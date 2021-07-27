2021/07/27,
藝文

鍾孟宏《瀑布》聚焦賈靜雯、王淨；蔡明亮《良夜不能留》緬懷香港，雙雙風光入選威尼斯影展

鍾孟宏《瀑布》聚焦賈靜雯、王淨；蔡明亮《良夜不能留》緬懷香港，雙雙風光入選威尼斯影展
Photo Credit: 本地風光提供

我們想讓你知道的是

第78屆威尼斯影展公佈官方片單，片單中出現兩部台灣電影，其一為鍾孟宏的劇情長片《瀑布》；其二則為蔡明亮的紀錄短片《良夜不能留》，兩部作品將在水都亮相，也讓台灣之名迴盪於2021年秋季檔期的電影盛會。

2021年坎城影展才於7月中風光落幕，同為歐洲三大影展之一的威尼斯影展緊接著於昨（26）日公布今年片單。除了影迷們關注的主競賽單元之外，台灣名導鍾孟宏執導的第6部劇情長片《瀑布》，也順利入圍威尼斯影展「地平線」單元。

「地平線」單元是次於主競賽的官方平行單元，以鼓勵創新、具實驗精神的作品為旨，《瀑布》的入選則代表繼2012年蔡明亮的《金剛經》之後，再度有台灣電影入圍此單元。這同時也是鍾孟宏第一部劇情長片《停車》入圍坎城影展「一種注目」單元之後，再度重回歐洲三大影展競賽。

210425945_100408205673974_89705707914691
Photo Credit: 電影 瀑布

《瀑布》由本地風光、氧氣電影、鏡文學、三皇生技、百聿數碼、華映娛樂聯合出品，由創作出《惡作劇之吻》、《我可能不會愛你》等熱門偶像劇的瞿友寧擔任監製，至於編劇則是鍾孟宏與張耀升繼《陽光普照》之後再度合作執筆。

值得一提的是，在《瀑布》中，鍾孟宏不再以「中島長雄」的身份出任攝影師，更宣告「以後的作品都不再有中島長雄」，引發影迷熱議，鍾孟宏也表示《瀑布》和以前的作品很不一樣。

金馬56　陽光普照鍾孟宏獲最佳導演
Photo Credit: 中央社
鍾孟宏

《瀑布》為鍾孟宏首部執導的女性電影，從這點來看就已經和過往鍾孟宏以「男性」為主軸的主題大相徑庭。至於《瀑布》主演為賈靜雯、王淨。這是賈靜雯繼2017年的《有完沒完》後，相隔4年再度演出電影作品。

雖然賈靜雯這幾年沒有演出電影作品，但在小螢幕上皆有交出作品，包含口碑、收視皆大獲成功的《我們與惡的距離》，以痛失愛子的「宋喬安」一角，拿下第54屆金鐘獎戲劇節目女主角獎。之後則演出Netflix投資的台劇《罪夢者》，屢屢在小螢幕中有亮眼表現。

《瀑布》劇照_(3)
Photo Credit: 本地風光提供
賈靜雯，《瀑布》劇照。

王淨則是台灣備受矚目的新生代演員，從連奕琦導演的《痴情男子漢》展露頭角，而後演出大賣2.6億台幣的恐怖話題電影《返校》，以「學姐」方芮欣一角走紅，更在2020年台北電影獎中，擊敗強敵呂雪鳳等人，獲得最佳女主角獎。

之後王淨則演出蕭力修的《複身犯》，而今年除了《瀑布》之外，王淨也參與了九把刀的人氣改編電影《月老》，將與柯震東共同亮相。

《瀑布》劇照_(2)
Photo Credit: 本地風光提供
王淨，《瀑布》劇照。

《瀑布》其餘卡司包含金曲歌后魏如萱、金馬影帝陳以文、金馬男配角劉冠廷與李李仁等人。對於《瀑布》入圍了威尼斯影展的「地平線」單元，根據發行商華映娛樂表示，鍾孟宏簡單有力地回覆：「謝謝大家，期待台灣觀眾會喜歡這部電影。」

賈靜雯則說：「透過《瀑布》，希望大家看見許許多多心靈上缺少的人，需要被關愛與呵護，那個傷很深，唯有愛能修復那過往的傷。」

王淨更謝謝導演鍾孟宏、劇組夥伴及在表演上給予她很多幫助的賈靜雯，她表示：「恭喜大家，希望觀眾在《瀑布》不僅只有看到劇情的巨大衝擊，同時也能看到生活裡我們不常發現的角落裡，其實也有滿滿的愛。」

最後，賈靜雯期待《瀑布》能被全世界觀眾看見，王淨也期許在疫情穩定之後，大家都能進戲院一起支持《瀑布》。

《瀑布》劇照_(1)
Photo Credit: 本地風光提供
《瀑布》劇照。

此外，除了《瀑布》之外，台灣電影還有蔡明亮的紀錄短片《良夜不能留》入選威尼斯影展的「非競賽單元」，根據《聯合報》指出，對於入圍威尼斯，蔡明亮表示：「《良夜不能留》是40年代的華語老歌。我2019年底受邀到香港演唱老歌，正逢香港處於動盪，在東南亞長大的我，可以說是喝香港奶水長大的，對香港有一份深刻的感情。此時此刻，看著東方之珠的風雲變色，不免有所感觸。某夜，我拍下激情過後的銅鑼灣街景，就成了這部短片。」

威尼斯影展對於蔡明亮來說有舉足輕重的指標性意義，1994年，初出茅廬的蔡明亮，憑藉第二部劇情長片《愛情萬歲》於威尼斯影展擒下最高榮譽金獅獎，一舉打響國際名號。而後2003年《不散》、2006年《黑眼圈》、2013年《郊遊》都在威尼斯主競賽單元與世界眾家名導共同角逐最高榮譽金獅獎，其中《不散》獲得費比西影評人獎、《郊遊》更抱回次於金獅獎的第二榮譽評審團大獎。

除了主競賽之外，近期如2017年的VR作品《家在蘭若寺》、2018年紀錄片《你的臉》、2019年《不散》（4K修復版）都在威尼斯做世界首映，蔡明亮已多次造訪水都，與這座城市的連結也奠定了蔡明亮的國際能見度。

閱讀蔡明亮的影像與咖啡座談　本尊現身（2）
Photo Credit: 中央社
蔡明亮

第78屆威尼斯影展將於9月1日至9月11日舉行，屆時將以西班牙名導佩卓阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）的新片《Parallel Mothers》開幕。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。