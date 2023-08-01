2023/08/01,
商業

聯發科小金雞達發科技，4大技術優勢布局全球網通基礎建設、車用電子、低軌衛星市場

聯發科小金雞達發科技，4大技術優勢布局全球網通基礎建設、車用電子、低軌衛星市場
圖說：達發目前是興櫃股王，今年預備轉上市，圖右起無線通訊事業群總經理楊裕全、固網通訊事業群總經理王博民、資深副總經理謝孟翰|關鍵評論網拍攝

我們想讓你知道的是

達發科技執行副總經理王博民指出，達發無論在哪一個網通基礎建設的時代，都是領先其它業者，產品定位在高階市場，而那在近期又加入了人工智慧（AI）機器學習，可以讓終端產品更快、更精準。

達發科技（Airoha）是晶片設計大廠聯發科（Mediatek）旗下的金雞母，近日達發舉辦科技論壇，以以超高速混合訊號、多核平行網路處理器、邊緣智慧運算（Edge AI）、低功耗等4大關鍵技術優勢，奠基寬頻基礎建設、車用電子、低軌衛星市場。

達發是寬頻網路處理器設計領導業者

達發指出，公司有線寬頻技術發展策略有以下3個，分別是：「高門檻」持續開發出高毛利、高價值的產品；「迭代性」讓客戶的投資能持續累積，發揮永續的投資效益；「延伸性」讓客戶的投資持續有效。

達發科技執行副總經理王博民說明，網通基礎建設是一個高價值，具有長尾的一個產業，也就是說重看似銷量小，但種類多的產品或服務由於總量巨大，累積起來的總收益超過主流產品。未來憑藉超高速混合訊號、多核平行網路處理器、Edge AI、低功耗站穩市場地位。

王博民指出，達發無論在哪一個網通基礎建設的時代，都是領先其它業者，產品定位在高階市場，而那在近期又加入了人工智慧（AI）機器學習，可以讓終端產品更快、更精準。

達發還提到，未來公司產品，將搭配聯發科技母公司Wi-Fi技術，可提供客戶一站到位服務，為全世界最完整有線寬頻晶片解決方案。

至於寬頻網路處理器設計上，2022年達發於北美市場推出全球第一個上下行皆符合美國規範的8 Gbps頻寬保證技術，他們號稱已經居於全球產業領導地位。

目前，正在開發第三代20核的Xessor網路處理器，不僅支持Wi-Fi 8，具備多工處理VR/AR、AI應用外，更提供強大邊緣計算能力，具備極高速100Gbit/s加解密功能，保障個人與企業資安，更搭載智慧動態偵測降功耗機制。王博民還說，未來光模組元件，將布局進入AI伺服器、數據中心等市場。

達發布局車用衛星、無人機市場

此外，高階AIoT技術，如藍牙音訊、衛星導航也是達發的重要產品。達發科技無線通訊事業群總經理 楊裕全指出，達發已經是全球重要藍牙音訊晶片供應商。

他強調，接下來也持續朝追求更高品質的專業領域邁進，包括對於低延遲效果要求極高的電競耳機市場；持續進化的AI通話降噪與聽力保護可運用於商務耳機產品；

再來是，目前也持續針對銀髮族，在低功耗助輔聽算法技術上持續推進，也在藍牙Auracast技術下實現公眾環境下的低功耗音樂、廣播分享。值得注意的是，達發也公布高頻次每秒1000次的自適應主動式降噪演算技術，對比市面上最佳競品每秒更新200次，能提供更寬頻帶的降噪效果。

至於衛星類產品，達發衛星定位關鍵技術為快、凖、省，在GNSS衛星導航定位技術，已位列全球前三，在穿戴、物品追蹤、消費品都有超過20%市占率。目前已往「車用前裝Auto-OEM」、「車用後裝Aftermarket」、「無人機Drone」、「行業應用Industrial」等領域積極布局。

達發所公布AI場景辨識，晶片達到最佳CEP95精準定位值、最高節能達37%。它們解釋，所謂的「CEP95」指的是定位位置與真實位置必須有95%落在一定半徑誤差範圍圓內，一般以穿戴裝置而言，必須要做到5公尺的半徑內

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達發科技提供

從銅線到光纖各個世代規格發佈

  • ADSL：1998年、VDSL：2001年
  • GPON：2003年、10G-PON：2009年
  • 25G-PON：2016年、50G-PON：2019年

產品成果如下：

  1. 從8Mbps到50Gbps技術持續發展
  2. 世代向下相容，增加後進者進入壁壘
  3. 搭配Wi-Fi 4至Wi-Fi 7/8，乙太網從100Mbps到10Gbps形成次世代，增加產品更疊與市場出貨量

藍牙技術規格發佈

  • 藍牙1.0：2000年、藍牙2.0：2004年
  • 藍牙3.0：2009年、藍牙4.0：2010年
  • 藍牙5.0：2016年、藍牙5.1：2019年
  • 藍牙5.2：2020年、藍牙5.3：2021年

產品成果如下：

  1. 降低1/2延遲：<10ms超低延遲，音頻延遲相比前代降低一半，接近有線耳機並保持相似的穩定性。
  2. 提升5倍傳輸量(從300k至1.5M)：採用新一代低功耗無線傳輸技術，頻寬擴充為4倍，能穩定傳輸無損（Lossless）高音質的大量音頻數據。
  3. 提升環境自適應：新一代低延遲編解碼技術及自適應音頻碼流控制技術，具有強抗干擾能力，在保持音樂傳輸穩定下提供最優音質。

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核稿編輯：翁世航


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