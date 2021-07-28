美國「最偉大的體操選手」拜爾絲突然退賽，坦言「運動員也是人」難以負荷外界壓力
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越來越多頂尖運動員談論精神健康，包括美國傳奇泳將「飛魚」菲爾普斯、美國職籃球員洛夫、美國職業女子籃球聯賽球員威爾森都曾公開談論個人的憂鬱症經歷。
2020東京奧運7月28日發生一件震驚體壇的新聞，美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）晚間在比賽中，突宣布退出奧運女子體操團體賽，這位被譽為「最偉大的體操選手」突然退賽，涉及一個越來越多人開始討論的議題：運動員的精神健康。
拜爾絲在28日女子體操團體賽開場跳馬項目時，表現得差強人意，只得到13.766分（2019年世界錦標賽，她的得分是15.233）。她隨後離開了賽場，幾分鐘後，傳出她不會參與剩下的女子體操團體賽項目的消息。
雖然在拜爾絲的缺席下，美國女子體操隊仍然表現亮眼，在女子體操團體賽中奪下了銀牌，但這已經替美國隊帶來一個重擊 ： 拜爾絲預計要參加的個人全能、自由體操、跳馬、平衡木4個項目，將由她的隊友代替出賽。
拜爾絲是美國體壇的驕傲，她獲得創紀錄的25枚世界錦標賽獎牌，其中包括19枚金牌，在2016年里約奧運上，更是橫掃4面金牌1面銅牌，被譽為「最偉大的體育選手」。她能做出許多高難度的動作，如以她自己名字命名的「拜爾絲跳」、「拜爾絲空翻」，另一方面，她也是在美國女子體操性侵案後，帶領美國女子體操隊重返榮耀的希望。
2017年，美國體操界爆發隊醫納沙（Larry Nassar）性侵上百名體操選手的醜聞，一長串的受害者，也包括奧運金牌團隊「超級5姝」（Fierce Five）中4人 - 拜爾絲（Simone Biles）、雷絲曼（Aly Raisman）、杜格拉絲（Gabby Douglas）與瑪羅妮（McKayla Maroney）。
美國體操隊一開始聲稱，拜爾絲是因為健康問題退出了比賽，但拜爾絲告訴記者，她的問題不是生理上，而是心理上的。
比賽應該是開心的，但事實並非如此
拜爾絲表示，這一屆的奧運壓力很大，她談到比賽前她是如何「渾身發抖」，在練習後幾乎無法休息，她說她在比賽前從未有過這種感覺。
在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的籠罩下比賽延後一年，現場沒有觀眾，還充滿了各種變數。「我認為我們壓力太大了」，她告訴記者。「我們應該在這裡玩得開心，但事實並非如此。」
拜爾絲在賽前曾於IG上發文，說她「覺得肩膀上扛著整個世界的重擔。」她說她輕鬆以對，讓壓力看起來對她沒有影響，但「該死的，有時很難！奧運不是開玩笑的！」
拜爾絲面對的壓力其實不只來自奧運。身為美國女子體操隊性侵醜聞的受害者，外界希望她的出賽能代表受害者、以及其他希望能在安全的環境下比賽的女子體操選手；而她的膚色，也讓她成為有色族群的運動員代表。
拜爾絲曾告訴《泰晤士報》，「我要去那裡（奧運）代表美國，代表世界錦標賽，代表世界各地的黑人和有色女孩」，她努力想給全世界留下深刻印象，讓她的存在能讓這些觀看比賽的人感到驕傲。
「這屆奧運會，當我進來的時候，我希望它是為自己而做的——我覺得我是在替其他人做這件事。」拜爾絲告訴記者。
她決定，自己的健康比參賽更重要，比可能到手的金牌更重要。
「歸根究底，我們也是人，所以我們必須保護我們的心志和身體，而不是僅僅出去做世界希望我們做的事情。」
奧運造英雄，但運動員的痛楚誰來承擔？
「奧運本質上就是要創造英雄，我們需要有值得尊敬和激勵我們的人或事。」美國記者湯普森（Cheryl Thompson）表示。不過，一向只在螢光幕前呈現榮耀的一面的運動員，最近心理健康的重要性也不斷被談論。
日本網球好手、前世界球后大坂直美於5月底宣布退出法國網球公開賽，承認自己長期受憂鬱症所苦，並坦承自己抵制賽後記者會是因為「焦慮感」。
很少有人能理解，拜爾絲或者大坂直美的感覺，必須在全世界的注視下，不斷證明在某件事上是最偉大的。但拜爾絲之所以是最偉大的運動員，不是因為她從來沒有輸過；而現在她退出比賽，提醒我們當期望的負擔變得太重，即使是最有名的人，也會有無法承受的時候。
越來越多頂尖運動員談論精神健康，包括美國傳奇泳將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）、美國職籃（NBA）球員洛夫（Kevin Love）、美國職業女子籃球聯賽（WNBA ）球員威爾森（A’ja Wilson），都曾公開談論個人的憂鬱症經歷。
雖然拜爾絲在關鍵時刻退賽引來保守派媒體批評她「自私」、「半途而廢」，網紅柯克（Charlie Kirk）砲轟「我們養出了軟弱的一代」，但拜爾絲仍獲得運動界及其他名人支持。
前美國體操女將芮斯曼（Aly Raisman）對拜爾絲退賽的決定感同身受，她說：「拜爾絲是這次東京奧運的最大焦點，這結果真的很震撼。但我認為更重要的是讓大家思考，她身上到底承受多大壓力，一個人所承受的壓力是有限度的。她也是人，有時候大家都忘了這一點。她只是上場盡力表現而已。」
白宮發言人莎琪（Jen Psaki）推特發文表示：「拜爾絲值得我們支持和感謝。她是我們心中的偉大運動員，我們何其有幸可以看她比賽。感謝美國隊員展現堅定意志，當好榜樣並奪下獎牌。」
父母來自台灣的美國籃球明星林書豪，在推特上向拜爾絲及大坂直美致敬：「感謝拜爾絲和大坂直美，提醒我們要多關照自身！感謝我們可以繼續見證，她們如何為了下一代，改變運動場內及場外的未來。」
拜爾絲同隊的體操選手柴爾斯（Jordan Chiles）也表示，「這枚獎牌（拜爾絲退賽後美國女子體操隊仍獲得的銀牌）絕對是給她的......如果不是她，我們就不會在這裡。」
目前尚不清楚，拜爾絲是否繼續參加個人項目，她將每日接受檢測，看她的身心狀況是否適合出賽。
延伸閱讀
新聞來源
- Simone Biles' withdrawal reminds us that she's human -- and still very much the GOAT（CNN）
- America took Simone Biles for granted（Vox）
- Biles withdraws from gymnastics final to protect team, self（美聯社）
- 前世界球后大坂直美自爆長期受憂鬱症所苦 贊助商公開力挺：我們肯定她的勇氣（風傳媒）
- 東奧點將／美國體操天后奪金之戰退賽 林書豪加入聲援行列（中央社）
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺