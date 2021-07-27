捷克宣布贈台3萬劑疫苗，蕭美琴與捷克駐美大使展開「美食外交」增進情誼

捷克政府26日召開內閣會議，會後宣布將捐贈COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗3萬劑予台灣，成為第3個捐贈疫苗的中東歐國家。幕後推手則是參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）、布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）等友台人士。

台灣駐美代表處在今（27）日發布2支最新美食外交影片，由駐美代表蕭美琴與捷克駐美國大使柯蒙尼契克（Hynek Kmoníček）分別以蛋、牛肉及鳳梨三種食材，親自下廚料理能夠代表各自國家的美食。

布拉格市長曾在推特鼓勵台灣民眾堅強，敦促政府捐疫苗

（中央社記者林育立柏林26日專電）捷克政府26日召開內閣會議，會後衛生部長沃依泰赫（Adam Vojtěch）宣布，將捐贈3萬劑疫苗給台灣，讓捷克成為立陶宛和斯洛伐克後，第3個送疫苗給台灣的中東歐國家。

捷克衛生部長沃依泰赫（Adam Vojtěch）26日在內閣會議後表示，配合稍早前歐盟國家聯手捐贈1億劑疫苗給第3國的約定，捷克將在年底前贈送約240萬劑疫苗給烏克蘭、波士尼亞等巴爾幹半島國家和泰國等亞洲國家。

此外，沃依泰赫宣布，捷克將捐贈3萬劑疫苗給台灣，25萬劑疫苗給越南。

捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）領導的聯合政府無畏中國壓力，26日在內閣會議批准贈送疫苗給台灣，堪稱是捷克與台灣關係的創舉，幕後推手主要是參議院議長維特齊、布拉格市長賀瑞普等友台人士。

上月中，賀瑞普主動在推特上發布影片，對台灣最近的疫情感到遺憾，鼓勵台灣民眾堅強。

他並對政治力阻撓台灣取得疫苗感到震驚，敦促捷克政府送疫苗給台灣。

曾在去年9月率團訪台的維特齊，自認「此時幫助台灣是一種責任」，主動聯繫衛生部長等官員，力促行政部門送疫苗給台灣。

維特齊在捷克宣布捐贈疫苗給台灣後聲明說，台灣曾多次幫助捷克，捷克送疫苗給台灣不僅是具體的幫助，也具有重大象徵意義。

去（2020）年陪同維特齊訪台的參議院外交委員會主席費雪（Pavel Fischer），對捷克幫助台灣感到驕傲，表達珍惜捷克與台灣的友誼。

費雪說，曾慷慨幫助捷克的台灣，正承受「老大哥」愈來愈大的壓力，送疫苗給台灣是正確的決定。

到目前為止，已有美國、日本捐贈疫苗給台灣，宣布將要捐贈的國家則有立陶宛、斯洛伐克和捷克。

捷克送25萬劑疫苗給越南與兩國的歷史淵源有關。捷克在共黨時代曾從越南引進大量外籍勞工，越南移民及其後代目前是捷克第3大少數民族。

蕭美琴與捷克駐美大使展開「美食外交」增進兩國情誼

台灣駐美代表處則在今日公布2支最新的美食外交影片，駐美代表蕭美琴與捷克駐美國大使柯蒙尼契克分別以蛋、牛肉及鳳梨三種食材，親自下廚料理能夠代表各自國家的美食。

蕭美琴準備的料理分別是作為開胃菜的茶葉蛋、主餐牛肉麵，以及甜點鳳梨酥。柯蒙尼契克準備的料理分別是捷克式雞蛋沙拉抹醬佐麵包、主餐烤牛肉與馬鈴薯佐辣根醬，甜點則是特製的「大使的台灣旺來包」——鳳梨口味的蒸包子。

駐美代表處表示，繼疫苗之後，再用食物深化台灣及捷克兩個民主國家的相互了解及友誼。

外交部在今日則發布新聞稿表達感謝，表示台捷雙方在去年4月1日共同簽署發布「台捷防疫合作聯合聲明」，不僅交流防疫經驗，也就防疫物資建置密切合作，台灣朝野也陸續捐贈捷克超過百萬片口罩及口罩機等防疫醫療物資。

外交部指出，今年4月28日，捷克參議院更首度通過決議，支持我國參與世界衛生大會（WHA），也感謝台灣真心協助捷克對抗疫情。

總統府發言人張惇涵在臉書發文表示，蔡總統代表我國政府與人民，誠摯感謝捷克政府的及時協助，並感謝捷克國會及民間對台灣的溫暖支持。

張惇涵表示，這份對台灣的溫暖支持，除了讓台灣人民備受感動，也再次彰顯出，民主國家間相互扶持的「善的循環」。而我國政府相關部門也將持續與捷克政府密切聯繫，進行後續工作事宜。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範