」

最後，賈靜雯期待《瀑布》能被全世界觀眾看見，王淨也期許在疫情穩定之後，大家都能進戲院一起支持《瀑布》。

Photo Credit: 本地風光提供 《瀑布》劇照。

此外，除了《瀑布》之外，台灣電影還有蔡明亮的紀錄短片《良夜不能留》入選威尼斯影展的「非競賽單元」，根據《聯合報》指出，對於入圍威尼斯，蔡明亮表示：「《良夜不能留》是40年代的華語老歌。我2019年底受邀到香港演唱老歌，正逢香港處於動盪，在東南亞長大的我，可以說是喝香港奶水長大的，對香港有一份深刻的感情。此時此刻，看著東方之珠的風雲變色，不免有所感觸。某夜，我拍下激情過後的銅鑼灣街景，就成了這部短片。」

威尼斯影展對於蔡明亮來說有舉足輕重的指標性意義，1994年，初出茅廬的蔡明亮，憑藉第二部劇情長片《愛情萬歲》於威尼斯影展擒下最高榮譽金獅獎，一舉打響國際名號。而後2003年《不散》、2006年《黑眼圈》、2013年《郊遊》都在威尼斯主競賽單元與世界眾家名導共同角逐最高榮譽金獅獎，其中《不散》獲得費比西影評人獎、《郊遊》更抱回次於金獅獎的第二榮譽評審團大獎。

除了主競賽之外，近期如2017年的VR作品《家在蘭若寺》、2018年紀錄片《你的臉》、2019年《不散》（4K修復版）都在威尼斯做世界首映，蔡明亮已多次造訪水都，與這座城市的連結也奠定了蔡明亮的國際能見度。

Photo Credit: 中央社 蔡明亮

第78屆威尼斯影展將於9月1日至9月11日舉行，屆時將以西班牙名導佩卓阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）的新片《Parallel Mothers》開幕。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範