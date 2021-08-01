【專訪】中式奇幻漫畫家游素蘭：如果靈魂有轉世，我相信每一次輪迴都有自己的功課

文：任容（CCC編輯部）

天后誕生：少女漫畫話當年

80年代，台灣面臨嚴苛的漫畫審查制與大量日漫輸入，大然出版社舉辦「小咪漫畫新人獎」，「游素蘭」其名躍入讀者眼中——當時就讀國中的她，因爺爺一幅幅親手畫就的神明畫啟蒙。既喜歡畫畫，又愛說故事，下課時間身邊總是圍滿同學。

《傾國怨伶》發表於《周末漫畫》雜誌時，她才廿二歲，急速風靡讀者，在那個本土漫畫抬頭的時刻，成為最耀眼的少女漫畫家之一。

游素蘭初拾畫筆的70年代，正值日本「花之二十四年組」大放異彩[1]，作品內容範圍廣泛，有全新分鏡技法、大架構、少年愛與濃厚文學性。她當時也參考前輩們的畫風練習，經過長時間轉化，終於形成自己的風格，有著宏偉背景、繁複人物與情節、濃厚文化色彩，交織出磅礡的幻想世界。

Photo Credit: ©游素蘭／狂龍國際提供

廣闊背景：不想總在談情說愛

最廣為人知的「古鏡奇譚」系列《傾國怨伶》與《火王》，構思時間最早可追溯到國中，當時沒有網路，收集資料非常困難，只能慢慢找書或自己幻想。

畫《傾國怨伶》時，她參照法老王圖坦卡門陵墓，將唐朝公主墓畫得既深且大，還被編輯訓斥：「墳墓怎會大到能在裡面飛來飛去？」多年後看到中國公主墓出土報導，竟與她的設想不謀而合，「冤屈」才得平反。

該系列跨越三段時空，將奇想編織於史實的中式奇幻，及強大美形的遠古七神，最是吸引讀者。七神的設計源於八卦，由於神祇沒有實體，最初她也未考慮角色性別，只是怕中性角色不符讀者胃口，才照編輯建議修改。

又如《傾國怨伶》主角李盈的穿牆能力，便是考慮自轉世前司水之神「水」的特性。游素蘭笑稱，自己可算是「萬物皆可萌」的擬人化始祖。

一般印象中，少女漫畫故事主軸總是男女主角相遇、相戀、經過波折糾結後修成正果。然而當年見清水玲子、田村由美等名家作品，題材宏大，主線也不限於情愛，游素蘭也同樣有企圖心，嘗試把溫室效應、空氣汙染等議題加入創作，「單純描繪愛情的作品是很好的，但整個書架上不能只有同一個主題。」

Photo Credit: 狂龍國際提供 《火王》開拍電視劇，由陳柏霖與景甜擔綱演出，分別飾演仲天與奉劍。

Photo Credit: ©游素蘭／狂龍國際提供 游素蘭畫《傾國怨伶》時資料收集不易，公主墓的格局全憑想像，自有磅礡氣勢。

打破規範：每段愛情的功課都獨一無二

「古鏡奇譚」系列中，水神嫿琤心繫創世神尚軒，轉世為唐公主李盈時與雷神昊玥相戀，轉生到現代為詠倩，又先後愛上尚軒與火神仲天轉世成的特萊斯，女主角的「不從一而終」在當時造成衝擊。但她如此安排，也挑戰了少女漫畫既定規範與意識型態。

「大家有了對象，都還能偷瞄帥哥美女，為什麼尚軒走了以後，詠倩不能愛上別人？」游素蘭想告訴讀者，愛不必糾結於一人，人一生可能會喜歡上好幾個具有不同特質的人，即使分開、追尋下一段關係，也不代表過去所付出的愛是假的。

「如果靈魂有轉世，我相信每一次輪迴都有自己的功課。」喜歡玄學也愛幻想的她，對生命有超然的見解，無論是嫿琤三世愛上不同對象、《火王》中仲天與奉劍啟蒙無數讀者的耽美之戀，都傳達出她對愛情自由且平等的想法。

Photo Credit: ©游素蘭／狂龍國際提供 「古鏡」系列七神源於八卦，《傾國怨伶》中，李盈的穿牆能力來自前世嫿琤水神的特性。

圖文雙修：轉型與再挑戰

即使觀念領先，游素蘭起步之初甫經解嚴，曾因故事太過天馬行空，蒙受批評。當年漫畫雜誌經營不穩定，初版《傾國怨伶》也跨越數間出版社，一套書裡竟同時有左翻與右翻的集數，《天使迷夢》等更慘遭斷頭。

最慘時，稿費遲遲不發，弟妹又需要學費，她把所有存款交給家裡，自己把王子麵掰成四片，泡脹後分好幾餐充飢，還是靠當時的編輯自掏腰包，才勉強撐下來。

即使屢遭困難，也不曾澆熄游素蘭的創作熱情，她腦中有太多故事想講，追求畫面精細，又不雇用助手，她曾漸感創作速度跟不上靈感噴發，嘗試執筆小說；也曾接下插畫工作，咬牙挑戰寫實風，揣摩別人的故事角色；更因昔日同行多轉職插畫，甚至不再畫畫，感悟到漫畫家養成不易，產業先做大才能談競爭，因此投入漫畫教學，培育更多人才。

IP產業新思維

手機閱讀世代，讀者的點閱邏輯也重塑，2016年，游素蘭開始在中國網站連載全彩漫畫《穿梭時空追尋你》。網站編輯告訴她，許多讀者沒有電腦，閱讀上網都靠手機，先是黑白漫點閱率不如彩漫，傳統頁漫也必須放大拖曳來讀，容易失去耐心；加上頁漫若轉為條漫，點擊率相差可至四倍，不僅左右稿費，也影響投資商意願，兩難下她依然選擇鍾情的頁漫。有趣的是耽美當道，對岸法令卻緊縮，編輯也會根據「時勢」提醒她當回連載尺度該「收斂」一點。

隔年，《火王》真人電視劇正式開拍，她的小說《巡狩人》也售出全版權，正式迎來屬於游素蘭的IP時代。《巡狩人》影像化由她親自設定角色造型，採用3D建模繪製。網漫讀者如今習慣日更，等待更新的忍耐週期不斷變短，3D漫畫與動畫共用一套模組，只要後製、修飾就可快速產出，利於保持熱度、滿足讀者需求，也能養活更多從業人員。

猶記當年差點與東京電視台簽約拍攝《火王》動畫，卻無疾而終，如今引領中國第一波漫畫IP 熱潮，游素蘭認為，在最低潮時也創作不輟，才能等來更好的機會。中國大陸團隊敢投資、行動力強，被「古鏡」餵養的讀者基數龐大，但官方禁同性戀、轉世等使題材受限，這塊市場對創作者有如雙面刃。

在她心中，為求開拓市場、實現創作與產業的更多可能，尋求合作時，端看對作品的用心程度，期望的是集合各方長處，沒有地域之限。她也等待有一天，作品能交由台灣團隊製作，為本土再掀一波少女迷夢。

Photo Credit: ©春天出版，狂龍國際提供 游素蘭小說作品中，《巡狩人》首開全版權授權合作，以游素蘭親自設計的角色造型，推出3D動畫、3D漫畫與3D遊戲。

少女心快問快答

Q：創作生涯中，受到哪些作品或作家的影響呢？

A：國高中時特別喜歡萩尾望都的《波族傳奇》、少年漫畫《超人洛克》、作品帶點恐怖色彩、畫風美形的宮脇明子，學畫時也模仿過《白木蓮抄》作者花郁悠紀子的畫風。

游素蘭漫畫代表作品

作品名 冊數 出版年代 跨界轉製 傾國怨伶 全5冊* 1990-1991（初版） 電視劇 火王 全14冊 1992-1998（初版） 電視劇、手機遊戲 幻象之女 全1冊 1991 天蠍魔法 全1冊 1995 指令TRUM之七色光 全1冊 1997 小說（1998） 鋼鐵天使 全2冊 1999 網劇、網路大電影 天使迷夢 全6冊 1999-2004 小說（2002-2005） 翔龍記 全4冊 2001-2003 夏茵王外傳 全1冊 2003 小說（1998） 巡狩人（小說） 全5冊 2006-2014 3D漫畫、3D動畫 穿梭時空追尋你 每週連載 2016-連載中

Photo Credit: ©游素蘭／狂龍國際提供

Photo Credit: ©游素蘭／狂龍國際提供

Photo Credit: ©游素蘭／狂龍國際提供

受訪者介紹

游素蘭，1967年出生於南投，國中時以《夜》和《和平》兩部作品，獲第四、第五屆小咪漫畫新人獎，1989年開始在《周末漫畫》雜誌連載作品《傾國怨伶》，1991年推出系列作《火王》，奠定台灣新世代少女漫畫天后地位。從此持續創作三十年，同時也活躍於小說、插畫、漫畫教學等領域。

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備註

[1] 花之二十四年組：指昭和廿四（1949）年前後出生，改革當年少女漫畫敘事手法的女性漫畫家們，如：荻野望都、竹宮惠子、大鳥弓子等。

原文標題為〈傾國佳人飛天而來！中式奇幻．游素蘭〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航