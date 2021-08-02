隨著資產累積，你的保險業務員會主動建議降低保額嗎？

文：莊仁和（理財規劃顧問）

當你走進百貨公司的服飾專櫃時，門市人員不但沒有鼓吹你把喜歡的都帶走，反而在得知你衣櫃裡已經有同款式的衣服時提醒你不要買重複的，你會不會覺得很奇怪？

或是買車時銷售人員沒有向你大力推薦最頂級（也最昂貴）的汽車音響或高級皮椅，反而在瞭解你是因為即將有新生兒才買車，即使他會少賺一點，也會建議你把預算花在嬰兒汽座上？

這樣子違反我們一般對業務或銷售人員的印象，有可能出現在保險業務員身上嗎？

終身與定期型險種的差異

同樣都是身故的時候理賠一百萬的壽險，一個一年要繳39600元，另一個一年只需要3390元，是你的話會選哪一個？​

會有這樣的差異是因為在保險險種當中，可以分為定期型與終身型，定期險是繳幾年保費就有幾年保障，例如一年期壽險就是繳一年保一年，終身型則是繳幾年後就保障終身，例如20年期終身壽險就是繳費20年保障終身。

對保險公司來說，因為定期型只需要考慮當年度的風險，年輕人身故風險低，保費自然較低；但終身型因為要保障終身，所以保險公司需要精算一個人一生的風險，並且在20年之內收取該收的保費，也難怪保費會差異這麼大了。​

對年輕人來說，初入職場收入有限，如果為了要終身的保障卻又無法負擔高額保費，那麼通常就只能採取降低保額的做法，造成的現象就是保障普遍偏低，所以台灣人平均身故給付只有57.8萬（2019年資料），可以試想看看這樣的理賠是否足夠。​

所以較佳的做法是先了解自己所需要的保障額度後，採用定期型的保險做足保障，同時保費又在可負擔範圍內。​

Photo Credit: 中央社

但有人會說，隨著年紀增加，風險逐漸提高，保險公司的費率也會逐年增加，萬一未來保費無法負擔，該怎麼辦？難道未來的風險不用擔心嗎？​因此使用定期險的配套措施就是搭配差額理財，將省下來的保費進行投資以累積資產，因應未來可能的風險。

隨著資產累積，保險額度可以下降

保險的保額，應該要隨著人生階段不同而變化。​就像國中生穿的衣服，到了大學肯定不合身，而保險其實也是同樣的道理，應該隨著時間調整適合的組合。

最明顯的差異，就在於隨著時間經過，資產會逐漸累積（一般正常狀況下），這時候風險的抵抗能力，一部份可以依靠自己累積的資產，重病、重殘等特別嚴重的長期巨額支出缺口，再由保險補足。

這時候定期險的另一個優勢就出現了，就是當我們要調整保額或更換商品時，不用擔心終身型前期繳的保費浪費，可以毫無負擔的採用更適合的商品組合（只要身體健康），這也就是為什麼理財規劃當中定期檢視的重要性，為的就是讓顧問陪伴你掌握整體的財務狀況，根據資產累積的成果與人生階段不同的需求變化，做出最適當地調整。

而財務顧問與保險業務員的不同之處，就是可以用更廣的角度提供解決方案，而非單從保險這項工具解決，善加運用儲蓄、保險、投資等各種理財工具的組合，讓儲蓄發揮保本、高流動性的特點；讓保險發揮低成本取得高保障的特性來移轉風險，讓投資發揮長時間的複利效果，使得客戶的每一分錢都能用在刀口上。

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持續顧問費制度，迴避利益衝突

不論是保險商品也好，基金、股票、ETF等投資工具也好，這些都只是達成財務目標的方法與工具，就像藥有很多種，但真正有效能夠治病的才是我們需要的藥，醫生絕對不會叫你吃越多藥越好，金融商品也是。​

財務顧問不會一有新的保險商品推出就叫你買，也不會因為業績希望你買越多保險越好，而是​根據客戶不同的人生階段逐漸調整保險額度，例如隨著房貸一年一年償還而可能降低壽險額度，或是在即將退休階段，確認客戶醫療準備都足夠後，透過充分地溝通和評估，考慮降低醫療保障。

儘管在減少保額的同時，顧問的保險佣金收入因此減少也沒關係，因為顧問的主要收入來源，是顧問費而非佣金，持續性的顧問費用，讓顧問不需要擔心收入來源，更能以客戶需求為導向，把心思放在需求或財務狀況的變化，給予合適的調整建議。唯有顧問同時具備專業知識、持續陪伴的耐心、減少利益衝突的制度，才能夠提供全方位的理財規劃服務。​

本文經安睿宏觀理財規劃顧問授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航