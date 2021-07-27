美中「天津會談」分析：「拜習會」若破局，美中敵意螺旋將快速升高

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）近日飛抵天津與中國外部長王毅會面。依據中國外交部副部長謝鋒在與雪蔓會談後的發言，中方向雪蔓傳遞兩個訊息：一是要求美國停止及糾正錯誤的對中政策與言行，尤其是不得干涉中國內政；二是提出中國關切的重要清單，包括撤銷美國對中國企業、黨員及其家屬、領導人及政府部門等制裁。

謝鋒選在雪蔓與王毅會面前對外表述會談內容，顯然有對內解釋的用意，聲明談判過程中的基本原則，消弭外界認為中方對「拜習會」迫切期待的疑慮。

不過，依照美國公布的會談資料，雪蔓提及的議題無所不包，新疆與香港人權、台海與南海、新聞自由箝制等，顯然美國並沒有為了和諧氣氛而拋棄原則；相對於謝鋒搶先說明美方關注的議題，只提及氣候變遷、伊朗及北韓的核武問題，就獨獨沒有人權及台海議題，顯然中方刻意對美中互動進行消毒，為了顧及雙方能展開下一輪的談判，避免因國內撻伐而破局。

中國要控制議題，美國要設防火牆

拜登上台後，美中關係陷入尷尬，尤其自3月在阿拉斯加的外交口水戰落得不歡而散的下場後，多數觀察家認為兩國關係應該回不去了，縱然不必然走向完全敵對的僵局，但相互拉幫結派壯聲勢的動作頻頻，表面說「不走向衝突的競爭關係」，實質上兩國之間卻是「利益衝突多於合作」狀態。

說白了，就連外交上該有的基本信任都已蕩然無存，也因此設立「熱線」（Hotline）成了彼此降低爆發衝突的保險栓，猶如冷戰時期美蘇之間的「熱線系統」，不同的地方在於當年是為了防止核武競賽走向相互毀滅，如今則是避免中國破壞穩定秩序而劍拔弩張。

對照美國近期頻繁在各種場合提及「台海和平穩定」的重要性，顯然這是設立「美中熱線」的用意之一，這勢必也會納入雙方談判的重要議程。

Photo Credit: AP / 達志影像 美中2020年3月在阿拉斯加的會晤

當然，對中國來說，美國關切「台海議題」及「人權議題」都是直接命中內政的靶心，盡可能的要在各種國際場合中排除。畢竟雪蔓這次訪問中國的任務不同於4月凱瑞（John Kerry）訪中意圖清晰，而且要安排十月可能舉辦的「拜習會」，那麼雪蔓勢必會拋出諸多具外交意涵的議題，如何在可控的狀況下能推進下一輪談判，恐怕還得抑制來自國內鷹派的反對聲音。

因此，掌握「議題設定」的步驟就相當重要，就算閉門會議外界不得而知，但也要防止可能在外交上被吃豆腐，進而引起不必要的政治風波。

不用懷疑的是，雙方都有對進一步談判的需要，而「拜習會」對習近平來說更是重要，這會是他樹立「建黨百年」及「延任二十大」的重要起手式，必須審慎安排以免擦槍走火。

拜習會若破局，美中敵意螺旋快速升高

雪蔓這次訪中主要的任務就是傳遞彼此間的訊息，而真正進入兩國交涉的深水區，便是不久後國務卿布林肯（Antony Blinken）和王毅的會晤。如果有成，雙方將就達成的共識提出聲明，一路闖關到元首峰會登場；相反的，倘若結果是重蹈阿拉斯加外交會晤的窘境，那麼「拜習會」流局的機率就非常高，美中之間的「敵意螺旋」（Inimical Spiral）將會不斷攀升，恐怕會走入彼此都不樂見的衝突關係。

屆時，中國將可能擴大對台海及南海地區的軍事動作，而美軍也會頻繁進出東亞第一島鏈，甚至和印太友好國家採取更具規模的軍事合作。持平而論，截至目前為止，仍無法斷言雪蔓訪中的成效，但可以確定的是，雙方都不會輕忽這次的高層接觸，就算中國仍嘴硬批評但仍會留有餘地，否得得不償失。

在下一次可能舉辦的布林肯與王毅會晤之前，雙方一定會不斷拋出議題來試探對方底線。像這次謝鋒提及中方關切的議題，就是要看美國如何回應以作為談判策略的調整考量；不過，素有外交老狐狸之稱的拜登，也早已看穿中國的手法，絕對不會讓中國稱心如意。一來，美國對付中國的陣勢早已擺好，各國都在看拜登的底氣多深，這恐怕沒有退讓的餘地；二來拜登領導的民主黨縱然取得國會多數，但總不能首任就底牌出盡，這也不利於後續的政治延續。

總而言之，對中國來說，如果殷殷期盼「拜習會」的到來，接下來就必須面對來自美國的各種直球出招，只是習近平的彈性相當有限，為了掌握權力搞得誰都不信誰的情況，那麼把這場大國賽局搞砸的恐怕是習近平本人，那就怨不得人了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航