糧荒與疫情使金正恩態度軟化，兩韓正式重啟中斷超過400天的「熱線」

編譯：王國仲

從2020年6月北韓單方面切斷與韓國間熱線算起超過400天後，兩韓在2021年7月27日上午10點正式重啟對話。這代表金正恩政權或許已經準備好，再次討論雙方僵持已久的外交進程。

北韓《勞動新聞》報導，對重建雙邊互信、促成和解來說，金正恩與韓國領導人文在寅可說是「跨出一大步」；青瓦臺亦發出聲明，指雙邊領導人從4月份開始便透過信件持續討論相關事宜，雙方皆願意重建對彼此的信任，並盡快促進兩韓關係。

兩韓代表在上午11：04時進行約三分鐘的對話。韓國統一部更發布聲明，預期雙方將順利恢復一日兩次的固定溝通模式。韓國代表指出：「在一年多不見後，我很慶幸雙方能再次開啟對話。我們希望這能為所有韓國人民帶來好消息。」

韓戰未真正畫下休止符，兩韓關係超過半世紀後終露曙光

1953年，韓戰持續超過三年後，南北韓簽訂停戰協議，約定以北緯38度線為界，設立非軍事區並停止敵對行為。由於雙方簽署的是「停戰協定」，而非「和平協定」，因此在國際法上，戰爭並未正式畫下休止符。

儘管金大中（2000年，為史上首次南北韓峰會）、盧武鉉（2007年）兩位韓國總統皆曾造訪北韓，並與其最高領導者（兩次皆為金正日）舉行高峰會，兩韓關係並無太多實質成果。直到近年，雙方關係才有了具體且代表性進展。

2017年7月，文在寅於德國發表談話，呼籲且希冀南北韓雙方攜手，為朝鮮半島的和平取得重大突破。他希望雙方從「容易的事情」開始做起，包括建立對談管道、進行對話，共商南北和平與合作，並稱願意在此基礎上與金正恩會面，更邀請北韓參與於平昌舉辦的2018年冬季奧運。

儘管初期態度遲疑，金正恩隨後也釋出善意。他不僅派出代表團（由胞妹金與正領軍）參加平昌奧運，雙方還在開幕典禮中，共持代表廣義朝鮮半島的統一旗入場，其後更敲定在同年舉辦三場兩韓首長高峰會。在9月份的第三場峰會結束後，南北韓簽署《平壤共同宣言》，同意正式結束軍事敵對關係、擴大商業與文化合作，更進一步實現朝鮮半島無核化的目標。

除兩韓關係外，北韓與美國的關係也在2018年大有斬獲。在韓國積極斡旋、居中協調下，金正恩順利與時任美國總統的川普（Donald Trump）在新加坡舉行金川會談，這是韓戰結束以來，在任美國總統首次與北韓最高領導人會面。

在這場國際高度重視的會晤中，雙方就朝鮮半島無核化、周邊國際局勢與美朝關係進行討論，雙方亦簽署聯合聲明，表示將在朝鮮半島共同建立長久且穩定的和平機制、敲定日後討論進程。

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廢除核武與取消制裁協商破局，兩韓關係重回低谷

可惜好景不常，北韓的對外立場在2019年2月的第二次對美高峰會後迅速生變。根據美國、北韓官方在會晤後發出的新聞稿，雙方在廢除核武與取消制裁上未能達成共識（美方聲明稱北韓希望「完全取消制裁」，北韓外務部則表示他們僅希望解除民生相關制裁），因此本次會談並未達成任何協議。

儘管美、朝兩方並未明示談判破裂，但金正恩在會後取消與川普共進午餐、撤出兩韓共同經營的開城工業區聯絡辦公室，更傳出再次重建以預計拆除的飛彈發射設施，顯示北韓對於會談結果不甚滿意，原定的第三次峰會計劃也無疾而終。

2020年夏天，南北韓關係更顯嚴峻。除片面切斷對話熱線外，平壤正式警告首爾政府，必須禁止脫北者、韓國人士在兩韓邊境施放附有大米、民生物資與反北韓文宣的氣球。《勞動新聞》更特別引述金與正和朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲說法，表示若首爾置之不理，雙方關係將進一步惡化。

在警告發布的幾天後，北韓炸毀開城工業區內的聯絡辦公室（幸好該處早已人去樓空、並未造成傷亡），證明自己所言不虛，更揚言直接拆除開城工業區，甚至將廢除兩韓軍事協議。雙方關係至此探至冰點，直到領導人恢復對談、熱線重啟，又再次展現轉圜餘地。

糧食危機加上疫情險峻，北韓態度軟化

至於金正恩為何選在此時恢復熱線，或許和北韓近期的重大國家危機有關。受2020年颱風侵襲影響，北韓正面臨嚴重糧食短缺。金正恩甚至在6月份罕見坦承情況「嚴峻」，並要人民準備好面對「史上最嚴重狀況」。

此外，分析師也認為北韓境內的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，或許不像官方所宣稱的一樣樂觀。前CIA北韓分析師金碩（Soo Kim，音譯）接受路透社訪問時指出：「我們都知道北韓在過去一年持續遭受疫情影響，再加上制裁、自然災害與經濟衰退，可能讓金正恩陷入困境。或須他希望首爾協助其擺脫緊張情勢。」

將希望寄託在韓國身上，似乎是個正確的決定。文在寅6月份接受媒體訪問時表示，根據與美國簽署的疫苗夥伴協議，韓國將成為國際疫苗生產樞紐。同時也願意在北韓同意之下，積極推動疫苗與人道援助。

不過，就算雙方都有誠意、欲重修舊好，時間可能不會站在兩位領導人這邊。文在寅即將迎來他總統任期的最後一年。其繼任者是否持續對北韓抱持相同態度，還有待繼續觀察。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航