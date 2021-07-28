美國「最偉大的體操選手」拜爾絲突然退賽，坦言「運動員也是人」難以負荷外界壓力

2020東京奧運7月28日發生一件震驚體壇的新聞，美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）晚間在比賽中，突宣布退出奧運女子體操團體賽，這位被譽為「最偉大的體操選手」突然退賽，涉及一個越來越多人開始討論的議題：運動員的精神健康。

拜爾絲在28日女子體操團體賽開場跳馬項目時，表現得差強人意，只得到13.766分（2019年世界錦標賽，她的得分是15.233）。 她隨後離開了賽場，幾分鐘後，傳出她 不會參與剩下的女子體操團體賽項目的消息。

雖然在拜爾絲的缺席下，美國女子體操隊仍然表現亮眼，在女子體操團體賽中奪下了銀牌，但這已經替美國隊帶來一個重擊 ： 拜爾絲預計要參加的個人全能、自由體操、跳馬、平衡木4個項目，將由她的隊友代替出賽。

拜爾絲是美國體壇的驕傲，她獲得創紀錄的25枚世界錦標賽獎牌，其中包括19枚金牌，在2016年里約奧運上，更是橫掃4面金牌1面銅牌，被譽為「最偉大的體育選手」。她能做出許多高難度的動作，如以她自己名字命名的「拜爾絲跳」、「拜爾絲空翻」，另一方面，她也是在美國女子體操性侵案後，帶領美國女子體操隊重返榮耀的希望。

2017年，美國體操界爆發隊醫納沙（Larry Nassar）性侵上百名體操選手的醜聞，一長串的受害者，也包括奧運金牌團隊「超級5姝」（Fierce Five）中4人 - 拜爾絲（Simone Biles）、雷絲曼（Aly Raisman）、杜格拉絲（Gabby Douglas）與瑪羅妮（McKayla Maroney）。

美國體操隊一開始聲稱，拜爾絲是因為健康問題退出了比賽， 但拜爾絲告訴記者，她的問題不是生理上，而是心理上的。

拜爾絲在27日比賽中因過度壓力，中途棄賽｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

比賽應該是開心的，但事實並非如此

拜爾絲表示，這一屆的奧運壓力很大， 她談到比賽前她是如何「渾身發抖」，在練習後幾乎無法休息， 她說她在比賽前從未有過這種感覺。

在 COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎） 的籠罩下比賽延後一年，現場沒有觀眾，還充滿了各種變數。 「我認為我們壓力太大了」，她告訴記者。「我們應該在這裡玩得開心，但事實並非如此。」

拜爾絲在賽前曾於IG上發文，說她「 覺得肩膀上扛著整個世界的重擔。」她說她輕鬆以對，讓壓力看起來對她沒有影響，但「該死的，有時很難！奧運不是開玩笑的！」

拜爾絲面對的壓力其實不只來自奧運。身為美國女子體操隊性侵醜聞的受害者，外界希望她的出賽能代表受害者、以及其他希望能在安全的環境下比賽的女子體操選手；而她的膚色，也讓她成為有色族群的運動員代表。

拜爾絲曾告訴《 泰晤士報》，「我要去那裡（奧運）代表美國，代表世界錦標賽，代表世界各地的黑人和有色女孩」， 她努力想給全世界留下深刻印象，讓 她的存在能讓這些觀看比賽的人感到驕傲。

「這屆奧運會，當我進來的時候，我希望它是為自己而做的——我覺得我是在替其他人做這件事。」拜爾絲告訴記者。

她決定，自己的健康比參賽更重要，比可能到手的金牌更重要。

「歸根究底，我們也是人，所以我們必須保護我們的心志和身體，而不是僅僅出去做世界希望我們做的事情。」

奧運造英雄，但運動員的痛楚誰來承擔？

「 奧運本質上就是要創造英雄，我們需要有值得尊敬和激勵我們的人或事。」 美國記者湯普森（Cheryl Thompson）表示。不過， 一向只在螢光幕前呈現榮耀的一面的運動員，最近心理健康的重要性也不斷被談論。

日本網球好手、前世界球后大坂直美於5月底宣布退出法國網球公開賽，承認自己長期受憂鬱症所苦，並坦承自己抵制賽後記者會是因為「焦慮感」。

很少有人能理解，拜爾絲或者 大坂直美的感覺，必須在全世界的注視下， 不斷證明在某件事上是最偉大的。但拜爾絲之所以是最偉大的運動員，不是因為她從來沒有輸過；而現在她退出比賽，提醒我們當期望的負擔變得太重，即使是最有名的人，也會有無法承受的時候。

越來越多頂尖運動員談論精神健康，包括美國傳奇泳將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）、美國職籃（NBA）球員洛夫（Kevin Love）、美國職業女子籃球聯賽（WNBA ）球員威爾森（A’ja Wilson），都曾公開談論個人的憂鬱症經歷。

雖然拜爾絲在關鍵時刻退賽引來保守派媒體批評她「自私」、「半途而廢」，網紅柯克（Charlie Kirk）砲轟「我們養出了軟弱的一代」，但拜爾絲仍獲得運動界及其他名人支持。

前美國體操女將芮斯曼（Aly Raisman）對拜爾絲退賽的決定感同身受，她說：「拜爾絲是這次東京奧運的最大焦點，這結果真的很震撼。但我認為更重要的是讓大家思考，她身上到底承受多大壓力，一個人所承受的壓力是有限度的。她也是人，有時候大家都忘了這一點。她只是上場盡力表現而已。」

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）推特發文表示：「拜爾絲值得我們支持和感謝。她是我們心中的偉大運動員，我們何其有幸可以看她比賽。感謝美國隊員展現堅定意志，當好榜樣並奪下獎牌。」

父母來自台灣的美國籃球明星林書豪，在推特上向拜爾絲及大坂直美致敬：「感謝拜爾絲和大坂直美，提醒我們要多關照自身！感謝我們可以繼續見證，她們如何為了下一代，改變運動場內及場外的未來。」

拜爾絲同隊的體操選手 柴爾斯（Jordan Chiles）也表示，「這枚獎牌（拜爾絲退賽後美國女子體操隊仍獲得的銀牌）絕對是給她的...... 如果不是她，我們就不會在這裡。 」

目前尚不清楚，拜爾絲是否繼續參加個人項目，她將每日接受檢測，看她的身心狀況是否適合出賽。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺