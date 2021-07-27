郭婞淳東奧奪金：同量級找不到對手、舉重總和遠超銀牌19公斤

（中央社）「舉重女神」郭婞淳今天在東京奧林匹克運動會舉重女子59公斤量級，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤奪冠，3項都是奧運紀錄，為台灣奪下東奧首面金牌。

由於郭婞淳實力太強，中國、北韓等強敵都避開這量級，讓郭婞淳幾乎找不到對手，挺舉開舉重量擺在100公斤，等其他選手都舉完了才出賽。

郭婞淳抓舉第一次試舉100公斤就輕鬆舉起，第2舉挑戰創奧運紀錄的103公斤，雖順利舉起，意外因第一時間手肘沒伸直而被判失敗，第3舉繼續挑戰103公斤，這次郭婞淳完美伸直手肘，順利過關，創奧運紀錄。

上屆里約奧運，郭婞淳就拿下銅牌，不過自2017年台北世界大學運動會起，她依序拿過2018雅加達－巨港亞運、亞洲舉重錦標賽、世界舉重錦標賽金牌，距舉重生涯「金滿貫」，只差最後一面奧運金牌。

Photo Credit: 中央社

自2018年亞運結束後，郭婞淳征戰所有國際賽壟斷總和金牌，也是今年東京奧運中華代表團陣中，呼聲最高的一面金牌。

除了郭婞淳以外，中華隊這次也有不少舉重選手出戰奧運。中華民國舉重協會指出，首次參與奧運的方菀靈在女子49公斤量級拿下第4名佳績，江念欣在女子55公斤量級B組也獲得第4名。再加上今晚出戰的女子64公斤A組陳玟卉，以及31日比賽的96公斤A組陳柏任、109+公斤B組謝昀庭，這次奧運舉重項目中，能夠一直看到中華隊的身影。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範