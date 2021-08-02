品質較好的五金可延長系統家具的壽命，挑選時要留意哪些事？

文：Shannon

五金是系統櫃組件之一，也是重要配角，選用品質較好的五金，可延長系統家具使用壽命和耐用性。一般來說，五金可分成國產和進口，建議可依照預算和需求進行挑選，而消費者選購時，最好親自試用，藉此觀察五金品質和開合順暢度。

常見的五金有哪些呢？

1. 滑軌

抽屜和拉籃的五金滑軌，分成側軌式和下軌式兩種，兩者皆有3段式和2段式的分別，2段式設計無法讓抽屜、拉籃完全拉開，取物會較不方便。而常見的側軌式，多用於拉籃設計，但側邊會看到滑軌；下軌式藏在抽屜下方，視覺上較側軌式美觀，承載力、滑順度也比較佳。

Photo Credit: 張紋豪

2. 拍拍手

無把手設計俗稱「拍拍手」，於抽屜或櫃內安裝按壓式開關五金，只要手指向內輕壓施力，就可以打開，加上具開啟緩衝效果，讓門片或抽屜會輕輕彈出，推回時按壓即可關閉，因不須安裝把手，讓櫃體線條更簡練美觀。

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3. 上下掀門

若櫃體較大或為橫式櫃，及壁面上方的吊櫃，多使用上掀門，開啟門片較不費力，如是上掀摺門，可搭配觸碰式防夾設計，提升使用安全性；下掀門則可選擇安裝鋼繩吊撐，讓開啟具有緩衝效果，打開後會慢慢到定位。

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4. 拉／滑門

若空間太小且走道不夠寬，可採用拉門設計，於櫃體上下兩端安裝軌道五金，讓門片可輕易左右推移，取物更方便快速，由於不像絞鍊門板往前開啟，使用上也較無空間限制，也是最不佔用地方的設計。

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5. 轉角盤

俗稱轉角小怪物，最常運用在轉角櫃，兩段式設計，打開門片後拉盤可直接拉出，再往旁邊完全展開，物品收納一目瞭然，即使放置於櫃體深處，也能輕易拿取，讓整個邊邊角角都能被利用到。

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6. 拉籃架

多運用在廚房和更衣室，優點是較通風，用在廚房可搭配多段式設計，拉籃拉開後還可往旁邊移動，讓取物方便快速，擺放鍋碗瓢盆、瓶瓶罐罐，也方便瀝乾水分；若是用在衣櫃，可選用拉籃鞋架，或是儲物拉籃，擺放當季可折疊衣物。

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7. 衣桿

當吊掛衣物高度過高，大部分人會使用下拉衣桿，有別於普通衣桿，將拉桿下拉衣桿也隨之下降，方便拿取吊掛高處的衣物；另有伸縮式衣桿，可作為試衣架，平時收整至櫃內，搭配衣物時可拉出暫時掛置，讓床上不再堆滿衣物。

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本文經幸福空間授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：王祖鵬