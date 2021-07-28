緬甸深陷洪水與疫情之中，軍方正式宣布取消2020年大選結果

緬甸軍政府以2020年大選舞弊為由，發動政變拘禁國務資政翁山蘇姬（ Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」），調查大選情況。7月26日，軍政府正式宣布，稱選舉「不自由也不公平」，也「不合乎」憲法與法律，取消2020年大選結果。而時值雨季的緬甸，同時面臨洪水侵襲與持續延燒的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情。

去年（2020年）11月8日，緬甸舉行的聯邦議會與地方議會改選，由翁山蘇姬領導的民選全國民主聯盟（National League for Democracy，以下簡稱全民盟）政府贏得足夠單獨組建政府的國會席位，擊敗軍方支持的聯邦鞏固發展黨（USDP，以下簡稱鞏發黨），鞏發黨則表示不承認選舉結果。2月1日，緬甸軍政府政變後，成立國家領導委員會領導國家，宣布進入一年緊急狀態，並將重新舉行大選。

《伊洛瓦底》報導，去年大選，在共1117席國會民選席次（編按：根據2008年版《緬甸憲法》緬甸軍方佔有保留席次），全民盟贏得920個席次， 鞏發黨僅獲71席。即使軍政府宣稱全民盟選民名冊有問題，但國際觀選團如美國卡特中心（ Carter Center）與在地監選團體，都表示選舉都是自由且平等的。亞洲公平選舉網絡（Asian Network for Free Elections) 指出，投票結果是「總體而言，可代表緬甸人民的意志。」

應軍方領導人敏萊昂（Min Aung Hlaing）所要求，目前由軍方掌控的聯邦選舉委員會（Union Election Commission，以下簡稱選委會）歷時半年，在全國舉行選舉的315個城鎮，針對選民名冊和投票用紙進行調查，26日正式宣佈結果。

軍政府指派的選委會主席登梭（Thein Soe）表示，2020年選舉結過被廢除，因為選舉不符合國家憲法與選舉相關法律，不自由也不公平。

選委會宣佈，他們發現超過1100萬件違規行為，像是例如包括有選民沒有國民身份證、重複投票或相同的身份證號碼出現在多組選票上。選委會說，「各投票所選民名冊上的錯誤這麼多，這不是意外而是刻意為之。」並指控全民盟為了要掌握國家大權，濫用行政權力介入選舉程序與競選行為。

軍方甚至也曾要以選舉舞弊為由，試圖解散全民盟。一名仰光（Yangon）選民表示，選舉結果被取消，反映軍政權打壓廣受民眾支持的全民盟，「因為對政權沒有信任，人們將會拒絕這份宣告。」自從政變後六個月來，軍方並沒有成功接掌並治理國家，面對全國許多人民的抵抗，包括武裝衝突。

《法新社》報導，登梭並未說明，緬甸何時會舉行新選舉。軍政府先前曾說，會在兩年內舉行新選舉。目前翁山蘇姬繫獄且身負多項罪名，緬甸因政變陷入混亂，根據當地組織統計，因軍方鎮壓抗爭而死的人數超過900人。

社會運作大受影響，世界銀行（World Bank）26日預測，由於政變後大規模騷亂和COVID-19疫情，緬甸2021年經濟將衰退18%。在緬甸同時再次復燃的疫情肆虐全國，許多醫院因為醫護人員參與不合作運動而陷入人員短缺。

洪水與疫情

《路透社》報導，27日許多緬甸居民表示，從上週末開始的暴雨造成淹水災情，數百人流離失所，COVID-19疫情中，也迫使醫護在被水淹沒的走廊上移動病患到乾燥處。克倫邦（Kayin）蘭貝鎮（Hlaingbwe）一名社工表示，「數百棟房屋淹沒水中，只能看到屋頂。」他也說，「COVID在鎮上散播，很多人失去嗅覺且身體不適，很明顯是COVID不是季節性流感。」

當地媒體組織克倫資訊中心（KIC）在臉書貼出照片，克倫邦另一個城鎮苗瓦迪（ Myawaddy）醫院裡的志工和醫護人員大水中搬運病患和氧氣瓶。克倫資訊中心也指出，沿著緬泰邊界500多個地點被洪水影響，使得數百人逃離家園。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）緬甸代表團長Joy Singhal表示，「緬甸東部很多長年深受洪水所苦的地區，現在更因疫情更顯處境艱難。」他也表示，其組織已緊急投入救災物資幫助。自六月疫情再次爆發，26日緬甸新增4360例確診病例，396人染疫去世。不過據醫護人員與殯葬業者估計，實際數字遠高於此。

《Myanmar Now》報導，擁擠的監獄也成疫情熱區，軍方21日宣佈將陸續釋放4297名囚犯，以避免疫情近一步傳播。根據軍方報說法，這當中有566人染疫。軍方25日宣佈第三波釋放，為仰光永盛監獄（Insein Prison）當中1651人。

有家屬指出，軍方釋放囚犯卻未施行配套措施，顯然沒有重視保護犯人和大眾染疫風險。據緬甸政治犯援助協會（AAPP）統計，截至27日，緬甸有5382被逮捕、控罪或判刑。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒