【2020東京奧運】中華隊7/28賽程、選手戰績、各國獎牌榜一次看

截至27日，參賽東京奧運的台灣選手已拿下1金、2銀、3銅，共6面獎牌，為歷屆奧運新高。我國各項好手持續奮戰，以下整理今（28）日賽程與台灣選手的賽事重點。

7月28賽程

7月28日選手戰績

（羽球女子單打）戴資穎以直落二勝出，打進女單8強

名列第2種子的球后戴資穎，在小組賽先後擊敗瑞士賈奎特、越南阮翠玲後，今日上午於羽球女子單打小組賽，直落二（21：10、21：13）打敗世界排名41的法籍華裔選手齊雪霏，以小組第1出線，成為台灣第3位打入奧運女單8強的好手，預計在30日爭取4強門票。

根據《自由時報》報導，戴資穎今日首局連拿5分，幾乎整局都壓制齊雪霏。不過小戴第2局換邊後，似乎有些不適應場地風向，判斷失誤、回球出界等，曾讓對手領先，但她迅速回神，將領先優勢持續擴大，最終用直落2獲勝，持續往奪牌的目標邁進。

（男子不定向飛靶資格賽）楊昆弼首輪滿靶，力拚122分晉級

22歲的台灣射擊好手楊昆弼上午出戰東奧男子不定向飛靶資格賽，總分125分，楊昆弼希望拚到122分晉級。

楊昆弼首輪打出25分滿靶，前3局射下72分。將等明天2局射擊完畢後，才能確定楊昆弼能否晉級前6強。

後續重點賽事

《ETtoday運動雲》報導，下午3點桌球男單8強將迎來一場大戰，由我國19歲小將林昀儒，對決斯洛維尼亞的喬吉奇（Darko Jorgic），勝者將可前進4強。林昀儒若獲勝，將追平台將在奧運桌球男單最佳成績。

林昀儒目前世界排名第6，喬吉奇則是第28名，雙方在2016年曾經交手，當時喬吉奇以4比3獲勝，但林昀儒現在實力已有提升，而喬吉奇上一場擊敗日本張本智和，信心應提升不少。

男子羽球單打小組賽方面，17：40有兩場賽事，周天成對上加拿大籍華裔球員楊燦，王子維則要對戰愛爾蘭籍越南球員阮日。

體操場賽場上將進行個人全能賽事，台灣「體操雙雄」唐嘉鴻、李智凱都將出賽。而根據《蘋果新聞網》報導，教練表示，李智凱將專心準備單項鞍馬，全能將會以多一次練習的心態上場比賽，希望把狀況調整得更好。

此外，18：15時，雷千瑩將出戰射箭女子個人32強淘汰賽，19：01則有王星皓出賽游泳男子200公尺混合式預賽。

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Photo Credit: 愛爾達體育家族官方粉絲專頁

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