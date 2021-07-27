新增16例本土病例、1例死亡，58.2萬劑AZ疫苗今日到貨、即日起開放高端意願登記

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增17例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為16例本土及1例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮官陳時中表示，今日下午有58.2萬劑自購的AZ疫苗會到貨，加上前3批已有188.5萬劑。此外，今日下午2時重新開放疫苗施打意願登記，這次會提供高端疫苗作為新的選項。

新增16例本土病例、1例死亡

指揮中心表示，今日新增之16例本土病例（其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為11例男性、5例女性，年齡介於30多歲至60多歲，發病日介於7月14日至7月26日。個案分布以桃園市6例為多，其次為臺北市5例、新北市4例、新竹縣1例；其中11例為已知感染源、4例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案（案8354），為70多歲男性，有慢性病史，無相關活動接觸史，5月28日出現呼吸困難等症狀，5月29日就醫採檢並收治住院，5月31日確診。後續出現肺炎、呼吸衰竭，併發黴菌感染跟心律不整，最後因急性呼吸衰竭惡化於7月24日死亡。

指揮中心公布近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月25日累計公布1萬4372位確診個案中，已有1萬2664人解除隔離，解隔離人數達確診人數88.1％。

58.2萬劑AZ疫苗今日到貨、開放高端意願登記

陳時中指出，疫苗人口覆蓋率為28.74％，今日下午有58.2萬劑AZ疫苗會到貨，加上前3批AZ疫苗共已到貨188.5萬劑，這批有效日期是11月30日，待完成通關程序後會直接送往指定地點進行檢驗封緘程序。

另外今日下午2點重新開放疫苗施打意願登記，並會提供高端疫苗作為新的選項，接種時間目前還不明確、要看整體供應量，但先開放給大家做意願登記。由於EUA使用年紀是從20歲開始，因此高端僅開放20歲以上做預約。

Photo Credit:指揮中心

針對記者提問開始預約時間，陳時中解釋，開始預約施打的時間並不是以1922寄送簡訊的時間為主，簡訊只是提醒性質，同一批民眾可以開始預約的時間點是一樣的。

疫苗接種後不良反應的部分，發言人莊人祥指出，新增的96件包含65件疫苗接種後非嚴重不良事件、死亡3件、1件疑似嚴重過敏反應、27件其他疑似嚴重不良事件。疑似不良反應死亡後解剖的案例新增2件，皆為心血管疾病，今日開始也會把不良事件的詳細分析資料公布在網路上。

疫調輔助平台上線，民眾未來可看「誰查過自己」

針對疫調輔助平台上線，副指揮官陳宗彥指出，疫調補助平台可以查詢到的資訊有簡訊實聯制、曾經走過的足跡，並能透過平台分析出熱區，例如哪個行政區是過去感染的熱區。同時開放給縣市政府疫調人員申請帳號，之後就可以透過系統快速查詢。

民眾的部分，輔助平台也正在規劃讓民眾知道有哪些人員查詢自己的資訊，這個系統功能預計在1星期內可以上線，民眾有疑慮的時候可以上網查詢。

籲民眾在家看奧運，陳時中：選手都讓我們有很多可以學習的地方

記者會後，陳時中突然提及近來風靡全台的奧運賽事，直呼是給國際社會注入強心針，「每個國家替選手加油，對我們防疫上是有幫助的，那都是世界最頂尖的選手……都讓我們有很多可以學習的地方」。

針對有記者問到，如果大家都待在家裡看奧運，會不會對不外出有很大的幫助？陳時中笑稱：「這當然是會有的，大家在家裡看，打電話分享心得是會比較好的」。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範