【串流哈燒片】《屍戰朝鮮：雅信傳》：前兩季的未解之謎，在雅信的復仇之箭下逐漸明朗

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2019年Netflix推出首部韓國自製劇集《屍戰朝鮮》（Kingdom，原譯名《李屍朝鮮》）第一季，這部喪屍／活屍題材的架空古裝劇口碑大獲好評，2020年播出第二季造成更大轟動，Netflix再製作第三季，並推出衍生劇外傳《屍戰朝鮮：雅信篇》於2021年7月23日全球上線，在第二季結尾首次亮相，回眸一笑的雅信成為前傳主角。

《屍戰朝鮮》由電影《失控隧道》導演金成勳及《Signal信號》作家（編劇）金銀姬聯手製作，改編自金銀姬與梁慶一的網路漫畫《神的國度》，整體世界觀以真實歷史朝鮮世宗時期為架空故事的基礎，附加神秘的活屍元素，讓整部劇集增加不少深度。

本劇每集花費超過20億韓元，也是韓國製作成本第三高的戲劇，改劇名是因爲「李氏朝鮮」原為1910年日本併吞朝鮮半島時期，朝鮮總督府任命當時統治朝鮮的李氏家族名稱，後來韓國獨立後遂將殖民時期的稱呼改回「朝鮮王朝」。

當初，金銀姬寫下《雅信傳》四頁的劇情概要，導演金成勳就表示這是金編最厲害的作品。由於大多數人對朝鮮歷史不甚了解，加上金銀姬作家的編寫方式也比較隱晦，金成勳導演又大都採用自然光拍攝，畫面較為陰沈黑暗，感受深刻的配樂有幾幕勝過鏡頭，讓整齣戲籠罩著強大壓迫感，為了讓讀者進入故事，因此還是先介紹一下內容大綱。

《屍戰朝鮮》劇情敘述16世紀末，萬曆朝鮮之役（朝鮮史稱「壬辰倭亂」）數年後朝鮮王朝發生的故事。「壬辰倭亂」是當時日本太閤下豐臣秀吉以假道入唐為名義，要求朝鮮國王宣祖李昖給予協助，因沒有收到回覆，豐臣秀吉便於1592年派兵攻打朝鮮。

節節敗退的朝鮮向明朝請求支援，經歷兩次衝突戰役，直到1598年豐臣秀吉病逝，日軍才從朝鮮撤退。這成為朝鮮難以抹滅的歷史傷痛，也讓日韓間的仇恨難以化解，韓文的「韓」與漢字的「恨」都寫作「한」，也是個巧妙的連結。

《屍戰朝鮮》第一、二季的回憶支線中，倭寇大量入侵朝鮮，議政府宰相趙學柱為了對抗倭寇，在壽望村的士兵身上使用生死草成立喪屍軍隊，數百位喪屍以寡敵眾打敗了日本倭寇的三萬人大軍，但也造成朝鮮軍人與許多人民的喪命。

主線回到數年後，朝鮮王世子李蒼察覺到王宮有不可告人的秘密，政權被中殿娘娘的海源趙氏家族把持。為追尋真相，李蒼私下微服暗訪醫治父王的醫員，卻發現整個朝鮮正在擴散一場恐怖瘟疫，染疫之人會死而復活，變得嗜血及啃食人肉，李蒼與醫女徐菲決定一起探尋解決之道。

Photo Credit: Netflix

《屍戰朝鮮》第一、二季還有許多未解之謎，很多細節與問題都可以在《屍戰朝鮮：雅信傳》中獲得解答。特別篇《雅信傳》為《屍戰朝鮮》系列故事的起源，由全智賢、朴秉恩、金是兒、具敎煥主演，時間設定在《屍戰朝鮮》第一季主線之前數年，可以當成是「屍戰朝鮮宇宙」的前傳，除了驚心動魄的劇情畫面、娛樂的感官享受，背後也隱含著深厚的歷史省思與寓意，尾韻無窮。

《屍戰朝鮮：雅信傳》主要描述生死草的起源及雅信的悲慘經歷，強調雅信的成長歷程及心理轉折，歷史與政治的劇情重於動作場面，完整細膩的呈現人物、角色、故事，大篇幅敘述朝鮮與女真族的政治角力，詳細交代《屍戰朝鮮》故事的來龍去脈，大、小雅信分別由全智賢與金是兒演出，全長93分鐘小雅信演出大約佔了三分之二，全智賢直到全劇播出50分鐘才出現。

劇中的全智賢大都面癱毫無表情，幾乎沒什麼台詞，全靠動作、眼神與情緒塑造雅信這個血淚交織、哀恨怨愁的角色，萬馬奔騰的活屍畫面與戲份也比較少，或許比較無法滿足喜愛重口味的觀眾。

《雅信傳》開頭的 「女直兵若滿萬，則不可敵」出自《金史．卷二．本紀第二》，女直即女真，又作女貞，南北朝時期稱勿吉（讀音：莫吉），顯示女真族的強悍能幹。

「歷經重大倭亂後，朝鮮南方土地慘遭蹂躪， 朝鮮北方亦有另一場不安的風暴正在醞釀，原先在鴨綠江彼岸，寬廣的滿洲平原上四散而居的女真族，紛紛聚在占領婆豬江流域，好戰又強悍的豬婆衛麾下。」

開場字幕就敘述說明背景：「因婆豬衛不尋常舉動，而感到芒刺在背的朝鮮將帥們，為了進行打探與牽制，利用了另一批女真族，他們是歸順朝鮮而居，被稱為『城底野人』的女真族，因百餘年來久居在朝鮮土地上，他們既不是女真族，也非朝鮮人，而是慘遭鄙視的卑賤之人。」

Photo Credit: Netflix提供

劇情敘述女主角雅信生長在卑賤的「藩胡部族」，百年來依附在朝鮮底下生活，儘管血脈是女真族，卻備受朝鮮人與女真族的鄙視，而被稱作「城底野人」。雅信的族長爸爸效忠朝鮮卑躬屈膝想當官，成為朝鮮對付北女真婆豬衛的密探，負責刺探敵情與造謠。

史實的「廢四郡」是以軍事目的設立在鴨綠江及圖們江地區行政區域四郡六鎮，劇情裡廢四郡的叢林中有珍貴的山蔘，也是生死草的原產地。從小雅信為了生病的母親，就常跑到廢四郡採山蔘，卻意外在廢棄的國師堂裡看見壁畫上，雕刻記載著生死草的祕密，並且明示著：「警告！讓亡者死而復生的草，但必須付出對應的代價」。虛構設定的廢四郡可能在百年前曾發生過「屍災」才被封廢。

某天藩胡部族全村被「婆豬衛女真族」屠殺殆盡整個滅亡，雅信的媽媽與弟弟都命喪火中。小雅信因為在廢四郡逃過一劫，不知情的她以為仇人是婆豬衛女真族，而去投靠朝鮮楸坡鎮僉度使大人閔致祿（主線故事的御營廳大將），並忍辱偷生準備復仇。為了復仇雅信住在豬圈過著多年的非人生活，做最低賤的工作，還成為士兵的洩慾工具，更冒險深入敵營婆豬衛女真族替僉使當密探。

長大後雅信才發現了整個真相。僉使前往南方平倭前派雅信再度潛入婆豬衛，當時婆豬衛營帳大批兵力外出，而雅信發現當年被派遣去婆豬衛女真族造謠「虎患」的爸爸，被婆豬衛定罪「背叛族人的密探」而砍去手腳變成人彘，虐待到不成人形，因此雅信悲痛地為爸爸「解脫」，並放火燒掉營區再返回南邊。

雅信回到營地路上遇見僉度使、節度使領軍前往支援倭亂，注意到當初在四廢郡婆豬衛屍體旁，曾經看過的箭羽與節度使相同，內心產生疑問的她潛入僉度使房中翻查，當她看見卷宗才明白原來父親是被僉度使出賣，一切始作俑者是海源趙氏節度使，與親衛隊殺害偷採山蔘的婆豬衛，閔致祿為了避免朝鮮與婆豬衛引發戰爭，決定犧牲弱小無辜的藩胡部族。於是遭到「恩人靠山」背叛的雅信開始進行復仇計畫，決定利用生死草將人變成喪屍的能力，來報深仇大恨，殺光朝鮮與女真人。

原來雅信早就利用在廢四郡找到的「生死草」讓全部落的親友「復活」變成活屍，多年來不停在山林狩獵培養出超強箭術，勤練射箭是鍛練身手，也是獵食各種動物生肉餵養族人。於是雅信正式展開復仇大業，決定將所有朝鮮人趕盡殺絕，並散播人畜無一倖免的活屍瘟疫讓朝鮮王國大亂，並串連起《屍戰朝鮮》第一、二季活屍出現的源由。

最後精彩的20分鐘復仇戲，雅信回到軍營將生死草用在士兵身上，將士兵全部變成喪屍，彼此在封閉的營區如瘟疫般自相殘殺，想逃走或躲避的士兵都會死在她的弓箭下。末段可以看到雅信帶著生死草前往使臣團，將生死草交到醫員李承熙手上，並詳細告知生死草可以讓死人復活的用法，也成為海源趙氏權謀、操控的工具。

Photo Credit: Netflix提供

《屍戰朝鮮》第一季中殿娘娘父親趙學柱，為了不讓李蒼得到王位，不惜讓成為已御醫的李承熙將生死草用在朝鮮國王身上，讓國王延續生命變成活屍，只為了讓中殿娘娘的兒子能夠順利登基，也解開第一、二季李承熙獲得生死草的疑惑。

只是最後的復仇並沒有想像中痛快人心的暢爽感。當忍辱含恨、在夾縫中求生存的雅信，面無表情、充滿怨念的殺光軍營所有人時，顯露出的自信與痛恨、冷漠與不屑：「我並不孤單，等我殺光朝鮮與女真土地上的一切生物，我會回到你們身邊。」

這時大家才知道，原來最懂喪屍、了解如何操控喪屍、能用搖鈴喚醒喪屍、如何用生死草讓死人復活、如何消滅喪屍化的活屍，並將生死草的秘密傳出來的關鍵人物就是雅信，也是整個故事紛爭的開端，更將成為《屍戰朝鮮》第三季的重要角色。

然而特別的地方是，雅信為了策劃毀滅掉朝鮮王朝，故意將錯誤訊息透露給醫員李承熙，因此她告訴李承熙的使用方法，與自己真正在用的方法不同，也與《屍戰朝鮮》第一、二季中的屍變方法不相同。

《雅信傳》裡生死草葉背上的蟲卵是導致屍變的主因，根據國師堂的壁畫記載，如果使用在人體上，「在亡者的天谷尚未受損前，將此草搗碎後沾於針上，在印堂穴處插入一分深，一時辰後，死亡的屍體便會復活。」

因此一開始因爲生死草而染疫的鹿，被老虎吃了之後變成「屍虎」，應該就是蟲卵直接進入老虎的身體，人則是死後再以生死草復生，因此雅信在族人的印堂處割一道開口再塞入生死草，一個女子就能讓全族人與士兵屍變，這是生死草最初的使用方法。

但雅信告訴李承熙的版本是：「將生死草搗碎沾於針上，並在印堂穴處插入一分深，一個時辰之後，死亡的屍體便會復活。」因此李承熙便是遵循此種方法，讓第一季中的朝鮮國王死而復生成為喪屍，顯示這個方式也能讓死人復活，但不知是否因此會產生變種。

Photo Credit: Netflix提供

只是若依照《屍戰朝鮮》醫女徐菲的研究，喪屍是在煮食屍體後才有被咬而傳染的變異，因此《屍戰朝鮮》的屍變是依照傳統使用方式、或是加熱食用被咬的屍體、或是被活屍咬到三種方式才會變成活屍，因此被老虎咬到並不會變成活屍。但屍變也跟所有病毒一樣，都會產生新的變種。因此究竟是劇情Bug還是需到第三季再做分曉，可能要再耐心等待了。

《屍戰朝鮮：雅信傳》前面劇情稍嫌沈悶，故事只點到為止，鏡頭畫面又陰暗，人物長相有些難以辨認，如果沒有基本的朝鮮歷史常識，剛開始看會覺得有些困惑，之後就漸入佳境，也能夠體會雅信的悲愴與傷痛，更感謝編劇、導演的仁慈隱晦，不會太強調雅信的哀痛過往。因此無論有沒有先看過《屍戰朝鮮》第一、二季，都不至於會影響到觀影體驗。

而本片雖然完整交待了雅信悲慘的成長史，但直到最後節度使、僉度使、婆豬衛都還好好地活在世界上，雅信仍未完成真正全部的復仇。因此當第三季的雅信遇到朱智勛飾演的李蒼、裴斗娜飾演的徐菲時，一方拼命決意用活屍向朝鮮報仇，另一方誓死強力阻止瘟疫擴散，雙方對立抗爭，勢必成為全劇復仇對決的最高潮，也讓「屍戰朝鮮宇宙」畫下完美句點。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航