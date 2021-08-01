老屋除舊翻新也能有新質感，三步驟幫助小資族減輕裝修負擔

「錢歹賺」這個議題相信大家肯定非常有感，對於房價居高不下的情況，買房的夢想更顯得遙不可觸，所以許多民眾便將目標轉向老屋，當老屋經過除舊翻新，同樣也能呈現煥然一新的面容。

話雖如此，裝修費用算一算也不是一筆小數目，今天《幸福空間》特別替各位小資族謀福利，彙整出各種省錢的裝修方法，讓你減少裝修負擔，不必花上龐大的費用，就能擁有質感100%、空間感100%、美型100%的絕美好宅喔。

Step.01 不動格局 空間放大的替代方案

不論是新房或老屋，坪數小的房子都會有空間較狹隘、壅擠的情況，裝修想省錢、不想大動格局的話，小編這邊教你利用替代方案，打造寬闊、敞朗的小秘訣。這個厲害的重點就是「鏡面與玻璃」，利用鏡面的反射特質，建立延伸視覺景深的感受，再利用玻璃的穿透性質，讓空間與空間能夠互通、交流，如此一來，便可解決空間感不夠的疑慮。

大家知道所有風格中，最省錢的是哪一種嗎？答案是：「北歐風格」。除了上述的方法，另外也有網友在問：「還有更簡單、更方便讓空間放大的方法嗎？」有的！快速的秘訣就是「白漆」，利用白色與生俱來的膨脹效果，打造清爽、整潔、俐落的北歐質感宅，也是現代人對於風格的首選喔。

客廳與廚房使用半高玻璃隔間，使視覺完美延伸，增添空間與空間的互動及交流，營造空間放大的效果。

清爽、簡單、清新的北歐風格，已成為現代人裝修風格的首選，因為費用親民、施工亦不會太過繁雜。

Step.02 方便、快速、高CP：系統櫃

相信有在研究與關注室內設計的人，對於系統櫃一定不陌生，想要方便、快速、CP值高的民眾，小編大力推薦你「系統櫃」，因為系統櫃相當容易拆解與組裝，施工期短，居家儲物量更是相當可觀，而系統櫃亦可搭配五金、面板與各式配件，讓櫃體符合室內風格，例如：古典風格可以搭配線板造型面板、雕花手把，可塑性100分。最重要的事它經濟實惠、材料又環保，效率如此高的物件，要搬家之際也能帶著走。你說，小資族裝修怎麼能少了系統櫃呢？

系統櫃可以搭配各式不同風格的面板，除了純白面板、木紋面板之外，亦可以採取鏤空設計，使空間富有層次效果。

Step.03 便宜建材看這裡

建材的選擇是裝修費用多寡的關鍵，想兼顧室內質感，又想有效控制預算的民眾，可以建議以下選擇，讓你花小錢也能擁有大理石般的大器氛圍、有木地板的暖心溫潤喔。一起來看看囉。

推薦1：塑膠地板

近年來，塑膠地板在裝修界相當熱門，花色款式豐富、質感也漸漸提升，最重要的是價格相當親民，想完成夢想中的居所，沒有多餘的預算安裝實木地板的朋友，可以考慮塑膠地板喔。

推薦2：特殊壁紙

客餐廳、臥室區通常都會設計一面主牆作視覺焦點，若使用大理石、板岩或文化石，實在不符合小資族的預算，而特殊壁紙便能滿足以上需求，壁紙色彩、圖樣豐富，亦可作客製化設計，不僅施工快、替換也容易喔。

推薦3：美耐板

家中容易積塵、損傷的地區，選擇抗污耐磨的美耐板就對了。款式多樣、選擇性多，最重要的是價格便宜、耐用、好清潔，且美耐板施工快速、防水又防焰，除了單色，亦可做仿木紋、石材、金屬……等造型。

推薦4：人造石

人造石擁有多元款式，並且耐用耐高溫，是檯面界最常用的建材，最常使用到人造石的地區就屬廚房檯面、浴室洗手台了。以天然石材碎料合成的人造石，表面光滑細膩，磨損後可修補再生，安全無毒的特性，可說是小資族的首選阿！

本文經幸福空間授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：王祖鵬