風向變了：美國民調指出，民眾相信病毒起源於中國實驗室的比例高達52%

文：王宏恩（作者為內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）

美國總統拜登在5月底宣布，要繼續調查肺炎病毒的起源是否來自於中國的實驗室。而世界衛生組織總幹事譚德塞也在這兩天，重新提及並未排除中國實驗室可能是病毒起源，並且強力要求中國合作調查。而WHO更在這兩天宣布，之前跟中國合作發布的報告中有諸多錯誤，將在近期更正，包括零號病人以及第一起群聚的所在地等。

這些聲明的特別之處有二，第一是因為世界衛生組織已經於今年年初至武漢實驗室調查過、並且完成報告了，但至今這話題又再度被世界衛生組織提起。第二，美國才在7月初，由拜登宣布美國已經從疫情之中獨立了，但卻在此時開始要重新把疫情的起源給調查出來。

去年同一時間，其實川普團隊也講過類似的話語，當時引起了國內外不少風暴，也讓中國宣傳團隊努力打出軍人運動會以及#USAVirus的推特攻擊。

一年來這些轉變，其實也可以在最近幾波美國民意調查中看到。

2020年，美國民眾認為病毒來自中國實驗室的比例是27%

首先是2020年的4月，Pew皮尤進行的全美電話民調，問到病毒的起源，此時美國民眾認為病毒來自中國實驗室的比例是27%，其中共和黨37%、民主黨21%，大家對於這種說法都不太買單。同時，大約有43%的美國選民選擇相信病毒是天然生成的。

2021年，美國民眾相信病毒是來自於中國實驗室的比例高達52%

本周，哈佛大學與Politico共同於2021年6月底執行的最新電話民調，美國民眾相信病毒是來自於中國實驗室的比例高達52%，認為是自然生成的（接觸動物）僅有28%。

其中值得注意的是，共和黨認為來自實驗室的比例為59%、而民主黨是52%，無黨派是47%，相較之下覺得是自然生成的三類民眾比例為23%、34%、與25%。換言之，美國絕大多數的選民，不分黨派，都一致認為病毒是來自於中國的實驗室外洩的。

Photo Credit: Harvard Harvard 民調報告p. 9

美國網路民調相信病毒來自中國實驗室的比例，由去年的49%上升到今年的58%

另外一份民調也顯示了類似的趨勢。YouGov民調在去年以及今年6月，都透過網路調查美國民眾對於病毒起源的討論。在這份網路民調中，去年相信病毒來自中國實驗室的比例為49%，而今年上升到58%，而且相信的比例是在兩大黨支持者內都在今年開始佔了多數。

Photo Credit: YouGov報告 現在大多數美國人認為COVID-19 病毒是源自中國的實驗室

有四分之一的美國人，覺得病毒是故意外洩的

值得注意的是，在YouGov的今年民調中，同時也問了民眾覺得這個病毒外洩到底是意外還是蓄意的。這是比起源地更嚴肅的問題，因為這直接牽涉到了究責，而這是美國人法律制度下從小訓練的態度，不能任意指控，但假如為真就得全面負責。在民調中，有四分之一的美國人覺得病毒是故意外洩的，而覺得是意外散出來的比例約為30%，無法確定的比例為33%。

其中，共和黨支持者有四成認為是故意外洩的，而民主黨為12%。覺得是外洩的比例已經佔了全體選民可觀的一部分，而且這些民意都可能隨著時間與更多證據，讓剩下那無法決定的33%歸隊，幾個月後覺得是實驗室外洩的美國選民比例恐怕會更高。

Photo Credit: YouGov報告 四分之一的美國人認為冠狀病毒是在實驗室中製造並故意釋放的

這些民意自然也反映到了民意代表身上。舉例來說，皮猶研究團隊也發現，美國兩大黨的政治人物，在今年開始，在推特上提到中國以及肺炎的比例開始不斷增加，尤其是共和黨的國會議員們。相較之下，民主黨的國會議員們仍然比較在意的是Chinese virus這個詞可能給亞裔美國人帶來的負面衝擊，以及在意貿易戰的影響。

而對美國總統來說，這樣一個議程設定的策略能夠取得兩大黨支持者的一致、過半的支持，代表這個設定的策略是成功的，而且具有民意基礎作為支撐。舉例來說，拜登於最近增加對香港官員的制裁、提高對香港商業風險的警示燈、同時督促德國加強監督中國。而德國馬上就在隔天宣布，希望中國配合肺炎起源地的調查。而美國最近提供台灣疫苗、軍機再度飛到台灣，也都自然是對中國的訊號的一部分。

歐美抗中聯盟，是否能以病毒起源對中國進一步課責還是個疑問

當然，對中國來說，雖然對美國嘴巴上抗議各種幫助台灣的行為，但大致上還是認為時間是站在中國這一邊的，畢竟沒有選舉壓力。而在聯合國人權理事會上，中國還是有辦法一次動員出90個國家來聲援中國在西藏、香港的作為。

在這種國際「國意」的支持下，歐美各國的抗中聯盟就算想針對病毒起源對中國進一步課責，但實際上要如何執行？假如連最能主動達成的退出冬奧都無法達成的話，其他進一步的制裁能落實多少，或許是個疑問。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航