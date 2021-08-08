【書評】《悲傷地形考》：流動在跨領域學科間的「沮喪地圖」，反覆思索「命名」的意義

「歷史是某種故事，故事也是某種歷史。雖然我們會把故事與想像連結，把歷史與事實相關，但或許它們是完全一樣的東西，可彼此融合，就像河川流入大海。」——《悲傷地形考》〈無名的記憶〉

趣味橫生的「沮喪地圖」：充滿豐厚的故事踏查和空間哲思

《悲傷地形考》一書類型難以歸類，以地名學考察為基礎，融合地理學、人類學、哲學，挖掘出每處空間背後的歷史脈絡與故事，合成一本趣味橫生的「沮喪地圖」。它十分耐讀，筆法有旅行文學的厚度（弔詭的是，書籍開宗明義即言明它是一本「反旅遊指南」），內容則充滿豐厚的故事踏查和空間哲思，以乍聽之下嚴肅沉重的篇章名稱「欺騙島」、「絕望山」、「死命鎮」、「悲慘村」⋯⋯等暗黑地形為主脈絡，卻語調輕盈地訴說其空間內涵。

我們可在書中的段落讀到深具小說感的語句，比如〈寂寞島〉：「一年裡的大多數時候，這塊冷凍小岩石都包裹在冰雪裡，還有上下波動的大塊浮冰，從四面八方將小島團團圍住，把大海連同小島轉變成一個死硬陸塊。刺骨的北極寒風撕裂表面，雕鑿出充滿敵意的冰凍景觀。在短暫夏日，當冰雪鬆開它的緊握怒爪時，可以看到飢餓的北極熊四處覓食。」

或者，在書中特別標示出的〈空間製圖學〉、〈憂鬱地圖集〉、〈無名的記憶〉三篇，讀到以第一人稱書寫、充滿散文調性的文字：「幾年前，在一個舒爽的秋日午後，我置身於波士頓美術館（Boston’s Museum of Fine Arts）。那是個星期日，美術館的人數爆滿到極限。它八成是讓退休人士免費入場，因為每個人看起來都跟藝術品一樣，古老而脆弱。」各篇質量兼具，文字紮實飽滿，流動在跨領域的學科間，晶瑩透亮。

除了書寫風格的層次變化外，書中內容的玩味程度也值得令讀者駐足，如〈憂傷群島〉一篇中，我們看見被派遣前往島嶼量測的英國海軍尼爾・彭德（Daniel Pender），途中，為消化家人因病去世的悲傷情緒，他使用「毀滅」、「憂傷」、「哀戚」等字彙替地景命名，使陌生之地成為心智投射的產物，為19世紀帝國殖民下的山脈、水灣、海峽增添憂鬱的個人色彩。

此外，〈無名的記憶〉一篇還穿插另一則有趣的史料——被關在監獄二十年、無處可去的施佩爾，自行在監獄中依循著世界地圖繞行花園，假想自身橫跨歐洲、橫渡海峽，旅行世界各地，他還為此寫下一本生動的日記。十一年後，他已走了三萬一千八百一十六公里，並在出獄的那晚，寫了封電報給朋友：「請到墨西哥瓜達拉哈拉市南方三十五公里處接我。」然而在現實世界中，他幾乎從未旅行過，並於1981年唯一一趟前往英國的旅途中死亡，結局反諷⋯⋯這些故事聽來可悲又可笑，荒誕又悲慘，但在作者的精心調度下黑暗的趣味橫生。

城市是一個語言學宇宙的圖像

「班雅明指出，我們正是透過名字發現連結，這種連結有可能改變某個地方公認的歷史，揭露一座城市裡的其他城市。」作者在調查這些陰鬱地名的過程裡，反覆思索「命名」之於地形空間的意義。「地名」展現了一座城市的前身與來歷，大多數的悲傷地名源自地理大發現時期，與強權文化的入侵、自然資源的掠奪關係密不可分，它是對遺忘的抵抗，是人類與城市在死亡到來之後留存下的永恆。

城市名稱，展現了歷史刮除重寫的流動過程，比如〈無處鎮〉一篇：「無處鎮已經是他們的身分，是他們家園的名字。要這個小鎮改名，就是要抹煞它的過去，這個小鎮曾經費盡辛苦努力維持的過去⋯⋯這小鎮或許是由負面所定義，但它還是有很多正面的東西。它有一座教堂、酒吧和足球場，或許最重要的是，還有源源不絕的壞雙關語。」

此篇中的無處鎮，矛盾的特別有趣。「無處」自身的無地方性，來自十九世紀散漫組成的村莊，這些房子數量無法取得村鎮資格，因而取名「無處」。直到1950年，「無處鎮」興盛起來，它再也不無處了，但此刻卻因它的進步，開啟了政府必須將之正名的責任；弔詭的是，賦予「無處鎮」身分及城市之名，卻正是抹滅城市記憶的行動。

〈難言島〉一篇中的「難言」也玩弄了這類的語言雙關。難言島即為南極，因南極地形及氣候的難以描述、毫無特色，以及它不斷變化、消融又重組的特質：「因此，在探索、繪圖及命名的時候都遇到許多困難，因為這個地方更常是由它不是什麼而非它是什麼所定義。即使在這塊知名寶地被發現之後，它還是閃避定義，抗拒陳述。」空間與身分的裂隙，就在「難言」——此一曖昧又無法訴諸語言，卻又偏是語言的命名中，展現了探險隊於南極進行量測工作時，所遭遇的疾病及凍寒之難言之苦痛。

作者達米恩・魯德（Damien Rudd）在講述「難言」一詞時，穿插其藝術背景的知識學問：「該如何表達難言呢？阿道斯・赫胥黎認為，除了沉默，就是音樂。歌德說過，藝術是難言的媒介。而另一方面，詩人里爾克（Rainer Maria Rilke）相信：『⋯⋯大多數事件都是難言的，而且發生在話語不曾進入的領域。』」讓「難言」一詞定義更加豐富寬廣，讀來讓人會心一笑。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航