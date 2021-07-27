【圖表】拚疫苗覆蓋率（下）：桃園市、基隆市和新竹市長覆蓋率最高，他們做對了什麼？

文：李秉芳｜圖：If Lin

今（27）日是全台疫情警戒從3級降至2級管制首日，各行各業規定鬆綁，室內、室外人數限制放寬，然而國內仍有群聚或不明感染源個案，雖然疫苗覆蓋率為防疫帶來曙光，但仍擔心變種病毒增加變數。指揮中心指揮官陳時中表示，今年台灣的防疫將集中精神在提升「疫苗覆蓋率」。

台灣已有948萬劑疫苗到貨，701萬人次接種疫苗，675萬人至少已經接種1劑疫苗，覆蓋率達到28.74%，目前繼續往更低的年齡層開放登記預約；而65-74歲的長者覆蓋率，有75%接種至少1劑疫苗，75歲以上長者覆蓋率則有65%至少接種1劑疫苗；為什麼長者的施打特別重要？有哪些縣市打得特別快或者特別慢？可能的原因是什麼？面對Delta變種病毒在亞洲各地肆虐，疫苗策略該如何因應？

各地方長者疫苗覆蓋率如何？

各縣市75歲以上長者的覆蓋率，前三名分別是桃園市（75.2%）、新竹市（75.16%）、基隆市（74.29%），而離島的連江縣則高達78.33%。而覆蓋率最低的則是新竹縣（60.52%）、花蓮縣（61.05%）、台東縣（62.06%），離島的澎湖縣（59.3%）則低於本島的所有縣市。

另外65-74歲覆蓋率，前三名則依然是桃園市（83.43%）、新竹市（83.39%）、基隆市（83.9%），離島的連江縣高達84.94%。覆蓋率最低的縣市則是嘉義市（64.42%）、苗栗縣（65.14%）、台東縣（66.44%）。

那些疫苗打得快的縣市，他們怎麼做？

綜觀所有各縣市針對65歲以上長者的施打進度，可看到桃園市、基隆市和新竹市的表現都偏快，原因可能包括3個市都設立了「疫苗施打站」，再把醫療院所人力調派到施打站，而非讓多數民眾到衛生所或是基層診所、醫院，大規模施打一口氣提高不少量能，也免去民眾掛號等程序。

另外3個市也都實施「長者免預約」的服務，透過民政系統造冊，再由里長一一通知，這對許多資訊取得不容易，不擅用網路的長者來說非常方便；里長直接送通知到家中，再透過密切的聯繫和提醒，比起被動等待長者預約來得更積極。

新竹市就設立6座疫苗施打站，為分散人流，長者免預約，由里鄰長家戶投遞「疫苗接種通知書」，長者可依通知書上的施打站地點、時間，憑身分證、健保卡、通知書、意願書接種，戶籍不在竹市但有居住事實的也能聯繫鄰里長由公所協助造冊。

另外針對長者行動較不方便，推出接送服務，行動不便長者可搭乘免費「疫苗計程車」、「復康巴士」前往疫苗施打站，臥床長者則有「到府施打」服務。

桃園市則設置31個社區接種站，連續3天分齡、分組、分地點為長者接種疫苗，3日各施打1個年齡層，長輩們持疫苗通知單、身分證、健保卡即可前往指定的社區接種站施打，無須預約。長者從等待、注射到觀察都坐在同一位置無須移動，由醫護人員就近為長者施打。鄭文燦日前也表示，未來市府會持續提供長者更貼心的服務，妥善安排第二劑施打時間，也歡迎大家放心使用免費的愛心計程車前來接種，期達成精準、友善的接種目標。

基隆市則設立27個施打站，75歲以上長者也不需要預約，會透過鄰里跟區的系統通知施打。

而在長者覆蓋率較低的新竹縣、苗栗縣、台東縣，又是出了什麼問題？時代力量新竹縣議員連郁婷表示，新竹縣一直有些混亂的狀況，例如至今還是不知道為什麼7/1就開始配發到各地方的疫苗，新竹縣政府一直到7/9第二批也配發後才開放預約施打，光這樣就已落後搶先開打的新竹市1週了；而後來長者們接種意願較高的的莫德納疫苗，也是某天忽然就在衛生局開放預約，但在缺乏市府和縣長的宣傳和公布下，很多民眾根本不知道開放，結果過了好幾個小時搶手的疫苗還「約不完」。

而同樣長者覆蓋率倒數第二的苗栗縣，無黨籍議員曾玫學則分析，苗栗會出現打很慢的情況，就是因為沒有制度化分配。沒有完整的造冊按順序施打，也非統一由縣府設置的大型施打站施打。由於放給各基層單位被動等待長輩來預約，效率勢必會比造冊主動通知低，且一旦發生挑疫苗的狀況，進度就會停滯。

另外又發生該打在65-74歲人身上的疫苗，挪給75歲以上長輩使用，該打在第五類等優先類別的疫苗量，又回頭填第八類，故別的縣市能順利照著造冊往下開時，苗栗就出現問題。

台東縣政府則解釋，台東南北狹長，全縣65歲以上老年人口比例達16％，較其他縣市高。另外台東疫情不多，在全台三級警戒下，甚至連續30天以上本地都零確診，加上媒體頻頻報導因疫苗施打後不適應的狀況，縣內不少長輩因擔心疫苗副作用，導致不願施打疫苗。

民進黨台東縣黨部執行長簡維國則表示，台東幅員狹長，有許多獨居、或未有交通工具的長者，要移動至縣府規劃的施打場所非常不便利，強烈建議縣府規劃接駁，讓長者能從接獲通知、預約施打、接駁接種都更便利友善。

長者疫苗覆蓋率重要嗎？

根據疫情指揮中心統計，自5月中旬爆發的本土疫情，高齡長者重症率與致死率都偏高，特別是75歲以上長者，染疫後逾半數演變成重症，致死率破3成；本土重症死亡個案中，9成以上是60歲以上族群，死者平均年齡73歲，比整體確診者平均年齡高很多，年齡愈高死亡風險愈高。

中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉日前曾分析：「台灣現在的問題是，台灣很多地方長者施打仍然是只有60-70%，這真的要想辦法，把它當全民運動，來了解為什麼不打？這件事比清零還要重要！」因為從英國國家統計數據發現，50歲以上一定要接種兩劑才能有100％的抗體陽轉率，50歲以上的高接種率是現在Delta變種病毒低重症率的關鍵因素。不管是短期、長期年長者疫苗覆蓋率絕對是影響疫情走向的關鍵。

台北市聯合醫院醫師姜冠宇則表示，關鍵還是台灣面對的是哪種病毒。以現在來看，台灣主流病毒株是Alpha英國變異株病毒，而台灣的邊境防疫一直都做得不錯，讓更多人至少打一劑，再配合防疫，應該可以壓得住疫情；但如果是Delta病毒株，那還沒有打兩劑的長者，死亡率恐怕會很高；而台灣下一階段再爆發很大機率是Delta，因為像日本、韓國都是這樣。

姜冠宇認為，其實目前台灣的長者的施打成績已經算很好了；如果長者害怕副作用、害怕疫苗的不良反應，連第一劑都不願意打的人，「大概也不能強求了，因為不管在什麼地方、怎麼做，都會有一群絕對不肯打疫苗的人」，這和台灣的假資訊謠言很多、媒體報導疫苗後不良反應的方式導致民眾不信任疫苗都有關係。姜冠宇說，不願意打的人會一直都在，要有足夠的心理準備和醫療量能去應對未來疫情假如再爆發，這些人還是會因重症住院、死亡。

姜冠宇強調，接下來的重點應該放在讓願意接種的長者，後續也都可以順利完成第二劑接種，讓他們有更高的保護率，可以避免重症和死亡發生，同時也保住台灣的醫療量能。

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核稿編輯：翁世航