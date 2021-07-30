台灣 2021年七月最新遊戲產業狀況 - 家用遊戲機的台灣市佔率及玩家感受

文：邵鈺珊

根據七月遊戲產業調查，目前市佔率最高的是Nintendo Switch，其次是Sony PlayStation，第三名是Microsoft Xbox。對於玩家而言，選購家用遊戲機時，首先會考量遊戲機的價格是否划算，其次是搭配的遊戲豐富多元、保固時間長且好維修、搭配的遊戲價格划算、遊戲機散熱好且噪音低。從玩家擁有的遊戲來看，前五名包含動作冒險遊戲(57.7%)、運動類遊戲(48.2%)、賽車類遊戲(46.3%)、益智類遊戲(37.5%)、家庭兒童遊戲(36.8%)，可見除了個人娛樂外，玩家也需要滿足家庭與親子互動的遊戲。進一步詢問玩家，在玩家用遊戲時，玩家認為最重要的前三名為：可以跟家人朋友在同一地點玩、可以消磨時間、不斷想要挑戰更高的破關成績。由於親友的評價是影響玩家選購家用遊戲機的重要因素，遊戲機廠商能做到讓全家人共同參與並友善家庭環境，有效影響家人對遊戲機的評價，是在居家防疫期間攻佔消費者心佔率的成功關鍵。

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