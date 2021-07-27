2021/07/27,
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拜登宣布美軍年底不再參與伊拉克戰鬥行動，伊國總理表示該國有能力執行任務

拜登宣布美軍年底不再參與伊拉克戰鬥行動，伊國總理表示該國有能力執行任務
Photo Credit：AP / TPG Images

我們想讓你知道的是

美國總統拜登與伊拉克總理哈德米26日在白宮的橢圓形辦公室展開會談，會議談及兩國之間的夥伴關係，包含醫療、氣候、能源以及反恐合作等問題，但最受矚目的一點就是，美軍在伊拉克的戰鬥行動將在年底終止。

美國總統拜登與伊拉克總理哈德米（Mustafa al－Kadhemi）26日在白宮的橢圓形辦公室展開會談。繼美軍日前宣布要自阿富汗撤軍以來，美方在這次會後又宣布，自年底開始不再參與伊拉克的戰鬥行動。

《CNN》指出，這個決定是由伊拉克方所促使，因為哈德米正面臨伊拉克國內反美派系的問題。目前尚有2500名美軍駐紮在伊拉克，但撤軍事實上不太會帶來重大影響，畢竟美國現今在伊拉克多半是提供諮詢的角色。

年底終止美軍戰鬥行動，哈德米：伊拉克有能力執行任務

兩國元首的會議談及兩國之間的夥伴關係，包含醫療、氣候、能源以及反恐合作等問題，但最受矚目的一點就是，美軍在伊拉克的戰鬥行動將在年底終止。

拜登與哈德米會後共同受訪聲明：「我們在伊拉克的角色會是繼續訓練、協助，並且對付崛起中的伊斯蘭國（ISIS）」拜登指出：「但到了今年底，我們不會再參與戰鬥任務」。據《CNN》報導，拜登是在伊拉克的促使下做出這次決定，伊拉克目前正在力求國內反美派系、伊朗支持的民兵組織和美軍之間的平衡。

哈德米在前往華盛頓前接受《美聯社》採訪時就已透露這點：「伊拉克領土上不需要任何國外的作戰部隊」，雖然當時並未訂下美軍撤離的期限，但哈德米認為，伊拉克的軍隊能夠在沒有美國聯軍領導的情況下，獨自保衛自己的國家，且伊拉克在去年就已經證明自己有能力執行反伊斯蘭國任務。

自從美國前總統川普（Donald Trump）在2020年底下令減少駐軍以來，目前尚有2500名美軍駐紮在伊拉克，雖然官員們拒絕透露這個數字將在年底產生怎樣的變化，但兩位領導人在年底前會討論出過渡期的時間表。

拜登副總統時期便參與伊拉克事務

美國軍隊和盟友於2003年首次入侵伊拉克，《CNN》指出，當時由薩達姆‧海珊（Saddam Hussein）所領導的政府開發出具有大規模殺傷力的武器，而時任參議員拜登也投票對出兵伊拉克表達贊同，但他後來又對前總統布希（George W. Bush）處理戰爭的方式提出批評。

美軍駐伊拉克一直持續到2011年，時任總統歐巴馬（Barack Obama）宣布美軍全面自伊拉克撤軍。但隨即又因伊斯蘭國接管伊拉克西部、北部地區，再度於2014年將軍隊派回伊拉克。當時，拜登作為副總統主要負責的就是伊拉克的工作，在這次會晤中更是向哈德米提到，自己的兒子波伊（Beau Biden）曾在伊拉克服役過一年。

伊拉克國內什葉派促撤軍

至於美軍退出戰鬥行動是否會為伊拉克帶來重大影響，《CNN》指出，美國現今其實多半是在向伊拉克軍隊提供諮詢的角色。雖然美軍撤軍對當地可能影響不大，但將有助於安撫伊拉克的什葉派政黨，這些政黨不斷敦促哈德米公布美國撤軍時間表。

《美聯社》指出，儘管伊拉克宣布戰勝伊斯蘭國已經長達4年，但伊斯蘭國仍不放過攻擊伊拉克首都、並持續在北部活動。上週，一名自殺炸彈客才在巴格達炸死30人。

而對美國而言，這個決定是美國外交政策轉向的最佳證據之一。《CNN》指出，拜登想專注於來自中國的威脅，對於伊拉克則將持續提供外交和人道支持，例如贈送他們50萬劑輝瑞疫苗，並確保10月的選舉能夠順利進行。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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