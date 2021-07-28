泰國東北的靈媒與勐神文化：這位在丹塞具聲望的靈媒，甚至還獲得詩琳通公主召見

泰國文化很有趣，外人看的是文化，但對泰國人而言，表現出來的往往是他們老祖宗所流傳下來的生活哲學，像靈媒就是其中一個例子。

召波寬（เจ้าพ่อกวน, Jao Por Guan）是我在泰東北認識的第一位靈媒，召波寬是他的職銜，當時我正在黎府丹塞鄉做鬼面節（Phi Ta Khon Festival）的田野調查，受到他很多幫忙。在丹塞提起召波寬，無人不知無人不曉，他總是蓄著長髮，用一條白布環繞於額頭，穿搭白襯衫和白肩帶，因為白色代表純潔，就像召波寬的德行，受人敬重，他是丹塞極具聲望的社會領袖。

召波寬家位於丹塞市中心的主要幹道上，2012年我前往採訪時，遠遠就望見他家門口掛著Phi Ta Khon面具，那是Phi Ta Khon的早期型制，黑白雙色、簡單質樸。

一進屋，泰國皇室詩琳通公主與召波寬的合照就掛於前廳，照片中的二公主正在贈與召波寬某樣物品，對一位泰國子民來說，皇家召見是無上殊榮，這也相對說明召波寬在地方上的重要份量。

Phi Ta Khon早期黑白型制影像，筆者翻拍於丹塞

泰國詩琳通公主與召波寬的合照，筆者翻拍於召波寬家中

我在丹塞蹲點後才發現，原來鬼面節不是黎府唯一的面具節慶，距離丹塞不遠處的清康縣納繅村（บ้านนาซ่าว อ.เชียงคาน，baan naa-sau amper chiangkaan）也有Phi Kon Nam（ผีขนน้ำ）面具節慶，此節慶與水牛故事有關，當地居民認為，牛死後的靈魂會停留在湖泊中，所以每年都要舉辦祭祀水牛的儀式，並祈求充沛雨量與來年豐收。

Phi Kon Nam和鬼面節一樣有遊行與面具活動，儀式也有雷同處，但名氣卻沒有鬼面節響亮，鬼面節之所以能在眾節慶中脫穎而出，除了推行時間早與機運外，關鍵原因跟鬼面節背後強有力的領導團隊有關，包括蓬猜寺住持、丹塞鄉長，以及靈媒召波寬，都是鬼面節的重要推手

召波寬是丹塞具備超能力的精神領袖，有世俗和靈界兩種身份，一方面，他是當地「勐神」召咸勐（เจ้าแสนเมือง, Jao Saen Muang）的在世代言人，替勐神在俗世辦事與傳達旨意，所以「召咸勐與召波寬」是一組概念，一個掌管冥界，一個服務陽世。另一方面，人們也相信，在靈界體制中，召波寬（召咸勐的靈媒）是當地男性靈魂的領導人，而女性靈魂的領導人，則由另外一名女性靈媒召妹南添（เจ้าแม่นางเทียม, Jao Mae Nangtiam）擔任，領導雖有性別之分，但地位最崇高的仍屬召波寬。

對華人而言，因為文化差異，較難理解什麼是「召波寬」？什麼是「勐神」？所以要先解釋這兩個名詞。先說說「召波寬」，「召波」（เจ้าพ่อ，jao por）一詞有地方神靈、土皇帝、強人之意，中文直白翻譯就是「教父」，由於泰國在尚未現代化之前，各地區以封建勐制為主，因此造就了地區的強人政治，古代的召波就是地方領導，沿用迄今，這個詞就成為社會上有力人士的代稱。

而「寬」（กวน，guan）是泰東北方言「官職」之意，因此「召波寬」是指重要的領袖，加上其為勐神的代言人，所以召波寬具有宗教和政治雙重意涵，主要職責是在地方上協助管理眾人之事。

再來說明「勐神」，勐神的概念來自勐（เมือง），祂是一勐最高位階的守護神，通常是由該勐有功績的國王、祖先或英雄死後的靈擔任。勐一字衍申自梵文，指的是某類政治型態與社會結構，後來這種政治模式廣泛運行於東南亞。

泰國文化裡，勐是一種社會關係和空間關係，建立在王權與土地上；勐從「村」的基礎發展，形成村落聯合組織，漸漸擴大組織成為勐，它可以是一組城邦，也能發展成一個王國。總之，在現代「國家」概念未出現前，勐就是泰人的政治、經濟和社會模式——村集結成勐、按土地行使封建制、制訂社會階級與權責，然後各司其職。

這個層層包圍的「村-勐」制，像同心圓般的堆疊起以王權為中心的社會階序，像極了泰國壁畫所畫的天界眾神，各有一方領地，但佛陀及其教義終究是諸神的中心與歸止處，換個角度想，勐制其實就是泰國先民觀看世界與體現宇宙觀的現實做法。

Photo Credit：張雅粱 以佛陀為中心的須彌山眾神壁畫，筆者攝於曼谷鐘樓寺（วัดระฆัง, Wat Rakang）

泰人古時居住的城邦就是勐，他們注重空間的概念，所以在世的管理者與靈界的神祇都配有一定的管理空間，按階級分配，各有權利義務，不同的社會位階形成層層包裹的空間結構，由小而大的次序為：個人、家戶、村寨與勐四個空間，泰人相信，每個空間中，各有世俗和靈界的對應角色。意即，世俗有國王統治勐，治理勐民和村民，相對地，靈界也有勐神，管理（村）寨神和家神，所以靈界和俗世都有一套可相應的管理規則，由大到小，從中心到邊緣，這也就是為什麼泰國古代很重視勐神的祭祀，因為勐神是祖靈，祂會護佑子孫與土地平安。

傳統的勐神信仰，在泰國已不多見，我很幸運能在丹塞調查到珍貴的勐神文化，它是丹塞特有的文化資產。丹塞縣古為丹塞勐屬地，據說建於素可泰王朝時期，召咸勐是先祖，死後成為丹塞勐神，持續守護子孫，為與陽世溝通順暢，祂會挑選道德高超的召波寬當祂的靈媒，傳達旨意。當召波寬快往生時，召咸勐便會附身在召波寬身上，告知由誰來擔任下一任的召波寬；新任的召波寬通常與現任召波寬有關係，例如是他的小孩或其它人。

在丹塞人心目中，召咸勐的地位非常崇高，所以祂的神龕很隱密，一般外人不得進入，我因為有召波寬的幫忙，才得以入內參拜。召咸勐的神龕位於丹塞隱密的林間，若無人帶領，實在難尋其道而入；領我入內的村人手持某種樹葉，赤腳帶我走進祭祀處，召咸勐的神龕被敬奉於一棵大樹下，神龕中不立神像，但其前方有一大片藍色磁磚鋪起的平台，村人告訴我，只有成年男子才能進入平台內祭拜。

Photo Credit：張雅粱 召咸勐神龕，筆者攝於丹塞

隨後，他跪在召咸勐的神龕前點燃蠟燭，開始誦唸祝禱詞，並將近期村民請願的事項逐一向召咸勐報告，從他莊嚴的神情看來，勐神在丹塞人心目中的地位，真的是非常神聖。為了問事方便，召波寬家中的牆上也安奉了一座小型的勐神神龕，當地居民若有外出、喬遷或許願等事宜，都會事先前往召波寬家，手持鮮花、蠟燭向召咸勐稟告事由，祈求勐神庇佑，讓諸事順遂。

勐神和召波寬是安定人心的重要力量，據丹塞民俗館的文獻記載，丹塞村民早年和泰國政府經常出現對立，後來泰國官方觀察到鬼面節能營造村落的和諧氣氛，於是在召波寬協助下，官方開始支持鬼面節活動，長年下來，鬼面節確實發揮了安定民心與降低官民衝突的效果。

表面上，外人看到的是鬼面節的歡樂遊行與面具打卡，但更深層的意義是，鬼面節除了體現佛教精神外，也表達出丹塞人對勐神的尊崇，因為鬼面節每年舉辦的時間都是由勐神決定，所以鬼面節沒有固定日期，這一切都需要向召咸勐請示，才能舉行。

丹塞人認為勐神可以管理勐中眾鬼，令其共襄盛舉鬼面節，一旦祖靈與眾鬼安定了，地方上自然會風調雨順，這是丹塞先人們流傳下來的生活哲學，透過靈媒召波寬所表達出來的勐神文化，也是鬼面節的文化脈絡，所以直至今日，鬼面節一直都是丹塞最重要的在地節慶。

召波寬受人愛戴，從鬼面節的遊行活動中可見一斑，人們會期待坐在火箭座椅上的召波寬向群眾丟灑用金銀紙所包裹成的金銀幣，並爭相拾取，那是一種福氣與好運的象徵，也是節慶的高潮。

我在現場感染過那種歡樂氣氛，清楚召波寬的高人氣，整場遊行過程中，不斷聽見四周民眾高喊「召波寬」名號，當聲浪越高時，抬轎人也會以上下劇烈搖晃火箭座椅的方式來會回應群眾的高亢情緒。對丹塞而言，鬼面節不只是節慶，它更是一種民氣與信仰的展現。

Photo Credit：張雅粱 召波寬丟灑金銀幣，製造活動高潮，筆者攝於蓬猜寺

Photo Credit：張雅粱 召波寬遊行專用的火箭座椅，筆者攝於丹塞

有則流傳已久的網路笑話：「我的國家（泰國）不是只有鬼！」神鬼的概念在各個國家、民族、宗教或地區裡都不太一樣，當加入了歷史、傳說與詮釋後，鬼神的內涵就會與我們想像的有所不同。或許在理解東南亞各民族文化之前，要先釐清什麼是我們既有的眼光與刻板印象？如此才能大心理解對方的文化價值。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒