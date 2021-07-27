2021/07/27,
政治

首宗國安法案判刑：唐英傑煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪成，刑期可逾10年甚至終身

首宗國安法案判刑：唐英傑煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪成，刑期可逾10年甚至終身
Photo Credit: AP / 達志影像

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法官今日裁定，「光復香港，時代革命」的口號在「自然及合理效果」及在本案情況下，能夠構成煽動他人分裂國家；法官也認為，被告行為是針對人的嚴重暴力，以危險方法嚴重危害公眾健康或者安全，威嚇公眾以圖實現政治主張。

港版《國安法》首宗案件今（27）午在高等法院裁決。三名《國安法》指定法官裁定杜麗冰、彭寶琴與陳嘉信裁定，唐英傑兩項控罪煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪罪名成立，兩罪最高可判囚終身。本案求情押後至今個星期四早上10時。

在早前的審訊，控方指，被告唐英傑曾4度駕駛電單車衝向警方防線，行為明顯是針對警員，並認為唐英傑駕駛插有「光復香港，時代革命」旗幟的電單車，明顯有政治目的。辯方不同意「光時口號」必然有提倡港獨的意思，又指唐英傑並非針對警員，反而是警員將盾牌掉向被告，令他分心，導致意外。

法官：案發時展「光時」旗有分裂國家意味，有意圖煽動他人將香港從中國分離

案發在2020年7月1日，唐英傑涉嫌在灣仔，駕駛插有「光復香港，時代革命」標語旗幟的電單車，撞向警員，涉嫌違反港版《國安法》，被控煽動他人分裂國家罪和恐怖活動罪，其後被加控一項「危險駕駛罪」作為恐怖活動罪的交替控罪。

三名法官今日裁定，「光復香港，時代革命」的口號在「自然及合理效果」及在本案情況下，能夠構成煽動他人分裂國家；在關鍵時候，被告明白「光時」口號有分裂國家之意，即將香港從中國分離出去。

法官也認為，被告唐英傑的行為是針對人的嚴重暴力，以危險方法嚴重危害公眾健康或者安全，並造成嚴重社會危害，威嚇公眾以圖實現政治主張。

控辯雙方曾就「光時」意思爭論

代表控方的律政司署理副刑事檢控專員周天行早前結案陳詞指，引用了控方證人嶺大歷史系教授劉智鵬的供詞，指「光復香港，時代革命」口號，有香港獨立、將香港特別行政區從中國分裂出去，改變香港特區法律地位、顛覆政權之意。

《立場新聞》報導，就「恐怖活動罪」，控方被告使用高馬力電單車作致命武器（lethal weapon），為脅迫中央或香港政府或威嚇公眾以圖實現政治主張，實施或意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，駕駛方式明顯針對警員，以致警員8260、2674及12191重傷。現場亦有其他車輛被損壞。控方指，就客觀證據而言，也可證明交替控罪「危險駕駛導致他人嚴重受傷」成立。

代表辯方的資深大律師郭兆銘結案陳詞時則指，辯方專家指出「光時」口號意思多變而模糊，沒有標準解釋，而控方專家劉智鵬對「光時」口號的解讀過於死板、機械化。他指，辯方專家解讀，聚焦口號字眼現代用法，重申「革命」可指「重大改變」而不包含任何分裂國家的意味，而案件無任何證據顯示被告如何解讀涉案口號。此外，辯方認為劉過度強調字詞約定俗成的用法，完全忽視「修辭」，並指一句口號能有多個意思。

辯方又指唐英傑當日行為，顯示他並無計劃實施恐怖活動，例如他當日帶備急救用品，因他知悉當日有示威活動，或可幫助受傷的人；而被告衝過首三道警方防線時，都有避開警員，顯示他無意圖造成嚴重傷害。加上本案無實質證據顯示被告的行為對途人造成危險，也無證據顯示公眾秩序被危害，故「恐怖活動罪」不應成立。

《立場新聞》消息，被告律師預計控方會建議判處一個較重的刑期，即可被判囚10年以上。代表唐英傑的資深大律師郭兆銘指，唐英傑未決定會否就裁決上訴。

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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