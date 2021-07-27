指揮中心：疫調輔助平台已開放地方局處申請，民眾可查詢個資下載存取情況

今（27）日中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，日前國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情已經趨緩，但新增確診仍以雙北為多，佔整體74%；另為協助精準疫調，所成立的疫調輔助平台，已開放地方局處申請，為保障民眾隱私個資將於28日內刪除，並開放民眾查詢，屆時可以知道是「誰」看了資料。

針對昨（26）日捷克捐3萬疫苗，指揮中心逐一致謝過去各界的幫助；另就媒體提問假新聞一事，陳宗彥說從疫情去年爆發到現在，很多假訊息在流竄，對整體社會都會造成不安定或恐慌，呼籲各界面對不實謠言、訊息勿轉傳，而檢警調等單位亦持續通力合作，阻絕假訊息散播。

新增確診雙北為多佔整體74%；疫調平台個資將於28日內刪除

陳宗彥表示，國內疫情呈現趨緩現象，並維持在疫情低點，今日為調降二級的首日，相關社區管制將會鬆綁，而各縣市仍需持續強化病患收治轉送及醫療照護體系的整備，且就未來變異株疫情的因應。

陳宗彥指出，目前新增本土病例以雙北為多，佔整體74%，零星個案以及隱形傳播鏈。對於人流提升，社交活動增加，盼地方政府及早做些預防。

陳宗彥針對疫調輔助平台強調，目前該平台已經開放，地方政府的相關局處可以申請，屆時能加速疫調的速度，疫調平台雖方便但要注意隱私，他強調，中央規定在28天務必要刪除，各縣市政府下載相關資料後僅限疫調使用。

平台中各項查詢紀錄都會公開讓民眾查詢，也代表各縣市政府下載跟存取的情況，也會同步讓民眾了解、知道是誰看了資料。

另外，陳宗彥回應媒體問題時強調，針對有部分縣市政府提到有莫德納疫苗即將過期一事，指揮中心說前幾日已和各縣市政府做過確認，會依照原訂的施打計畫去執行。

陳宗彥就疫苗數量表示，目前公費疫苗預約平台前面第二、三輪的AZ疫苗配發量都比預約登記的量還要多，因此第四輪都可以依序做施打，發下去的AZ疫苗量沒有問題。

他進一步說明，第7類對象的專案施打部分，出現有的開打、有的還沒有開打的亂象，會使預約系統量的失衡，指揮中心籲請各縣市步調一致，依照中央的規畫，該給預約系統、該給專案的分配量，就依序施打。

他解釋，因為縣市間會有資訊落差，因此高風險接種人員專案才顯得零亂，執行上提醒各地方縣市政府、部會，橫向聯繫要做好，務必要讓縣市的衛生局了解疫苗施打狀況。

捷克捐3萬疫苗 指揮中心感謝協助單位、國家

陳宗彥談到捷克捐3萬疫苗問題時，逐一致謝各界，包含日本、美國、立陶宛、斯洛伐克等地，先後均有對台灣施以援手，民間企業方面，則是台積電、鴻海永齡基金會、慈濟先後完成疫苗捐贈，再三表達感謝。

他認為，無論是友邦或是民間企業，大家在防疫措施上都展現出通力合作的精神。

最後據媒體提問，有國安人士指出近日數度從衛政單位流出官方文件並加工改成謠言、或是斷章取義在特定社群平台傳播，顯示有一定的生產鏈，外界質疑否有政府內部人員洩密。

陳宗彥坦言，從疫情去年爆發到現在，其實就有很多假訊息在流竄，對社會都會造成不安定或恐慌，呼籲各界面對不實謠言、訊息勿轉傳，而檢警調等單位亦持續通力合作，阻絕假訊息散播，正確訊息才可以幫助社會前進。

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核稿編輯：翁世航