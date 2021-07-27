東奧「無觀眾」高階電視熱銷，台灣面板大廠受惠，5G＋VR轉播題材升溫

今（2021）年的東京奧運命運多舛，受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，自去（2020）年停辦後，日本國內仍對疫情看法分歧，導致東奧舉辦時間始終未定，直到最後一刻才拍板定案，隨著東奧賽事逐漸升溫，進而帶起高階電視熱銷，未來台廠面板拉貨可期。另隨著高階視訊設備需求旺盛，專家指出沈寂多年的VR產業，可望進一步升溫，從宏達電6月營收可看出端倪，受惠VR出貨量上揚，6月營收6.64億元，創9個月新高，月增117.66%。

東奧轉播火熱電視銷售佳，面板族群連帶受惠

今年的東京奧運命運多舛，受到疫情影響，自去年停辦日本國內看法分歧，導致舉辦時間始終未定，直到最後一刻才由國際奧會、國際帕拉林匹克委員會、東京奧運籌備會、東京都政府與日本政府共同宣布，東京奧運舉辦日期定案為2021年7月23日至8月8日。

隨著各國選手在賽事上卯足全力拼戰，每一幕皆令觀眾熱血沸騰，進一步推升電視銷售潮。根據日本電子情報技術產業協會 （JEITA）最新數據顯示，今（2021）年6月電視出貨達52.4萬台、年增11.3%，其中又以高階電視需求最強，累計上半年電視出貨共達279.2萬台，年增20.9%。

《關鍵評論網》訪談資深投資人黃柏堃表示，今年奧運特別不同，受疫情影響，各場館基本是「無觀眾」奧運會，全球各地運動迷，為了能支持自家選手或享受更高品質的觀影體驗，連帶使高階電視機熱銷。

他進一步強調，再加上東奧官方的轉播中心，大量使用高畫質4K、8K高畫質轉播東奧賽事，也在對高階電視機的銷售錦上添花，各大液晶螢幕廠商，如三星、LG、SONY、TCL、夏普等品牌都推出8K電視的優惠。

黃柏堃表示，這些電視機銷售也會使台灣面板大廠友達、群創也同步受惠。他說，三星8K電視面板就是採用友達的8K面板，後續整體拉貨效應可以期待。

轉播題材再進化，VR風潮將藉著東奧再起？

隨著高階電視熱賣，這股風潮觀賽風潮也蔓延到了VR（虛擬實境）上，今年東京奧運首創5G加上VR轉播，帶起VR內容豐富度，可望帶動5G普及，推升VR應用熱潮，而宏達電身為台灣VR產業先行者，成為外界矚目焦點。

一般而言，外界多認為2016年是VR元年，當年包括宏達電、臉書、三星相繼推出自家VR產品，讓該年全球的VR出貨量，達到歷史新高的910萬台。然而，它卻在2017年反轉直下，去（2020）年更降至470萬台，幾乎是全盛時期一半。

截至去年，全球VR出貨量呈現連續4年衰退，不過這股頹勢在去年已有改變，根據國際調查機構Omids預估，2020年底VR設備銷售額640萬美元，2025年VR設備數量將達4500萬個，全球VR玩家購買VR遊戲總和將達40億美元。

另外，IDC（Internet Data Center）也統計顯示，今年全球VR設備出貨量850萬台，年增80%，預估2024年出貨量上看4100萬台，市場規模將達1251億美元。

日前宏達電舉行股東會，其財務長沈道邦會中表示，持續看好VR產業發展，目前VR核心技術開發有成，從B2C轉型拓展至B2B市場，考量中長期營運需求，將持續打造VR生態系並投資開發相關軟體。

宏達電董事長王雪紅在股東會中也指出，疫情成為加速數位革命的催化劑，團隊也以涵蓋硬體、軟體與平台的多元產品組合，打造VR生態系統，締造多元化商業模式，誓言讓宏達電再迎豐收年。

VR產業沈寂了許久，後疫情的遠距視訊發酵，可望隨著東奧點火VR產業再次趁勢而起。黃柏堃指出，產業需要靠著題材支撐。

本次東奧全球矚目，宅經濟發威奧運VR內容可望帶起民眾體驗進虛擬實境的需求，也因為遠端辦公等習慣養成，給VR產業更多柴火，推動VR設備銷售，以及VR遊戲、內容產值更多成長空間。

他說明從宏達電公布6月營收中已有端倪，VR出貨量逐漸上揚受惠VR新品挹注下，6月營收6.64億元，創9個月新高，月增117.66%、年增 2.28%；未來出貨將逐步上升，未來新品銷售動能有望延續至本月動能。

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核稿編輯：翁世航