《病態人格心理學》：病態人格的七大神話——既然是「神話」，表示這些都與事實相悖

文：原田隆之

座間市九屍命案的衝擊

二○一七年十一月，在東京正式迎來冬季的隔日，一則衝擊性新聞如暴風雨般席捲全日本。在神奈川縣座間市一棟公寓內，發現了九個人的頭顱與骨頭。住在那間公寓的男性以遺棄屍體的罪名被逮捕，之後被控以殺人罪。

搜查過程中，一個又一個驚人的事實不斷浮現。受害者共計八名女性與一名男性，全都是十到二十幾歲的年輕人，最小的受害者為十五歲的高中生。根據報導，受害者透過社群網站與嫌犯結識，並於短短兩個月內接連遭到殺害。若報導屬實，相當於一週殺害一個人，速度之快令人咋舌。嫌犯供稱，他不但獨自殺害所有人，還進行分屍，只留下頭顱和部分骨頭，其餘則當作垃圾丟棄。

只能說這件案子的殘暴程度，讓人一時間無法相信發生在現實生活中。和電影或小說情節大相逕庭的是，身處都會正中心的年輕男女突然相繼消失，直到第九位犧牲者出現為止，都沒人發現這個慘劇。或許能說，現代社會的結構導致受害不斷擴大。但如果這是電影，年輕女性相繼失蹤肯定是條大新聞，媒體會競相以「連續失蹤事件」報導，警察也會布下搜索網，驚動整個社會。

不過，環顧我們的真實世界，因為失蹤人口的數量過於龐大，除了家人或親近的人之外，誰也不會注意到某些人的生命正在消逝。住宅區某個狹小的房間裡，不斷上演著這樣的悲劇，連周遭的鄰居都沒發現，這才是現實。而一個二十七歲、之前從未引發過重大案件的男性，有天突然成為名留日本犯罪史的凶惡罪犯，也是不爭的事實。

病態人格熱潮

在還沒發生這起案件前，日本已經存在一定規模的病態人格「熱潮」。

據說書店將病態人格的相關書籍設置於平台陳列區，銷售量不容小覷。原本是犯罪心理學專業術語的「病態人格」，現在成了日常使用的詞彙。但這並不是第一波病態人格熱潮。放眼以病態人格為主題的電影，如《驚魂記》（一九六○年）、《發條橘子》（一九七一年）、《沉默的羔羊》（一九九一年）、《人魔》（二○○一年）等作品都引起熱烈的討論。病態人格或許是一種會引發我們對於「邪惡之人」、「未知世界」的興趣。雖然不希望出現在自己身邊，但如果拍成電影或寫成書，仍會想一窺究竟。或許有很多人都有這種想法。

不僅如此，看起來不費吹灰之力就能跨越善惡境界的病態人格，也朝我們丟出一些哲學性的叩問——什麼是惡？為什麼會有這種人存在？他們為什麼會威脅到我們？應該憎惡的「惡」，對他們而言是喜悅的源頭嗎？在現實生活中，我們也抱持著不安與疑問。該如何保護自己不被惡所侵襲？如何與其對峙？當看到殘暴犯罪的新聞時，我們一面同情受害者與其家屬，一面也想到自己。想像如果同樣的事發生在自己或所愛的家人、朋友身上，就渾身顫慄。當觸及病態人格的存在或行為時，我們的心靈不由自主地遭受衝擊，煩惱於總是得不到答案的疑問。

病態人格的神話

首先，讓我們來考察一下「病態人格的神話」：

病態人格是指會犯下連續殺人事件的人 我們身邊很少有病態人格 關在監獄裡的犯人多為病態人格 病態人格智商很高 我們能夠辨識出誰是病態人格 病態人格多生長於悲慘的家庭 只要對病態人格敞開心房，就能理解他們

既然是「神話」，表示這些都與事實相悖。

事實上，病態人格包含了各式各樣的人，窮凶惡極的重刑犯可說是例外，絕大多數的病態人格並非連續殺人犯，也有人從來沒犯過罪。此外，病態人格不只存在於電影或書中，他們就在我們周遭，不斷引發各種案件或社會問題，給社會帶來難以衡量的巨大影響。

病態人格可能就在你身邊，又或許你本身就是病態人格，他們的存在比我們想像中還要貼近。據估計，病態人格的比例占人口的百分之一或再多一些，也就是說，學校裡一個班級有一位病態人格也不奇怪，社會上更存在著一定數量的病態人格。當然，監獄中也有病態人格，但比例恐怕比大家想像得還要少。其實病態人格只占監獄人口的五分之一左右，大多數的犯人都不是病態人格。

全家死刑：日本犯罪史的異例

在欠缺良心的病態人格身上，還能看到類似的感情特徵，就是缺乏同理心及罪惡感。病態人格並沒有智能上的問題，他們了解善惡的區別。但由於沒有同理心這個煞車，所以既能滿不在乎地做出悖德害仁之事，事後也不會有罪惡感。

二○○四年發生於福岡縣大牟田市的四人連續殺害事件，是因貪財而將經營財務公司的一家三口，連同他們的朋友都殺害的殘忍案件。犯人為一家四口，爸爸是幫派老大，與受害者熟識。最後這一家人全被判處死刑，是日本犯罪史上少見的異例。負責殺人的次男北村孝紘（當時二十歲）在獄中發表手記，裡面清楚顯露出病態人格缺乏良心及罪惡感的特徵。

他在車裡殺害第二位受害者後，哥哥北村孝用手指在車窗上寫下「你殺人了」，並露出奸笑，孝紘也同樣用手指寫下「第二個了」，露出嘲笑的表情。就連在連續劇中也沒看過如此醜惡的場景。

在手記的最後，北村孝紘寫道：

我的人生很短，不過卻很寬。對於這樣的人生我沒有絲毫的後悔，不僅如此，甚至覺得滿足。刑責確定後總有一天會執行，時候到了也沒辦法。不過這是我自己選擇的路，反正我記得殺人時的快感，也享受過了，接下來體驗一下被殺死的感覺也不錯（笑）。

這何止缺乏罪惡感，這種蔑視生命的態度震驚了我們，每一個看過手記的人都會憤怒無比。只能說他身為人最重要的部分是故障的。不僅如此，他對自己被判死刑的結果沒有任何恐懼與不安，這與第一章介紹的病態人格犯罪者相同。我們之所以會對北村說的話感到憤怒，是因為我們有同理心，能想像被他殺害的受害者及其家屬有多麼恐懼與無助，這就是同理心的作用。

同理心是一種顧慮他人的感情，內含兩種不同性質的成分。一個是「認知上的同理心」，心理學中又稱為「心智理論」，是指從他人言行或表情推測其心情的能力。在自閉症等發展障礙中，也有同理心發展障礙的案例。他們無法顧及對方的立場，有時會出現看起來自私自利的言行。不過，這種狀況能透過訓練培養到一定的程度。另一種是「情緒上的同理心」。不僅用頭腦來推測對方的心情，還具備替代經驗的能力。觀看悲劇時流淚、看到別人幸福也跟著開心等等，都是這種能力。

病態人格中有人以上兩者都缺乏，但大部分的病態人格都能在腦中推測別人的心情，因此嘴上仍會提到愛與反省。不過那只是「認知上的同理心」，欠缺「情緒上的同理心」，所以內心才會對犯罪完全無動於衷。

缺乏良心和同理心的結果就是冷淡與殘忍。沒有良心便無法體貼他人的心情，對他人極度冷酷，能毫不在乎地做出殘暴舉動。研究顯示，在施暴時，與不是病態人格的犯人相比，病態人格的犯人更常出現毫不留情的猛烈暴力行為，常視受害者為物品，或凌辱或損毀，不將之視為與自己同等的人類。對暴力並不排斥的他們，阻擋惡行的煞車是失靈的。不斷犯下殘暴罪行或性侵害的人當中，病態人格的比例極高。

情緒讀稿機

如人際關係因子所述，病態人格乍見之下對人和善，言語體貼、表現出同情。但深入交往後或由專家判斷，就會發現他們言不由衷，情感表現上相當膚淺。他們形容情緒的單字量相當匱乏，就算你要求他詳細說明此刻的心情，他們也無法展現細膩的部分。因為內心並無細微的情感變化，即使要描述心情也辦不到。內心沒有層次、感情沒有深度，這就是病態人格。

海爾將這種狀態敘述為：「理解言詞，卻無法理解其迴響。」對他們而言，感情不過是透過文字學會的知識，卻沒有實質的心靈悸動或欣喜的體驗。他們只能像讀台詞一樣操控空虛的詞句。

海爾試著對病態人格展示「桌子」、「椅子」這種中立的詞彙，和「癌症」、「死亡」等會刺激情感波動的詞彙，測量他們腦部的變化後，得知驚人的事實。在聽到「死亡」這個詞彙時，病態人格的腦部與聽到「椅子」時同樣反應平淡。在布萊爾的實驗中，則是給病態人格觀看許多痛苦的人、哭泣的兒童等照片，但他們的自律神經反應（心跳或皮膚交感神經電位反應等）幾乎沒有變化。這可說是腦功能的重大缺陷。

沒有不安很幸福？

就像病態人格研究者克勒利強調的，病態人格缺乏不安與恐懼感。在前述良心苛責的部分也提過，不僅是在做壞事時，日常生活中就算遇到任何波動，他們都不會感到不安。不安這種情感是一種重要信號，具有保護功能。人在察覺危險時，不安的信號就會響起，提醒我們慎重行動。這是從人類誕生初始至今，為了自我保護而發展出來的能力之一。原始時代的生存環境比現今更緊張，必須避免被動物攻擊或遭敵對部族襲擊。因此，一旦聽見遠方有動物的叫聲，或感覺到周遭狀況有非比尋常的徵兆時，不安的信號就會響起，督促人類做好防備或趕快逃跑，以保護自己。

但有時不安也很棘手。過於不安可能引發某些精神疾病，如焦慮症或憂鬱症。過度對過往耿耿於懷或憂慮未來的人，則容易陷入「負向思考」，引發種種精神障礙。此外，就算不像前述那麼嚴重，在非常不安或緊張的情況下，即使平時就能處理好的事，也可能在關鍵時刻面臨失敗或失常。不會感到不安或恐懼的病態人格，不管是再怎麼大膽的行為，即使會傷害對方、違反社會常規，仍會毫不在乎地付諸實行，看不到一絲猶豫或動搖。

書籍介紹

本文摘錄自《病態人格心理學：與死囚共存的犯罪心理學權威，告訴你「無良基因」的真相》，方言文化出版

作者：原田隆之

譯者：李欣怡

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每當發生窮凶惡極的案件時，人們總納悶為何受害者這麼容易被洗腦，深信如此不合常理的事？

但人們最應該問，為何病態人格能輕易撩撥他人？他們不需要說話術，不用看人脈學，憑藉這股可怕的魅力，便得以操弄生命。

日本犯罪心理學權威原田隆之，三十年來親身接觸上萬名囚犯，蒐集大量現場資料，除了帶領讀者重返與死刑犯接觸的第一線，更整理世界心理學巨擘的研究，以精闢又淺顯的方式，將他們體內的邪惡因子具象化，分析惡魔如何誕生。

了解成因後，接下來就要面臨兩難──他們可以治療嗎？這些惡魔潛伏於社會，讓你與所愛之人的生命受到巨大威脅，治療對受害者遺族來說，或許不是最重要的事。但研究治療方式絕非要替犯人脫罪，而是幫助出現脫序行為，但尚未鑄下大錯的未成年孩子回歸

正軌，替社會拆除未爆彈。

作者整理了病態犯罪者的治療史，清楚說明為何治療效果不彰？哪種治療方式反而助長再犯率？目前學界對治療採取何種態度？而書中提出歐美法庭對病態犯罪者的裁量，肯定會顛覆你固有的看法。

在這個時代，認識病態人格的各個光譜非常重要，他們有人是殺人如麻的罪犯，有人卻是造福人類的天才。作者在書中也提出具體建議，告訴你當身邊的人疑似是病態人格時，要如何與之相處，以及其他國家如何平衡社會安全與人權問題，讓你以全新角度重新理解病態人格。

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航