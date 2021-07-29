強森被「ping」卻不隔離引眾怒，因為踩到「公平」這條英國人最在乎的紅線

英國政府為了防疫，從去年以來就用英國健保NHS的APP，通知曾和確診者有近距離接觸者在家進行自我隔離，而隨著英國逐漸解封，收到「隔離通知」的人數也暴增。根據統計，在7月的第一週，全英國有超過50萬人被「ping」到，必須在家待好待滿，包括英國首相強森（Boris Johnson）都被匡列，但他在第一時間卻表示自己「不需要被隔離」，造成民意大反彈。

這篇文章引用這個例子，從文化觀察的角度，談談「公平正義」這條英國人最在乎的「紅線」，是如何影響他們日常生活的行為準則。

上週六（7月16日）英國剛上任的衞生部長賈維德（Sajid Javid）傳出確診新冠肺炎的消息，雖然已經打過兩劑疫苗的他並無大礙，只是在家隔開和辦公，但這件事還是沸沸揚揚鬧上了新聞頭條，原因出在上週五賈維德確診前，和他會面或的英國首相強森和財政部長蘇納克（Rishi Sunak）明明也該被隔離，卻在第一時間表示他們正在參與一項就在針對被匡列者所設計的「先鋒計劃（pilot scheme）」，所以不需要被隔離。

首相被「ping」卻不隔離，連英國老公都大呼「不公平」

消息一出舉國嘩然，尤其是剛被NHS匡列爲接觸者，被限制不能出門三天的讀者先生，一直碎念說「It’s not fair」，讀者先生的弟弟也因為自己的兒子確診，被匡列導致必須在家隔離10天，而不能在家工作的他，因此被迫「放假」10天，所以他們兩人談起這則新聞時都義憤填膺，覺得政府官員根本是利用特權規避隔離。

事實上，他們的心情正代表著大部分英國人對於此事的態度：「只準州官放火，不準百姓點燈」的防疫制度太不可取，因為不管是誰，只要被NHS的APP「ping」到，也就是以APP通知被匡列，就必須乖乖待在家裡待好待滿APP告訴你的隔離天數，就算你是英國首相也不例外。

因為輿論反彈實在太大，強森和蘇納克在隔天馬上宣布自己也會在家隔離、辦公，沒人敢再提之前説的「先鋒計劃（pilot scheme）」，而強森在7月19日宣布英國完全解封的記者會中，也再次強調自己目前正在居家隔離，是透過遠距視訊的方式召開這場記者會，我想即使他的反應慢了半拍，但還是深深知道這件事的嚴重性，因為如果連他身為首相都不遵守NHS APP的匡列指示，那要如何期待全民乖乖聽話呢？

從強森到漢考克，都犯了英國人最重視的「公平」大忌

我看到這則新聞時，馬上聯想到上個月已婚的英國前衛生部長漢考克（Matt Hancock），因為一段他在辦公室裡親吻幕僚的監視錄影畫面曝光，除了震驚全英國，也成為他在事件爆發後48小時後主動辭職。

許多台灣人以為漢考克下臺的原因是因為婚外情打擊形象，但其實這場不倫的辦公室戀情真正的殺傷力，在於漢考克身為衞生部長，在疫情期間制定了所有的防疫政策，包括保持單一性伴侶、避免隨意性關係（casual sex），與維持社交距離等，而他卻違反了自己制定的這些規定，因此造成輿論撻伐、朝野間一致攻擊，檢討的重點不外乎「防疫政策適用於全民，無人可以豁免」、「政治人物不該有説一套、做一套」。

這兩起事件的共通之處，是這些政客們的行為撼動了英國人最堅持的基本價值——公平。

我在英國住了十年，深深覺得「公平」是英國人最大的美德，基於對這個價值的守護，英國人發明了在Pub裡輪流買酒的文化，也就是一群人一起上Pub，每人會輪流負責買一個「round」——也就是輪流幫大家買酒——這樣不但省去每個人分開去點酒的麻煩，更可避開英國人最忌諱的「算帳談錢」一事，因為每個人都會被別人請到客，也會在輪到自己買單時「回禮」，所以喝了一個晚上下來，誰也不欠誰。

此外，有和英國人交往過的人一定都知道，英國是追求男女平等的國家，不像亞洲一些國家還保持由男方付錢的習慣，所以AA制在英國非常普遍，在沒有事先説好誰請客的情況下，一般約會都是各付各的，或是這次男方出、下次女方出；而如果到了論及婚嫁的階段，通常也都是男女雙方一起出錢買房或租房，不像台灣傳統一輩的觀念，要求男方房子、車子都準備好，才有資格求婚。

這種「AA制」也適用在經營家庭上，也就是男女各有各的家務和育兒責任，而不是全部落在女人身上，所以和英國人組成家庭，無論是在經濟上或家務上分工，「一人一半」都是最高指導原則。

從辦公務到酒吧買酒，英國人都能自動形成一條隊伍

既然提到公平，就不能不提讓英國人引以為傲的「排隊文化」。

許多英國人覺得自己和許多歐洲國家最大的不同點，就是他們會自動自發地排隊。綜合英國朋友說法，大部分的歐洲人（尤其地中海那區的歐洲國家）只有在上銀行、郵局、政府部門等機構辦事，或是去商店、百貨或餐廳消費等不得不排隊的情況下才會排隊，但如果是搭乘大眾交通運輸工具時，在等待時歐洲人就不一定會排隊了，反而很有可能會一窩蜂地一擁而上。

反觀英國，無論是等任何交通工具，在沒有人強制要求乘客一定要排隊上車的情況下，英國人還是會很有默契地自己排出一列井然有序的隊伍，因為盎格魯薩克遜這個民族的中心德目，就是「公平」這兩個字，而為了達到公平的目的，排隊當然就成了英國人默認的基本禮儀，不用提醒、無需規定，陌生人間都知道誰在誰的前面。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

基於對公平正義的追求，英國人將排隊內化到日常生活的各個面向，甚至連在Pub買酒時，英國人都發展出一套只有酒客和酒保才看得懂的「隱形的隊伍（invisible queue）」。

因為有些Pub內部空間太小，大家無法像正常情況下那樣排一條長長的隊伍，但即使沒有這條看得見的隊伍，看似忙碌的酒保仍然知道所有酒客先來後到的順序，能很精確地掌握應該先服務哪位酒客，而酒客之間也知道誰在誰的前面，自己又是被排在誰的後面，所以不會任意插隊，這種驚人的默契一般外國人很難理解，如果有外國酒客因為不懂這個Pub裡的「潛規則」，而不小心插了隊，酒保則會當面指正，告訴犯規的人要再等等，輪到他時，酒保自然會讓他知道。

從「每個人都可以用的」健保，看英國「平等」的精隨

不過英國人追求的公平並不是「齊頭式的平等」，而是建立在維持正義的使命——最好的例子，就是他們對全民健保的態度。

記得我2008年第一次來到英國時，曾有過幾次看病不需要付錢的經驗，當時真的覺得好驚訝，所以詢問那時還是男友的讀者先生：「英國人自己在英國看病不用錢就算了，為什麼連像我這樣的外國人看病都不用錢？」我永遠都記得讀者先生回答我時，臉上那爲國家感到驕傲的神情，他説：「英國是世界上第一個發明公共健康保險製度的國家，我們的NHS（National Health Service）存在的目的是救人，所以任何來到我們國家的人都可以使用。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

英國之所以成為世界上最早實行「公醫制」的國家，是因為英國政府相信，醫療服務是國家最重要的基礎建設之一，而不只是富人的特權，所以在1945工黨執政時，受到在歷史上被視為 NHS 最大推手的衛生部長（Minister of Health）貝文（Aneurin Bevan）的影響下，NHS 正式成立。

從1948年起至今，NHS始終是英國社會福利體系中最重要的一環，它保障所有住在英國的人無論貧富貴賤，一律都能享受免費看診治療的服務，甚至還包括癌症化療、各種掃描檢查、大大小小的手術、生產、住院、術後復健等，除了拿藥以外，全部免費。

而NHS的經費來源，主要是來自稅收和有工作者每月繳交的健保費，但如果你沒有工作，或是未成年或已退休的老年人，就不需要繳交任何費用，而我2008年來到英國時，由於申請的是志工簽證，本來就沒有收入，所以自然不要繳健保費，卻還是能享受免費看病的福利。

看到這裡，你可能會和我當年一樣感到驚訝，忍不住想問：「難道英國人不會覺得這種制度的設計不公平嗎？認真工作賺錢繳健保費的人，不會覺得心理不平衡嗎？」

但對大部分的英國人來說，這種設計十分符合英國人追求的公平正義原則，因為對英國來說，既然身為社會福利國家，就要貫徹「能者多勞」的原則，照顧弱勢本來就是應該的，而不是讓已經沒有工作的人，還要想辦法籌錢去繳健保費，這種齊頭式的平等，對他們來說不是真正的公平。

英國人面對健保的態度，是從保障全民的角度去看，比較不會去計較誰繳的錢比較多，而且他們相信，如果社會上充滿了沒錢看病的人，對一般人也不是件好事，甚至可能衍生出很多社會問題，因此唯有當全民都能得到醫療保障時，國家才可以進步。

Photo Credit: AP / 達志影像 2016年10月，英國的醫護人員曾上街抗議，要求政府停止樽節NHS的預算

話說回來，這樣公平、福利的理念固然很好，但也因此造成部分外來移民——尤其是來自醫療資源不足國家的——想用移民英國的方式來改善自己的生活。在這樣的情況加重下，許多移民除了逐漸稀釋了英國的醫療資源，也讓NHS負擔更加沈重，所以後來英國政府決定從2015年起，開始對於所有的外籍居民或移民徵收了使用NHS的費用，一般在申請簽證時就會計入，以保障NHS的有限資源。

儘管如此，只要住在英國，英國健保對外國人和本國人仍然一視同仁，不會有大小眼之分。譬如今年初，英國政府陸續通過幾支可以預防新冠病毒的疫苗上市後，隨即焚膏繼晷地展開英國史上最大規模的疫苗接種計畫，從年齡最長、風險最高的85歳以上長者開始施打，一路打到風險最低的18歳以上年輕人，目前英國約有70%成年人都已接種疫苗。而這個計畫針對的施打疫苗對象，也是不分國籍或簽證種類，只要是能合法居住在英國者，政府就會安排免費的疫苗接種。

還是回到那句老話：唯有當全民都能得到醫療保障時，國家才可以進步。

定居英國十多年，我總覺得英國人在令外國人感到很有距離、很保守的外表下，其實骨子裡是非常追求公平、富有正義感的一群人，所以如果有機會和英國人共事或交流，記得一定要掌握公平這個原則。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航