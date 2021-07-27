We are Hong Kong：香港運動員再摘金，全城哄動卻釀球衣、走數小風波

疫情之下，原訂於2020年舉行的東京夏季奧運會延期至今年舉行。各個香港運動員在疫情、限聚令以致未能如常使用運動設施下仍積極備戰，成績亦令人眼前一亮。被喻為「劍神」張家朗昨（26）日更為香港體壇寫下歷史新一頁，於東奧男子花劍個人賽殺入四強擊敗捷克對手，再於決賽戰勝上屆冠軍得主意大利劍手加羅素（Daniele Garozzo），奪得金牌，是事隔25年港隊再奪金牌，更奪得史上香港第四面夏季奧運會獎牌。而其他香港運動員表現也不容忽視，更創下一些奧運新紀錄。

然而，雖然運動員全力作賽，但仍有一些體壇以外的小風波，或令運動員分神。

「劍神」張家朗：大家要堅持，唔好放棄

昨日下午，張家朗以男子花劍港隊代表身分先於八強戰從後追上15:14擊敗俄羅斯選手，晉級四強。這次「逆戰勝」不但令香港人鼓舞，也創香港劍擊奧運新紀錄。隨後，張家朗再於四強戰以 15:10擊敗捷克選手，晉級決賽「坐銀望金」，鐵定為香港隊在今屆奧運帶來首面獎牌。最後，張家朗以15:11擊敗上屆冠軍得主意大利劍手加羅素（Daniele Garozzo），奪得港隊今屆第一面獎牌，亦是史上夏季奧運會中香港第二面金牌。

香港各個播放著賽事直播的商場皆迫滿觀眾，為張家朗隔空打氣。張家朗獲頒獎時，中國國歌奏起，有不少港人持續高呼「we are Hong Kong」。

於賽後訪問中，張家朗提到自己曾遭遇的運動生涯低潮，但有賴自己、家人和教練的支持鼓勵，令他堅持不懈地尋找和嘗試不同方法，並寄語香港人「大家要堅持，唔好放棄」。

張家朗成為奧運金牌得主，但他的奧運之旅仍然未結束，並將於下周日（8月1日）與三名男子花劍代表出戰團體賽事，而他的其中一名夥伴，是童星出身的吳諾弘。

東奧香港小風波：走數與黑色球衣

張家朗奪金後，有網民「翻舊帳」，發現中國全國政協委員、香港體育學院主席林大輝，三年前曾在張家朗畢業的林大輝中學揚言如果香港運動員獲獎牌將頒發獎金，並承諾「如果你們獲得奧運獎牌，我承諾，包你們做業主」，讓運動員能置業。林大輝事後回應承諾，卻表示只會捐出250萬元（港幣，下同），而加上張家朗在500萬元的運動員獎金之上合共有750萬元，可以自主買樓置業。

有網民因而不滿林大輝「走數」，指250萬元根本不能在港置業，斥林大輝未能兌現承諾「包做業主」。

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另一方面，世界排名第九、本港羽毛球「一哥」伍家朗雖然在東奧男子單打分組賽首戰已取報捷，直落兩盤戰勝墨西哥代表Lino Munoz，但於7月25日前被親中人士和建制派政黨民建聯黨員何俊賢、穆家駿狠批沒有穿上印有區旗的黑色球衣出戰東京奧運。伍家朗澄清因為和Yonex的贊助合約完結，故需要自備球衣出賽，而球衣已印上「HONG KONG CHINA」字眼，並合乎東奧衣著規則。伍家朗也解釋，自行於球衣印上香港特別行政區區旗而未獲授權，或觸犯法例，所以只能自備球衣作賽、自行花錢印上代表地區名字。

香港羽毛球隊總教就事件何一鳴表示，根據世界羽毛球總會規定，奧運出賽服只要求背面印有選手名字、所屬國家／地區總會名字，國旗或區旗不是必須；若不符合規定，伍家朗亦不能出賽。羽毛球總會也表示知悉伍家朗沒有贊助商合約，已聯絡奧運代表團贊助商FILA提供出賽服，但因為顏色和對手「撞色」，伍家朗只能選擇自己衣服出賽，羽毛球總會表示事件只是球隊的溝通問題。

事件令一眾香港網民不忿，認為「好事之徒」令伍家朗不能專心作賽，並要求何俊賢和穆家駿致歉，但至今兩人沒有道歉，穆家駿的Facebook更突然消失。事後，穆家駿更在微博回應被「黃人」攻擊，卻否認「龜縮」。

圖片來源：穆家駿Facebook專頁 穆家駿的Facebook專頁已「消失」。

圖片來源：穆家駿微博

伍家朗將繼續在東奧男子羽毛球單打C組比賽，明（28）日下午對戰危地馬拉代表Kevin Cordon，爭取16強一席。

金牌強心針，港人續撐港隊

除了張家朗、伍家朗等人表現亮目，其他香港運動員也積極備戰。例如2012年獲得奧運女子單車賽銅牌的「牛下女車神」李慧詩再戰東奧，她接受《體路》訪問時曾表示近期「訓練是歷年來最好，都準備好了，有信心拿獎牌」；對於張家朗奪金，李慧詩指也有透過電視觀看比賽，但到了決賽時「離場」：「越看越緊張，到決賽時，我不敢看下去，今日才看重播。」

而香港游泳代表之一何詩蓓也在今（27）日晉級女子200米自由泳決賽，創紀錄成為首位晉身奧運游泳決賽香港泳手。比賽中何詩蓓以次名到終點，時間為1分55秒16，在準決賽16名泳手中排第2，晉級決賽。相關決賽會在香港時間明（28）日早上9時左右舉行。

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香港首面獎牌是1996年亞特蘭大奧運，由滑浪風帆代表李麗珊奪得首面奧運金牌，其後李靜和高禮澤於2004年奪得乒乓球男子雙打銀牌，李慧詩於2012年獲得女子單車賽銅牌。至今，香港於夏季奧運會共奪得2金、1銀、1銅。張家朗奪金後，香港人更加投入東奧比賽，為港隊打氣。

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