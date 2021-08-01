Netflix影集《德里罪案》：從警察視角切入德里公車輪姦案，廉價正義下撲朔迷離的犯罪成因

Netflix影集《德里罪案》（Delhi Crime），改編自2012年的德里公車輪姦案，由加拿大籍印度裔導演Richie Mehta編導，以七集的迷你影集形式，描述警方在六天內的破案過程。本劇高度貼近事實，Richie Mehta花費四年時間進行田野調查與拍攝準備，呈現出來的結果，不僅還原案件本身，還傳神地將印度社會的現況展現在觀眾面前，是不可多得的影視佳作。

2012年的德里公車輪姦案，是一對男女搭上了匪徒開的公車，隨即受害。在一個小時的車程中，匪徒們持鐵棍攻擊他們兩人。女當事人不僅被六個男性輪姦，主犯還將鐵棍插入她的陰道和肛門，並將整隻手伸進她的陰道，徒手把她的小腸從陰道拉出體外。事後更把受害者拋出車外，並調頭試圖輾斃他們。但因為男性友人及時將她拉開而未成功。事件的兇殘程度可謂慘絕人寰。

因為受害者極其悲慘的遭遇，此案轟動全印度。德里這般的大都市中，印度女性被性侵的比例極高，但因為風俗民情，印度警方大多吃案，受害者往往不敢伸張，所以性侵問題一直是印度社會的陰影。但因為德里公車案受害者的遭遇實在太慘，不但被性侵還被私刑凌虐，讓大眾忍無可忍，批判印度警方的腐敗文化，甚至為此發動全國抗議。此案也登上BBC、CNN等國際媒體，成為全球知名案件。

「德里公車輪姦案」本身就是足以改編成影視作品的好題材。它不但能彰顯女性在父權社會下權力不對等的處境，可對此進行意識形態方面的討論，同時也是犯罪心理與人性挖掘的標的。這是Richie Mehta原本想拍成電影的理由。但隨著他了解事件的來龍去脈之後，他認為不拍成七小時的迷你影集，就無法說得清楚。而隨著《德里罪案》的呈現，也才明白導演的苦心是什麼。

Photo Credit: 《德里罪案》劇照

一般就這個案件內容，刑事片的作法不外乎呈現事情真相、辦案的懸疑過程、受害者的痛苦與犯案者的心理狀態。但Richie Mehta選擇了紀錄片式作法，除了處理案件本身，還將視野拉到事件之外，以凸顯印度社會的整體問題。這固然也是一種典型策略，但導演卻又避開了長篇大論或說教式的分析探討，將影集的時間線聚焦在「警方從發現被害人到破案為止，短短六天的事件內外反應」。

這無形中把探討犯人的心理分析、犯案結構，以及印度性侵現象的可發展性大幅降低，也因此較難讓外國民眾深入了解印度社會僵化腐敗的結構狀況。但這些讓案件發生的社會因素，卻能夠巧妙地在六天的時間軸內，讓全球民眾直接感受到此問題的嚴重性。

Richie Mehta的作法是將視角鎖定在女主角Vartika身上。她是德里的副警察處長（位置類似直轄市副警察局長），本來這種性侵與凶殺案不需要她這種高官來辦，但因為案件一發生就受到全球矚目，她意識到事情嚴重，於是親自來辦。

這是一個絕佳的視角。因為副處長這種不上不下的官位，可以直接反映印度警政系統的腐敗與僵化。而這種僵化，甚至與印度的國情有關。

印度警政系統之所以腐敗的社會背景

印度人口極多，貧富差距極大，雖然是先進的現代化國家，但一些落後守舊的印度文化仍遺留在人心與社會中。印度警察最先遇到的狀況就是人口太多，但配置的警力太少。而因為貧富差距極大，社會案件數量極多。案件多到警察不睡覺都辦不完。而薪水與經費又極低，逼得印度警察只能靠貪污舞弊來過生活。但即使是第三世界國家的警察，都還是嚮往正義公理，所以還是會試圖實行正義，只是手段偏差。

這使得警察除了貪污吃案外，為了盡快破案或平息民怨，只要抓到嫌犯就會動用私刑（棍打、水刑、電擊等）。不招供就先打再說。因為這是印度為了社會穩定，不得不睜一隻眼閉一隻眼的潛規則。政府高層都知道狀況，但也無能為力——人口數與國家太大，要處理的事太多。這在很多印度影視作品都有呈現。《德里罪案》以副處長的角度切入，就明示暗示了這個狀況。因為案件升為全球事件，副處長要求一切「依法辦案」（比照先進國家），所以不准警察刑求。

正因為影集時間軸鎖定在六天的辦案，所以劇情幾乎都是德里警察奉命執法，跑遍印度追捕嫌犯的過程。觀眾很容易就可看出印度社會落後又不現代的一面。例如警察抓人或詢問民眾，多半還是先呼巴掌或恐嚇民眾，完全違反現代法治國家的狀況。而即使副處長有法治觀念，談到警政的現狀，她常常也只能給下屬壓力，要屬下交出成績。而那些老練警察，都透過很不科學辦案的人際關係，靠自己人脈、靠親戚爆料、靠街邊巷語，一一追捕到六名嫌犯。

過程中，副處長得到聲稱願意負責的局長支持，但平時要處理下屬互推責任和怠惰，同時還要應對政治算計，面對家屬的痛苦，與社會輿論的抨擊。印度的民情，就在這過程中展露無遺。

這是一種「以點切面」的敘述方式，編導做得相當成功。表面上看，幾乎都在呈現副處長不斷應付長官刁難（警政、內政、法院的干擾），以及警察跑遍各地辦案的狀態。但所有的批判與要說的話，全都藏在這些情節中。

舉例來說，一個全球注目的案件發生在印度，印度政治人物想的都不是解決問題，而是爭功諉過。省長想要藉此擴權——想把警政系統掌握在自己手上，然後內政部長拿著印度總理的令牌，想要拔掉德里警察處長。全都是政治思考。法院見有機可趁，主打女權的法官趁機作秀，想要爭取民心，用行政手段阻擾辦案以搶鋒頭。副處長夾在其中，想的只是抓到兇手，替受害者伸冤。更重要的是，因為全世界都在看，她必須要表現出「現代法治國家」的形象，所以辦案過程必須一切守法，不能讓印度再次丟臉。但這意味著，平常並不這樣辦案。

Photo Credit: 《德里罪案》劇照

生動呈現印度常民生活的細節

因為六名犯人全是社會底層，警察們辦案時均在德里的貧民窟，畫面呈現的底層生活，比常見的非洲或巴西貧民窟居民的生活還慘。即使是警探，家裡的環境也比台灣低收入戶還差。他們跑遍印度的窮鄉僻壤，把寶萊塢電影中絕不會出現的貧困、落後的常民景象，展現得一覽無遺。

如果用台灣人比較好懂的譬喻，整個狀況就像是在看描述中國古代的民俗劇、武俠劇那樣，所謂天高皇帝遠，政府管不到人民，人民用自己的道德、習慣在默默生活。人跟人之間緊密連結且大多老實，對官府只有防備跟畏懼，有事就透過私刑或調解解決。

所以片中警察恐嚇嫌犯的兩招，一個是「不乖乖被抓就跟你媽媽講，你強姦別人（讓整個鄉里皆知）」，一個是「乖乖被抓你還有命，落到民眾手上你會被私刑分屍」，都是以法律之外的手段在處理。而印度種性與職業制度的陰影（例如鑑識員不動手拆公車，因為那是工人的工作，只好長官自己動手。而他會聽話也只是因為被副處長恐嚇），或不殺生吃素的警官下鄉之後，因為婉拒當地警察殺雞款待，而大起衝突。

很多印度生活的細節都在辦案過程中呈現，而且毫無痕跡。更厲害的是，每個場景都在暗示：印度太大，社會、種族文化太複雜，根本不可能依法論法。要解決事情，很多時候只能走在灰色地帶。連副處長想要動用鑑識員，都只能靠人情或把柄拜託，而不能寫公文跑程序——因為得花幾星期，然後下面的警察再用人情或把柄來找人把事情辦好。都不是光明正大的手段。

但這就是印度的狀況，也是很多非第一世界的大國（如巴西、中國）普遍會有的現象。於是，隨著副處長與眾警察的視角，描繪了印度社會的狀況後，整個步調會讓觀眾漸漸地去思考到底為什麼會發生這種事？而這點正是Richie Mehta厲害的地方。

Photo Credit: 《德里罪案》劇照

犯罪緣由

德里公車輪姦案事件的意義不全然在強姦與輪姦本身，因為這是普遍發生在世界每個角落的暴行。一般人通常僅為此憤怒、痛批加害者、執行正義即可。但這個案子轟動世界的原因就在罪犯不但強姦受害者，還用鐵棍捅陰道與後庭，並用手拉出腸子。這是戰爭、凌虐等級的犯罪，卻發生在輪姦案中。這也喚起人們心中的陰影：人性之惡可以到什麼程度？因此產生出必須探究的動機。

但編導並沒有對主犯進行心理分析。就真相來說，觀眾只知道主犯右手殘障，身材瘦小，但其他五人卻都怕那個主犯。而主犯原本是普通的老實人，卻在摯愛的妻子死亡之後，性情大變，成為利用公車招乘客上車搶劫的壞人。劇中主犯唯一的陳述，居然就在影集的前段。他被警察巴頭幾下後，直接說了原因。非常簡單。

主犯是公車司機，下班後會開著公車，載著同夥，招客搶劫。這次會這樣做，是因為受害男女上車後，男生就親吻愛撫女生，讓他心生怒意。他認為如果是正常、好人家的女子，不會在公眾場合這麼隨便。而且輪姦過程中女子不斷抵抗，不乖乖被上，還咬他們，他一怒之下就下了重手。

他的邏輯是，印度之所以會墮落，就是因為這個女生「不檢點」的態度。他是把自己對這個世界的恨，發洩在女受害者身上。導演沒有要解釋或分析主犯更幽微的心理層面。主犯的理由一如平常的社會案件。而真正的答案卻透過上述的印度社會總體狀況，以及真實事件的資訊，給道了出來。

德里公車輪姦案之所以發生，就如片中警察在車上閒聊所說的，印度有這麼多人，但資源分配不均，貧富差距過大。窮人羨慕有錢人，對有錢人充滿恨意，所以只能犯罪，來求得物質上的收穫。但原因不只如此。

細看六名犯人的背景，都是在印度窮鄉僻壤無法生活，於是到德里求生存，靠親戚和朋友設法混飯吃，住的地方比台灣街友還困苦，而且全都沒受過教育。因此主犯明明殘廢又瘦小，但只要一兇，其他人就乖乖聽話。諷刺的是，當劇中印度警察對待沒受教育的民眾，民眾同樣乖乖就範，兩者狀況幾乎一樣。

這基本上是社會造成的。除主犯之外，若另外五人有受更多教育，能明事理，就不會那麼容易被主犯威嚇。如果他們的工作（包含：車掌、公車清潔員、健身助理、兼職顧水果攤、未成年無家正在找工作）有身為公車司機的主犯那麼穩定，也許不會那麼輕易犯罪。

主犯犯案的理由是衝動犯罪，讓他激動到傷人的理由，卻是極保守的「印度男女須嚴守分際」的道德規範。那不僅是性衝動，也可能是天生暴力，或因為喪偶導致精神方面的狀況。而從劇中的背景細節來看，主犯沒有利害關係、理性等而拉住他的理由，其他五人其實也沒有。他們的人生可說沒半點樂趣可言，遇到機會和導火線，犯罪的原始衝動很容易蓋過理智。

照理說，這個案件全球矚目，印度政府高層應該要深入調查主犯的心理狀態，去分析這群人夥同犯罪的背景因素，然後試著去改善資源分配、減少犯罪成因，從根本上來解決問題，結果並沒有。

Photo Credit: 《德里罪案》劇照

廉價正義下撲朔迷離的犯罪成因

印度政府的做法跟許多民主化國家一樣，發生了社會矚目案件，抓到真兇，有證據有自白，除一名未成年者外全部殺掉。因為如果不殺，不足以平民憤，殺了就能快速給社會一個交代。至於背景成因、犯罪防治或心理分析，除了專家與深入關心相關議題者，沒人在乎。更糟的是，印度總理為了給人民一個交代，要給女受害者最好的醫療，不顧醫生勸阻，把傷重瀕危的受害者用飛機送到新加坡的醫療中心，想把她治好。結果受害者受不了長途顛簸，到院沒多久即死亡。

整個處理過程，全是為了滿足民意與各種算計，都不是為了當事人，也不是為了社會。只是要給民眾滿意的結果。這就跟台灣之前發生的幾次隨機殺人案一樣，台灣社會發生了什麼事而造就隨機殺人犯？不知道，因為人人喊殺，政府也很快的把人殺了。以鄭捷為例，至今台灣民眾還是不知道他的真正想法。當然有專家學者、記者試圖找到理由，但實際上就是沒多少人知道犯案的真正動機、社會制度出了什麼問題，文化風氣、社會現狀又如何形成了這種案件？

當然答案不會簡單出現，就像德里公車輪姦案的意義和社會成因沒那麼容易探究一樣。但Richie Mehta用七個小時，藉由警察與副處長的眼睛，去看印度社會的現象，然後在沒有答案中，給了觀眾線索。事情為何發生，留待觀眾去思索。

劇終有一場畫龍點睛的戲。破案後，副處長請所有警察吃冰棒，負責陪伴受害者家人的女警問副處長如何看待整件事，副處長眼神幾乎漠然，她說其實就在不久之前，她就辦過類似的姦殺案。當警察20幾年，她已經歷過很多。

副處長並沒有再說更多，但她話中隱藏之意也很清楚。劇集一開始，她為了這樣慘忍的手段而暴怒，因為她無法想像有人會幹出這種事。但破案後她反而不再激動，因為她認知到，這個案件雖然特殊，但本質上跟她所有辦過的姦殺案都差不多，只要印度警政的問題不改，印度社會的保守文化、階級歧視、貧富差距、教育問題不改，那永遠都會冒出類似案件。她做為警察，只能替受害者伸張正義，其他的事，她能怎樣？

《德里罪案》用詳盡的田野調查與各種情境，最後要說的是副處長的這種無奈態度。這樣拍刑事劇不見得能滿足觀眾的期待，也沒給觀眾明確的答案，但倒是可以讓人思考，印度社會乃至這個世界到底是什麼樣子，還可以是什麼樣子。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航