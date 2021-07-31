《逆旅》：謝雪紅是個形而上的名詞，直到我尋得《我的半生記》、《我的回憶》

文：詹傑

創作自述：關於劇本的創作旅程

選擇以爭議人物謝雪紅作為劇本題材，某個程度來說，也是對我自己發起挑戰。

作為修習三年的研究所課程尾聲，畢業劇本有時就是人生最後一個劇本，其後為討生計，無數的舞台劇編劇就踏上了不同生涯。因為可能是最後一個劇本，我花了非常長時間思考並尋找題材，想要寫關於我們身處土地的故事，此時我看到了公共電視拍攝的紀錄短片《台灣百年人物誌【第貳季】謝雪紅、楊逵、吳三連》。

非常耐人尋味的是，幾乎所有人都對謝雪紅頗有微詞，而他們陳述的話語，卻又反過來映照著他們自身的思考立場，左派、右派、男性本位主義，然而神祕的謝雪紅究竟是誰呢？

帶著這樣的好奇心，我開始埋首研讀所有可以找到資料，然而半年過去，謝雪紅依舊是個形而上的名詞，而非具有真實血肉的人物，直到我尋得出版歷程如此曲折的《我的半生記》、《我的回憶》。

在生命尾端，謝雪紅一字一句告訴身邊楊克煌關於自己的故事，那些說與不說的取捨，那些隱藏在話語裡的心情，讓我首次有機會探得謝雪紅的內在，還有做為一個革命份子之外，作為人的軟弱和渴求。

寫一個關於台灣土地的故事

蝸居淡水一整年的時間，我每天都散步，走很長的路，只有自己和這個故事。我探問自己，我應該不是只想把謝雪紅的真實人生寫成劇本，一如回憶錄書中寫到「人生應是不斷探求真理的旅程」。我所閱讀、拼湊，並且受到吸引的謝雪紅形象，亦如一場旅程般，問著，那你想往何處去？

為了回應此一提問，我創造了角色Vivi、張士允、曹海安、曹海寧、梁國威、張崇煇，他們都因一本謝雪紅傳記有了交集，並且去到了不同生命境地，有人軟弱、有人放棄、有人追尋、有人痛苦，也有人失去一切卻又重新找到自己。謝雪紅作為一種精神旅程，跨越了三個世代，展示了三種自我追尋的女人樣貌，她們都在自己的旅途上。

在劇本的書寫形式上，我參照了喜愛的英國導演史蒂芬・戴爾卓（Stephen Daldry）影像作品《時時刻刻》（The Hours，二○○二），得到更進一步啟發。

改編自麥可・ 康寧漢（Michael Cunningham）同名小說，藉由作家維吉尼亞・吳爾芙（Virginia Woolf）的創作《戴洛維夫人》（Mrs. Dalloway），連結三個不同時代的女人，一人寫、一人讀，另一人宛如戴洛維夫人般，汲汲營營地籌備一場盛宴，彼此產生了神祕感應與跨越時空的內心對話。我將此手法運用到劇本故事裡，發展出三個女人的生命回溯旅程，同時擁有相互承繼的關係。

劇本中曹海安的角色原型與現實情節故事場景，取材自兩年多前我偶然買下的一本攝影集《死前活一次》。貝雅特・ 拉蔻塔（Beate Lakotta）與華特・ 謝爾斯（Walter Schels）將長年在臨終關懷醫院的攝影計畫出版成書，他們拍攝病人剛入院與離世的兩種樣貌，真實反映病人進入醫院與離開之間的諸多故事。

那彷彿凝聚了生命僅存的點點滴滴，化作攝影集中生死並列兩張面容，在無聲靜默的黑白照片間，記錄了他們衰頹微渺的最後時光，恍如對人世的臨終一瞥。

我在攝影集中捕捉到一張美麗臉龐，擁有那張臉容的女人，即名為曹海安。真實世界裡的曹海安女士，死時五十二歲，因為越共戰亂輾轉逃亡到德國，當她踏上異鄉的土地時已一無所有，不明白何以生命給予她如此龐大的孤獨。

我在真實曹海安的人物形象建立起虛構角色，並安排攝影師士允一角，記錄並陪伴她的最後時刻，同時透過所拍攝的兩張照片，將整個尋找故事含藏其中。

故而，劇中角色士允對攝影有如此定義：「我幫每個病人都拍兩張照片，他們進來醫院的時候，他們離開醫院的時候。⋯⋯第一張照片隱藏話語。第二張，說出一切。」隱隱呼應著整個劇本的形式架構。

從劇本到舞台，排練場的二次書寫

原以為是人生最後一個劇本的《逆旅：一個關於謝雪紅的單人旅行》，在二○一一年有幸獲得台灣文學獎劇本創作金典獎，並透過評審之一的周慧玲老師介紹，得以讓創作社劇團製作此戲。

從紙本故事到舞台正式演出，在排練場裡的二次書寫，是讓此劇本邁向更成熟模樣的重要一步。感謝彼時創作社的負責人李慧娜，以及周慧玲老師，替我尋得導演徐堰鈴，以及謝瓊煖、呂曼茵、張詩盈、雷煦光、李明哲一班實力堅強的演員。

身為編劇，我待在排練室的時間很多，透過和導演、演員的工作，我修改了一定幅度的劇本，同時透過演員目光，重新修訂了角色的話語和諸多反應。

這樣二次工作劇本的模式，帶給我創作上很大啟發，尤其是針對從文字到舞台的搬演性，有了實際的操演，還有桃園、台北兩次的完整演出，觀眾給予的回饋，都讓《逆旅：一個關於謝雪紅的單人旅行》更加完整。

在時報出版此劇本的二○二一年當下，回望這個十一年前創作的劇本，即便還是可以感受到很多青澀之處，但我仍能清楚記得那段淡水的創作時光，無比奢侈，單一而專注的日子。

而今，重讀謝雪紅的故事，依然可以感受來自她的提問，我是否依然走在追尋的路上？感謝我還留在劇場裡，還在繼續創作。

相關書摘 ►《逆旅》：謝雪紅發現對待自己最狠毒的，竟是她視為夥伴的共產黨

書籍介紹

本文摘錄自《逆旅：一個關於謝雪紅的單人旅行》，時報出版

作者：詹傑

【作者介紹】

國立台北藝術大學戲劇碩士，影視暨舞台劇編劇，現為國家兩廳院駐館藝術家（二○二一至二○二二年）。表演藝術雜誌二○一七年度戲劇人物，曾獲台北文學獎劇本首獎、台灣文學獎劇本創作金典獎，多次入圍金鐘獎最佳編劇，並以《刺蝟男孩》獲得第四十九屆金鐘獎最佳編劇。二○一八年獲亞洲文化協會ACC贊助，前往紐約進行藝術家駐村交流。



劇場作品有：《逆旅》、《寄居》、《愛滋味》、《像我這樣的查某人》、《拼裝家族》、《白色說書人》、《微塵望鄉》、《時光の手箱—我的阿爸和卡桑》、音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》、《勸世三姊妹》等，影像作品有：《刺蝟男孩》、《長不大的爸爸》、《降生十二星座》、植劇場《天黑請閉眼》、植劇場《花甲男孩轉大人》、NETFLIX首支華語原創影集《罪夢者》（原創故事）、電影《刻在你心底的名字》等。

【本書特色】

二○一一年台灣文學獎劇本金典獎

公視表演廳記錄拍攝

二○一二年十一月三十日至十二月一日/國立中央大學黑盒子劇場 首演

二○一三年十一月二十九日至十二月一日/台北水源劇場

北藝大年度導演呈現採用劇本

文化大學畢業製作採用劇本

台南藝術大學畢業製作採用劇本

Photo Credit: 《逆旅：一個關於謝雪紅的單人旅行》／時報出版

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航