新課綱：素養導向，國語文教什麼？

文：歪文系why_literature／陳姿含

說到新課綱上路後最夯的教育詞彙「素養」，你的第一反應是什麼呢？

現在古文都不學、國學常識也不教，教素養，不教能力！

數不清聽過多少人這麼說。坊間廣告傳單上幾乎都印著「素養」兩個字，口號滿天飛，但素養到底是什麼呢？為什麼在大家心裡，素養跟能力會是相對的？繼上次閱讀《思辨是我們的義務：那些瑞典老師教我的事》對教育目標和方法的思考，這次要更深入討論國語文教學「素養」到底是什麼。

素養是以學習者為主體

關於「素養」一詞，參見教育部定義：

「核心素養」是指一個人為了適應現在生活及面對未來挑戰，所應具備的知識、能力與態度。核心素養強調學習不局限於學科知識及技能，而應關注學習與生活的結合。

素養更強調教學如何應用於生活，也就是所謂「帶著走的能力」。目標在培養學生自發、互動、共好的能力，又提出這三面向：

自主行動：個人是學習的主體，學習者應選擇適當的學習方式，進行系統思考以解決問題，並具備創造力與行動力。

溝通互動：學習者能廣泛且妥善運用各種工具，包括物質工具（如人造物、科技及資訊等）和社會文化工具（如語言、文字及符號等），與他人及環境能有良好且有效的互動，並具備藝術涵養與生活美感。

社會參與：學習者處在彼此緊密連結的地球村，需要學習處理社會的多元性，以參與行動與他人或群體建立適切的合作模式與人際關係。

如果從以上歸納共通的精神就是：以「學習者」為主體，多方地探索與學習，重點不在灌輸內容本身，而是引導學習者建立自己系統性的思維能力，可以自己找到工具與方法去解決知識與生活面的各種問題。

以國文教學而言，把課文中所有字句、國學常識與補充資料鉅細靡遺講解一次，還不算是已達到素養教學。但如果教會了學生解讀文本的方法，讓他學習到的知識可以遷移到往後的閱讀上，不只是學了這一課而已，就是素養。

這裡就有個悖論，前者的作法由於老師要講解的資訊非常大量，會感覺好像聽到很多內容、老師也很認真，怎麼就不符合素養呢？素養強調的，是以學習者為主體，避免學習者被動地陷入單向收聽，而無法學習遷移。

既然最終目的是與未來社會接軌，生活化和新創思維都是所需的，更關鍵的是如何培養「系統性思維」的能力。過去教學時老師就已經會為學生搭建鷹架（指學生在學習一項新的概念或技能時，透過提供足夠的支援來提升學生學習能力的教學準備），而素養導向要搭建的教學鷹架，是更進一步為學生「搭建學習的方法」。

國語文教育，怎麼教素養？

要特別澄清，回到一開始的話題，很多人對現今素養的印象是「不教能力」，那是因為過去對能力的定義偏重記憶型內容，覺得這些如果都不學，這學科不就沒內容了？

事實上，剛才提到印象中國文課的注釋、國學常識、時代背景以及讀懂所有字句等，並沒有不教，只是不再視為教學中「最重要的一環」。新課綱趨勢下，素養教學依然會需要這些背景知識，只是退到輔助的位置——學生了解這些資訊是為了更進一步組織思考，看見更深的東西。

因此需不需要全背誦下來、哪些資訊應該在什麼時候出現，最有助於學生理解知識，就需要進一步規劃，不是為記憶而記憶，像大考中心多年前就已表示過度強調課文默寫背離大考趨勢囉。這是時代趨勢，目前教學對「能力」的定義轉變了，而素養也絕對沒有比較「簡單」，要建立更深層的思維運作習慣，談何容易？

即便教學時補充的資訊量看起來降低，教的東西卻沒有變少，只是轉移了。但如果能因此引導往更深層的能力邁進，學科地位反而能被突顯（已經數不清聽過多少學生說「國文就是靠翻譯跟背多分」，國文老師眼神死），教師在學習過程中扮演的位置也更重要──教師是搭建學習鷹架的人，好的鷹架可以帶出重要的能力。

回到「能力」這個討論，素養導向定義的國語文能力究竟是什麼？大考中心曾給出這樣的回應：

就國語文教學而言，教材只是學習的媒介之一，而能從教材習得運用國語文知識的能力以及涵育文學、文化的素養，才是國語文教育的核心。

以新課綱看中的國文寫作測驗來說，有「知性的統整判斷」和「情意的感受抒發」，明確提出目標：

語文運用能力：注重人文與自然、理性與感性、傳統與現代的結合 情境化命題：貼近生活經驗，切合社會脈動 系統理解與創造抒發：強調分析推論、感知發想與多元思考

細看這些內容其實都沒有違背國文科過去的教學範疇，只是這裡把最終要通向的目標說得更清楚了，文本分析／解讀是訓練思維，感性寫作偏重同理而非審美，知性則強調邏輯思辨、說出觀點，都是希望在這個資訊量爆炸的時代擁有清醒的判斷，驅動系統化思考的能力。

國語文教學，應該面向世界。放眼望去各國趨勢皆已不再強調記誦很多，而是擁有活用知識的能力，我們的人才培育方向自然也需要與時代接軌。世界的邏輯由語言組成，清楚語言的規則，便能掌握世界的規則。

素養的教學現場觀察

雖然趨勢明確，在學校推行時仍然有許多限制。比如素養強調情境，但特色課程並不只是開出有趣的課，而要系統性規劃，但師培系統過去並沒有關於特色課程的整合訓練，加之長期填鴨之下許多學生的學習胃口已被養壞，平時又課業繁重，難以再分出心力去應對特色課程或彈性學習。

舉例來說，大學端教授相當重視的小論文寫作，我過去在高中處理選課業務時，就觀察到這類「看起來很硬」的課程很少人想點選，輕鬆的課則大爆滿，這樣的回饋自然會反向影響教師開課品質。

平時教寫作或思考的引導時，也依然會遇到求速成的學生家長，之前就被問過可不可以多補充背了就能拿A的名言佳句，或是教可以套用所有題型的萬用結構（如果有的話我也很想知道），這樣的觀念已不合時宜。

「更新」這件事之於學校其實需要很長的歷程。新課綱推行時亂成一團，但為了達到漸進式的改變，其實已延緩兩年才上路，即便如此仍有朋友抱怨他的學校拖到最後一刻才開始動作。另外，諸如校訂必修等都需要再三討論，又或強調合作協同，甚至跨科的設計，但每位老師對「目標」的想法都不一致，不容易凝聚共識。

這些都是現場實際存在的限制，而這些年也看到有創新思維的老師一直都在這條路上努力著，比如科內教師自動組織、動員一起設計課程，主動參加跨校的共備等，改變一直都在發生，但師生、家長甚至社會共識的凝聚確實還有一段路要走。以學習者為主體的教學需要很多心力投入，以及釋放更多空間讓學生「長出自己的模樣」，或許最需要的是，我們對教與學的想像能夠更開放。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航