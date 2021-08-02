《我用波段投資法，4年賺4千萬》：買低賣高，賺到50％的波段行情就算成功

文： 陳詩慧

波段投資的基本知識

股票投資的方法五花八門，也有很多流派，例如：價值投資、技術分析、籌碼、當沖、波段⋯⋯大家最熟悉的是巴菲特的價值投資法，我也是運用巴菲特的方法選股，

在選擇投資標的時，會看產業未來的潛力與該產業公司的條件，比如公司願意投資新設備、增加研發經費、取得專利、開發新產品、快速拓展業務、擁有優秀的經營團隊等。當然，還必須具備財務面營收獲利佳，讓我們能看到它的價值，願意購買該公司的股票。

不過，我的投資方法是巴菲特價值投資法，再搭配波段操作。

波段操作，是指在股價相對低點買進，等到股價相對高點再賣出的投資方法，從中賺取價差。

我會選擇波段操作，覺得台股無法像美股一樣採價值投資法，只要存股，就可以翻漲好幾十倍，台股指數在1990年最高點12,682到2021年最高點也才漲到17,595點，漲幅不到四成，而美股道瓊工業指數30年漲了13.5倍。擁有十幾年投資經驗，我看到很多原本的績優股開始衰退，像是宏達電（2498），隨著PC沒落，失去智慧型手機市場，股價從1,300元暴跌剩不到40元，因此我認為，長期持有一支股票具有一定的風險。

這些曾經突破千元大關的績優股，似乎在告誡著我，要時時關心手上股票的相關新聞與產業資訊。

對於想要加快腳步還清房貸的我，意識到台股需要靠波段，選有題材的績優股票，買低賣高操作，就像餐廳拚翻桌率一樣，以增加營業額獲利。只有如此，我才能於短期內，用有限的資源，翻轉自己的財務資產負債表。

賺到50％的波段行情就算成功

好的股票，如巴菲特價值投資法一樣，可以長期投資。因為好股票不會只漲一次。股價的走勢總是如潮水般一波接著一波，有高低起伏。如果能了解到好股票不會只

漲一次的市場特性，捉住股價起伏的節奏，在低買高賣之間，取得波段獲利50％，就是一個很棒的境界了。要達到這個境界，投資人需要具備敏銳的洞察力和良好的心理素質，不斷累積經驗，波段操作的效率將越來越好。

由於好的股票只要營收獲利一年比一年好，股價就會不斷攀升，比如台積電（2330），然而就連績優股也會有下跌的時候，因此只要抓緊績優股漲跌的節奏，每年都可以有幾次波段獲利：

●抓住下跌回檔——買進

●累積量能——耐心等待

●等到往上飆漲——賣出

很多人問我：「為什麼這支股票好，不長期持有5年、10年，讓花長成甜美的水蜜桃再賣？為什麼要操作波段投資，好累啊！」

其實不會，想到透過波段操作，可以獲利更多，是一種樂趣，如打電動破關拿到寶物一樣。為了多拿到寶物升級，我們還是要多一點技巧，波段操作也是這個道理。

如果我們的本金少，想比別人獲利更高，就必須靠波段操作，得到倍數的獲利。

2011年，我接觸到的第一本投資書是德國股神科斯托蘭尼的《一個投機者的告白》，為我的投資心理打了很好的預防針。他提到以下幾點，讓我受益良多：

●其實心理學造就了股市90％的行情。

●有錢的人，可以投機；錢少的人，不可以投機；根本沒錢的人，必須投機。

●只有仔細分析失敗，才能從中獲利；只有慘敗，才會讓人回到現實（這些過程都經歷過，只有痛苦，反省才會有重生的力量）。

●投機家的條件：「資金、耐心、堅強的神經、獨立思考、經驗豐富與敏銳眼光。」

為什麼波段操作比長期持有獲利好呢？

波段操作與長期持有股票的差異

如果1張股票持有1年，以上圖來比較波段操作和一直持有的不同。

從上圖中，可以發現，若股價從10元漲到70元，色塊的部分是波段操作獲利多餘的部分。

黑線是股票長期持有1年：從第一個起點低位買進，之後隨著價格上漲一路持有，直到第三波頂端的高點賣出，假設可以準確判斷買在低點、賣在高點，那麼獲利就只有一次。

紅線是三次波段操作：從觀察技術分析指標KD值，當KD值在30至50間買進，等到KD值在80至90間賣出，那麼可以來回三次波段操作。

比較兩種不同方式的操作獲利，分為三次操作可以多出色塊獲利的部分。這也是為什麼波段操作可以比長期持獲利翻倍更多的原因。

學習股票投資，零到一真的是最困難的。但第一步踩穩後，接下來會順多了。只要有投資成功經驗，透過經驗與次數，建立屬於自己的投資信仰後，反覆驗證，我們眼界與分析判斷的能力就不同了。

書籍介紹

本文摘錄自《我用波段投資法，4年賺4千萬：買在低點、賣在高點，賺價差的獲利SOP》，采實文化出版

作者：陳詩慧

momo網路書店

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

第一次波段操作就上手，讓你看準走勢，翻倍獲利！

《Money錢》、《鏡週刊》、《雲端最有錢》、《單身行不行》、東森財經等多家媒體專訪！

作者版稅收入全額捐給「創世基金會」！

1997年，小資女陳詩慧工作起薪23,480元，為了完成出國念書的夢想，努力存錢。

2000年，首次投資基金和股票失利，為念書借錢。

2001年，完成學業回國，月薪38,000元。

2003年，轉調業務，績效不錯，年年加薪，但買車、買房，也開始負債人生。

2013年，為貸款拚命工作，晉升業務主管，雖然負責公司50％業績，卻還是想圓創業夢。

2016年，創業3年失敗虧損300萬元，背負房貸1,800萬元。

2019年，靠波段投資，2年將本金400萬元滾成2,400萬元。

2020年，因新冠肺炎疫情，資產縮水。

2021年，修正投資策略，短時間重新累積到4,000萬元，獲利10倍

從負債到千萬身價，她怎麼做到的？

本書還會分享作者的個人投資故事與財務自由後的心境，她希望無論是低薪族、小資族、準退休族，只要開始起步，都能靠波段投資法，早日實現財務自由的夢想。

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航