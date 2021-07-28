華府高層官員接力訪問亞洲，美國防部長：對中「絕不退縮」助台灣強化抵抗威脅的能力

美國總統拜登（Joe Biden）上任後積極經營亞太地區的關係，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）昨（27）日晚間在新加坡發表演講，談及南海與台灣相關議題；國務卿布林肯（Antony Blinken）也在昨日抵達印度，將與總理莫迪（Narendra Modi）會面，預計討論疫苗與中國相關議題。

副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）上週則與日、韓外交次長舉行3國會議，並追加行程赴中與中國外交部長王毅會晤。

國防部長訪星國，期許與印太地區建立穩定關係

奧斯汀上任後首度訪問新加坡，昨天晚間在富麗敦論壇（Fullerton Lecture）發表演講，強調美國與盟友的合作關係。《衛報》報導，奧斯汀表示，美方目前仍沿用「一個中國」政策，同時也會與台灣合作，協助台灣強化抵抗威脅的能力。

「當受到威脅時，我們不會退縮，但也不尋求衝突。」奧斯汀指出，美國正致力與中國建立穩定的關係，並強調身為強權的大國需以「透明」與「溝通」作為榜樣。

提及爭議不斷的南海問題， 奧斯汀認為中國的主張不僅缺乏國際法依據，也侵犯到南海周邊國家的主權。他也表示，美方會支持沿海國家維護其國際法相關的權利。 奧斯汀指出，整個印度洋、太平洋地區座落在美中緊張的關係中間，美方將與這些國家建立夥伴關係，期盼為整個印太區域帶來穩定性 。

此外， 奧斯汀表示，任何針對全球健康的威脅，就是對於區域安全的威脅，並指出拜登承諾明（2022）年將向約100個國家提供5億劑COVID-19 （嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎） 疫苗。奧斯汀強調，疫苗在預防死亡與重症方面非常有效，這也是美國在緊急情況中為印太地區盟友所提出的協助。

國務卿布林肯訪印度，聚焦人權與中國議題

美國國務卿布林肯昨天抵達印度，將於今（28）日與印度總理莫迪會面。

印度外交部透過新聞稿表示，布林肯 此次造訪是展開印美高層對話、加強全球戰略夥伴關係的契機，而 討論將側重於兩國共同關注的問題，包括COVID-19疫情、印太區域與阿富汗相關的合作等。 美國國務院南亞和中亞事務代理助理國務卿湯普森（ Dean Thompson）指出，由於美國日前宣布將撤出阿富汗，待8月底美軍完全撤退後，布林肯需要尋求印度的支持，以協助穩定阿富汗局勢。

而據《美聯社》報導，印度國內的人權問題可能也將被布林肯搬上檯面討論。莫迪與執政黨日前被指控壓制民間輿論的聲浪，並推出歧視穆斯林與其他少數民族的政策，導致引起更多批評。印度政府也常否認國際組織或人權組織對其人權紀錄不佳的說法，這也可能將成會談討論要點之一。

由於共同面臨中國崛起造成的威脅，近年印美關係增溫，兩國也持續深化軍事合作。今年 3月，美國國防部長奧斯汀就曾與莫迪和其他印度高層官員會晤過。

副國務卿雪蔓訪中，會後呼籲中國成為負責任的大國

Photo Credit: AP / 達志影像

美國副國務卿 雪蔓在26日 與中國外交部長王毅、副外長謝鋒在天津進行會談，不僅討論到中國對南海、台灣相關的侵略行動，也對新疆、香港相關的人權問題展開對話。中方對於美國在人權議題上的批評感到憤怒，並表示美國不能指望一邊合作、又一邊壓制中國。

雪蔓則否認中國的指控，並在會後對《美聯社》表示，希望中國明白人權並非單一國家內部事務，希望中國遵守 《世界人權宣言》，呼籲 中國負起身為大國的責任。雪蔓也指出 ，在會談中雙方也都分享了各自關注的問題，並稱 美國歡迎與中國進行激烈的經濟競爭，但並不希望演變成衝突。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：羅元祺