英特爾宣布為高通、亞馬遜代工高階晶片，為何敢發下豪語「4年內追上台積電」？

7月26日英特爾（Intel）對外表示，自家晶圓工廠將開始生產高階晶片，而高通（Qualcomm）、亞馬遜（Amazon）將成為未來客戶，並發下豪語將在2025年之前趕上台積電（TSMC）、三星（Samsung）等競爭同業領導廠商；在英特爾受到美府大力支持後，持續擴大新晶圓代工事業的藍圖，專家示警台積電不能輕敵，英特爾放棄過去在節點名稱（命名規則）的堅持，現在該集團與外界則專心盯著資本開支、量產時點、良率、產能利用率以及成本等，這是正名及縮短差距的彎道加速超車新策略。

英特爾：4年內要追上台積電，高通、亞馬遜將成為大客戶

過去數十年英特爾一直是半導體業的領航者，製造微小、最具效能電腦運算晶片方面的技術一直處於領先地位，不過近年英特爾已將這種領先優勢給丟失，輸給台積電、三星，差距也正在不斷擴大。

英特爾為了挽回劣勢，大動作向外宣示，未來四年將推出的五套晶片製造技術，也代表最快從2025年起，英特爾將採用來自荷蘭艾司摩爾（ASML）的新一代機器，利用極紫外光微影製程（EUVL），將晶片設計製程在矽晶片上。

英特爾進一步指出，極紫外光微影先進製程能夠降低晶片功耗，屆時將會出貨給高通及亞馬遜，並且公布將改變晶片技術的命名方法，以便與台積電和三星在市場上競爭的技術符合一致。

根據英特爾說法，改變製程節點命名結構，不同於過去以奈米進展的節點命名模，將原本7奈米製程改名「Intel 4」、新增「Intel 3」製程節點、及推出「Intel 20A」、「Intel 18A」等。這也表示未來英特爾將完全走自己的路，不再拘泥於節點名稱（命名規則）的堅持。

針對英特爾策略改變，Real World Technologies分析師坎特（David Kanter）表示贊同：「英特爾在未來幾年絕對將趕上台積電，在某些方面還會領先台積電，因為它確實將心力花費在研究部署新材料和提升技術上。」

不過，日前《關鍵評論網》採訪台經院研究員劉佩真卻有不同看法，她強調實質上台積電仍具有優勢，尚能夠以雙主軸面對對手挑戰：分別以先進製程跟成熟製程製造，持續奪得全球晶圓代工龍頭地位，英特爾並非如此容易撼動台積電。

她解釋，台積電在先進製程部分，明（2022）年下半年就可望進入3奈米製程的量產，反觀英特爾，需要到2023年才可望量產7奈米部分。

但為什麼英特爾有底氣，喊四年劍指晶圓龍頭台積電、三星？

根據日前台經院景氣預測中心主任孫明德表示，拜登（Joe Biden）就任美國總統後，美國商會曾出具一份報告，內容稱當前的半導體產業分工，是美國設計、台灣製造、中國銷售。

隨著去（2020）年疫情爆發後，全球海運因封城受阻，導致各國面臨斷鏈的窘境，這種模式受到挑戰，才迫使各國開始打造本土的晶圓工廠：一方面確保國內產業免於受到「晶片荒」的困擾；二來能夠逐漸將半導體的主導權，拿回到自己手上，不再受到於亞洲的控制。。

尤其又在美國SIA（半導體工業協會）致信美國總統拜登，希望提供稅務優惠及數以百億美元計補助，全力發展3奈米以下節點先進製程製造能力，擺脫現有先進製程只能靠台積電、三星等亞洲廠商的困境。

於是2021年2月，美國總統拜登手上，當著各大媒體的面，拿出一顆小小的晶片，揭示他要「讓半導體製造重返美國」的決心。這個宣示也關乎，未來數十年從5G、電動車、低軌衛星乃至於捍衛國家安全的F-35戰機，各種產業裡頭這顆晶片無所不在。

隨著白宮針對半導體產業補助措施成為定局，拜登政府未來已經將「本土半導體產業」建構，優先納入基礎建設法案之中。摩根大通晶片分析師蘇爾（Harlan Sur）預估「重建美好未來」Build Back Better的基建案，總規模上看370億美元，下半年就可撥款實施。

當美國政府誓言打造本土半導體產業時，焦點自然就落到了美國半導體大廠英特爾身上。

英特爾受到白宮大力支持之下，協助美國政府打造本土晶圓工廠，為了能在未來世界的半導體產業中佔有一席之地，自去（2021）年起亦利用各種策略試圖，擴大自家工廠生產晶圓的能力；日前更傳出將併購世界第四大專業晶圓代工廠格羅方德（Globalfoundries Inc），儘管交易未受到證實，但已讓市場風雨滿天。

面對英特爾動作頻頻，如今發下豪語將於4年內要追上台積電。知名半導體產業分析師陸行之示警，台積電不能輕敵，雖然英特爾只是某種宣示，但也算是正名策略及縮短差距的彎道加速超車新策略，仍有必要謹惕。

他強調，現在英特爾終於放棄過去在命名的堅持，回歸產業正軌，這樣的做法使半導體分析師也比較輕鬆，以後就專心盯著每家資本開支、量產時點、良率、產能利用率、成本等。

面對英特爾宣布搶下高通、亞馬遜訂單，陸行之認為英特爾首次宣布2024年搶下高通20埃米晶圓代工產品、亞馬遜的AWS將成為第一個代工客戶，使用英特爾先進封裝方案。他強調，這些沒有英特爾產品直接競爭的客戶，使用英特爾的代工服務，現在就要看英特爾是否能夠確實掌握這些客戶了。

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核稿編輯：翁世航