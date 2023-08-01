聯發科小金雞達發科技，4大技術優勢布局全球網通基礎建設、車用電子、低軌衛星市場
我們想讓你知道的是
達發科技執行副總經理王博民指出，達發無論在哪一個網通基礎建設的時代，都是領先其它業者，產品定位在高階市場，而那在近期又加入了人工智慧（AI）機器學習，可以讓終端產品更快、更精準。
達發科技（Airoha）是晶片設計大廠聯發科（Mediatek）旗下的金雞母，近日達發舉辦科技論壇，以以超高速混合訊號、多核平行網路處理器、邊緣智慧運算（Edge AI）、低功耗等4大關鍵技術優勢，奠基寬頻基礎建設、車用電子、低軌衛星市場。
達發是寬頻網路處理器設計領導業者
達發指出，公司有線寬頻技術發展策略有以下3個，分別是：「高門檻」持續開發出高毛利、高價值的產品；「迭代性」讓客戶的投資能持續累積，發揮永續的投資效益；「延伸性」讓客戶的投資持續有效。
達發科技執行副總經理王博民說明，網通基礎建設是一個高價值，具有長尾的一個產業，也就是說重看似銷量小，但種類多的產品或服務由於總量巨大，累積起來的總收益超過主流產品。未來憑藉超高速混合訊號、多核平行網路處理器、Edge AI、低功耗站穩市場地位。
王博民指出，達發無論在哪一個網通基礎建設的時代，都是領先其它業者，產品定位在高階市場，而那在近期又加入了人工智慧（AI）機器學習，可以讓終端產品更快、更精準。
達發還提到，未來公司產品，將搭配聯發科技母公司Wi-Fi技術，可提供客戶一站到位服務，為全世界最完整有線寬頻晶片解決方案。
至於寬頻網路處理器設計上，2022年達發於北美市場推出全球第一個上下行皆符合美國規範的8 Gbps頻寬保證技術，他們號稱已經居於全球產業領導地位。
目前，正在開發第三代20核的Xessor網路處理器，不僅支持Wi-Fi 8，具備多工處理VR/AR、AI應用外，更提供強大邊緣計算能力，具備極高速100Gbit/s加解密功能，保障個人與企業資安，更搭載智慧動態偵測降功耗機制。王博民還說，未來光模組元件，將布局進入AI伺服器、數據中心等市場。
達發布局車用衛星、無人機市場
此外，高階AIoT技術，如藍牙音訊、衛星導航也是達發的重要產品。達發科技無線通訊事業群總經理 楊裕全指出，達發已經是全球重要藍牙音訊晶片供應商。
他強調，接下來也持續朝追求更高品質的專業領域邁進，包括對於低延遲效果要求極高的電競耳機市場；持續進化的AI通話降噪與聽力保護可運用於商務耳機產品；
再來是，目前也持續針對銀髮族，在低功耗助輔聽算法技術上持續推進，也在藍牙Auracast技術下實現公眾環境下的低功耗音樂、廣播分享。值得注意的是，達發也公布高頻次每秒1000次的自適應主動式降噪演算技術，對比市面上最佳競品每秒更新200次，能提供更寬頻帶的降噪效果。
至於衛星類產品，達發衛星定位關鍵技術為快、凖、省，在GNSS衛星導航定位技術，已位列全球前三，在穿戴、物品追蹤、消費品都有超過20%市占率。目前已往「車用前裝Auto-OEM」、「車用後裝Aftermarket」、「無人機Drone」、「行業應用Industrial」等領域積極布局。
達發所公布AI場景辨識，晶片達到最佳CEP95精準定位值、最高節能達37%。它們解釋，所謂的「CEP95」指的是定位位置與真實位置必須有95%落在一定半徑誤差範圍圓內，一般以穿戴裝置而言，必須要做到5公尺的半徑內
從銅線到光纖各個世代規格發佈
- ADSL：1998年、VDSL：2001年
- GPON：2003年、10G-PON：2009年
- 25G-PON：2016年、50G-PON：2019年
產品成果如下：
- 從8Mbps到50Gbps技術持續發展
- 世代向下相容，增加後進者進入壁壘
- 搭配Wi-Fi 4至Wi-Fi 7/8，乙太網從100Mbps到10Gbps形成次世代，增加產品更疊與市場出貨量
藍牙技術規格發佈
- 藍牙1.0：2000年、藍牙2.0：2004年
- 藍牙3.0：2009年、藍牙4.0：2010年
- 藍牙5.0：2016年、藍牙5.1：2019年
- 藍牙5.2：2020年、藍牙5.3：2021年
產品成果如下：
- 降低1/2延遲：<10ms超低延遲，音頻延遲相比前代降低一半，接近有線耳機並保持相似的穩定性。
- 提升5倍傳輸量(從300k至1.5M)：採用新一代低功耗無線傳輸技術，頻寬擴充為4倍，能穩定傳輸無損（Lossless）高音質的大量音頻數據。
- 提升環境自適應：新一代低延遲編解碼技術及自適應音頻碼流控制技術，具有強抗干擾能力，在保持音樂傳輸穩定下提供最優音質。
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核稿編輯：翁世航
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打造幸福新鮮人！崴爺分享職涯三原則，不僅「好找工作」更能找到「好工作」！
我們想讓你知道的是
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮。該如何找到適合自己的工作？如何規劃職涯？有沒有不會因為AI而失業的工作？本文請崴爺分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升錄取率，更能找到理想的工作。
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮，尤其職涯將影響未來生活的幸福感，更要慎重考慮。但是，要怎麼找到薪水高的工作？現在AI當道，我能不能找到一個不會被取代的長遠飯碗？或者更直接的問題是，我要如何找到一份幸福的工作？
美國市調公司蓋洛普（Gallup）曾調查全球150國的管理者、白領、藍領階級以及自僱者，想要了解工作與幸福感的關係。結果發現，那些薪資優渥、可以不斷學到新東西並且受到重視的職位，所獲得的快樂指數最高。
因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
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