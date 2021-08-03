「中國棄嬰」贏得奧運金牌，是加拿大撿到寶還是教得好？

以中國網友好大喜功的個性，加拿大選手瑪姬・麥克尼爾（Maggie Mac Neil）奪冠時，熱搜榜上立刻出現「加拿大華裔選手奪冠」的標題，這個話題熱度迅速竄到第二名，好奇的網友去查證瑪姬的身世，才知道瑪姬原是中國棄嬰。

2018年的世界體操錦標賽中，奪金的美國體操隊有兩名選手的身世和瑪姬一樣，都是中國的棄嬰。有網友不禁要問一句：中國棄嬰的基數有多大，才會在世界級的賽事中，出現這麼多中國棄嬰的金牌得主。

細看這三位的共同點，她們都是女生、年紀相當，並且都是身體健康的，所以排除她們是因病被遺棄。從這三位運動員的年齡推算，她們出生的時候是中國計劃生育嚴格的時期，中國人重男輕女並不是新聞，在一胎化的時代，很多父母為了追生男孩而棄養女嬰。

除了女嬰會被棄養，身患疾病的男孩，不管病症是否嚴重，也很容易被棄養。在大約20年前，中國很多地方貧窮落後，被棄養的孩子有時直接被丟在河邊或是野外，甚至乾脆丟在醫院門口的垃圾桶裡。如果是冬天，孩子的存活率非常低，如果是夏天，則有可能被路人撿到，送到福利院。

有人問過，為什麼領養中國棄嬰的都是外國人？其實還可以問，為什麼中國人不領養孩子？這個問題有雙向答案，一方面，中國人收養中國棄嬰比想像中困難。

《中國收養法》對於養父母的要求頗高，要求收養人無子女、年滿三十五周歲、婚姻狀況穩定，此外還要審核家庭條件，包括名下房產、月收入等；如果收養殘疾兒則要求略低，但很多人沒有信心撫養殘疾兒。符合要求的養父母需要到當地的民政局辦理收養手續，此過程並不複雜，但全靠民政局配合。

值得一提的是，外國人來中國收養，民政局會從他們手中收到「巨額補助」，所以不管是福利院還是民政局，都更希望把中國棄嬰送到西方。對於中國養父母的申請，態度不會太積極，甚至中國養父母還需要包個大紅包才能讓手續順利辦完。

另一方面，中國人過於看重「血緣關係」，普遍認為不是自己親生的孩子就養不熟，很多不孕不育的夫妻，就算領養孩子，也不會坦白告知孩子的身世，怕孩子回去尋親以後就永遠離開，讓養父母白養一場。而且早期中國人經濟條件不好，養一個孩子就覺得生活困難，要再領養就會覺得很吃力。相對於西方政府負擔孩子成長很多費用，在中國養孩子並不容易。

歐美國家的人喜歡到亞洲領養棄嬰並不是新聞，自從1991年《中國收養法》開放了外國人來中收養的條件，截至2018年，超過11萬名中國棄嬰被美國人收養。西方人受到基督教思想的影響，認為「施比受更為有福」。被收養到西方的中國孩子多數是殘疾兒或女嬰。

這些活生生的孩子，曾經被中國的家庭看作是「負擔」，但是被領養到西方以後，他們成為「家人」，有了一個被愛的環境，也有機會受到良好的教育，因為被收養，他們的人生有多更多選擇。所以，今（2021）年奧運會上，三位有才華的女孩子正在發光發熱。

很多中國網友說：加拿大撿了一個寶貝。有人反駁道：是加拿大把瑪姬培養成寶貝的。實際上，一個人的價值不應該取決於他本人的成就，而在於這個人是一個人。我很敬佩這些收養中國棄嬰的西方家庭，他們的奉獻做出一個很好地見證，就是愛能夠勝過人種、血緣和一切隔閡。同時，也是告訴那些棄養孩子的中國父母：你們所不要的孩子沒有比任何人差。

直到現在，中國重男輕女的現象略有扭轉。但福利院中被棄養的孩子還是不少，在發展成熟的大城市，福利院中的孩子通常是身患重病，大部分家庭無法負擔養育成本，健康孩子被棄養的情況已經很少見。

但是發展落後的地方，很多孩子被棄養僅是因為兔唇、耳廓發育不健全等小問題，通過簡單的治療就能醫治。且很多孩子在福利院聯合醫院的治療後，疾病能夠痊癒，恢復到與正常人無異，但即使是被治癒，遇不到願意收養他們的養父母，孩子們也只能在福利院孤獨地成長。

希望藉由奧運冠軍的故事，能夠激發中國人對於「收養」的思考，讓孤獨的人有家。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：潘柏翰