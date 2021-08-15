我熱愛森林，但「造林固碳」並不足以讓台灣達成碳中和

文：戴興盛（東華大學自然資源與環境學系教授）

台北市立美術館主辦的2020台北雙年展「儲回大地的藝術」計畫的碳中和複層林營造，引起熱烈爭論。個案方面的討論面向已經有眾多文章討論，在此不贅述。本文想從這個計畫的原始目的「造林以抵銷活動所產生的碳排放量」出發，討論在台灣造林是否是達成碳中和的有效方法。

先說我對這個個案的個人建議：任何一個類似這樣的活動，若希望達成碳中和的目標，最有效且不具爭議性的方法，其實是去找屋頂架設太陽光電板。以主辦方估計的400噸碳排放量，搭配稍後本文介紹的太陽光電預估每年每公頃減碳量目前為576噸的數字，換算下來使用0.7公頃的太陽光電，一年就可以達成碳中和，接下來的19年使用年限還可以持續透過替代化石能源來減碳。

問題是，為何不是透過造林？

森林的確具備固碳功能，且有計畫的、遵循有學術基礎嚴謹作法的造林可以發揮固碳的效果，這都是事實。然而，台灣社會對造林固碳（因此達到碳中和）的高度期待，其實是緣木求魚。

根本的原因是，台灣的土地面積遠不足以透過森林固碳來達成碳中和的目標。

在此先表明我的立場：我熱愛森林，也理解森林可以提供眾多重要的功能，森林當然對台灣非常重要，我也一向支持森林應該根據其功能分區來進行保護或永續利用。但森林的重要性是一回事，透過造林（或是變更林相）是否能有效達成台灣碳中和的目標，則完全是另一個需要仔細論證的議題。

Photo Credit: 中央社

台灣的基本情境是，在這世界數一數二地狹人稠的島上，約有六成土地面積是森林。而這些森林基於各種考量，大多數都受嚴格保護而不應砍伐，這也是社會的普遍共識，這部分的森林也會發揮其固碳功能。剩下可以有條件利用的森林，是否在不同利用條件下有多少固碳功能，這須視循環利用的方式以及環境條件而定。

若我們希望透過建立更多的森林來達成例如固碳的功能，則須跟其他土地利用目標競爭土地，包括農地、工商業用地、居住、或其他用途（如再生能源設施）。思考到這邊，我們應該可以意識到，台灣可以增加造林的土地面積，一定極為有限。在這極其有限、兵家必爭之地考慮到底該將土地用作何種用途，的確不是一句「森林可以固碳（或有其他重要功能）」就可以支持應該將土地用來造林。

花蓮大農大富平地森林研究樣區相對位置圖 | 國立東華大學自然資源與環境學系張世杰教授提供

數字很重要。根據對台灣平地造林的初步研究結果所得到的數字，很值得各界參考。花蓮縣大農大富平地森林的碳吸存量為每年每公頃10.9公噸，屏東縣林後四林平地森林的碳吸存量為11.8公噸。

另一方面，台灣2019年的每人平均碳排放量是10.96公噸，先假設上述數字可以代表森林平均碳吸存量（必須說，當然不同型態的森林會有出入），換言之，若要透過森林來碳中和每一年的碳排放量，我們將需要約略2184到2363萬公頃的森林才做得到，而台灣的土地面積僅是362萬公頃。

造林固碳值得點狀常識，但開發太陽光電才是更有效率的目標

正因為台灣的可用土地面積極為有限，使得造林固碳成為一理念上可以點狀嘗試，但在實際上不可能是在大尺度上可以達成有意義目標的作法（例如2050淨零碳排的目標）。在如此侷促的可用土地面積限制下，單位面積的減碳效率就會變得非常重要。相較之下，近兩年在平原地區與農地、平地造林地互相競爭土地利用（且被罵到臭頭）的太陽光電，其實是有其長處的，只是在不重視數字與證據的公共討論中，太陽光電的減碳效率經常在純粹理念價值的論述中被淹沒了。

若以花蓮縣壽豐鄉等效日照時數及現行每度電力碳排係數估算，太陽光電預估每年每公頃減碳量為576公噸（這數字在西部會更高，因為東部日照時數較低），以同是花蓮地區的平地森林比較，太陽光電單位面積減碳效率高了53倍（現在這個時間點，因為這數字會隨太陽光電的發電效率改善，以及每度電力碳排係數下降而變動，或某種程度互相抵銷，但這些數字在中短期內不會有重大改變）。

換言之，台灣若真的要認真追求碳中和的目標，怎麼可能不大規模應用太陽光電（無論是屋頂型或是地面型）呢？

Photo Credit: 中央社

再次強調，我並非不愛森林，也並非試圖抹滅森林的價值，認識我的人都知道我超愛森林的，我也主張要嚴謹保育台灣山區的森林、以及平原地區具有獨特生態、社會、文化價值的森林。我們只是應該問一個很根本、很實際的問題：若台灣怎麼盤點，就只能騰出例如10萬公頃的土地來做減碳或固碳的用途，那麼，我們該把土地拿去造林或是投入太陽光電？

我理解這是一個很令人揪心的選擇，但台灣社會必須正面面對這個抉擇，而且不應該簡單的繼續把造林等同於愛地球，而把支持太陽光電的立場貶抑為違反環境價值。

試想，當我們繼續用一個低效的固碳作法，還以為這樣可以環保救地球，同時間因為缺乏替代能源，繼續使用化石燃料產生的溫室氣體與污染物持續往大氣層排放，最終導致地球與台灣氣候與生態系統劇變，這個全面性的影響整體地球生態系統與每一個子生態系統的破壞、以及隨之而來的人道災難，是符合大家念茲在茲的環境價值與人道價值嗎？

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本文經地球公民基金會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航